Một xã sau sáp nhập nhanh chóng có bài hát riêng, NSƯT Việt Hoàn cùng quán quân Sao Mai thể hiện

Xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, nằm dưới chân đèo Ô Quy Hồ hiểm trở vừa có bài hát riêng để ca ngợi cảnh sắc, con người và khát vọng của chính quyền, nhân dân nơi đây sau sáp nhập. Bài hát do chính Bí thư Đảng uỷ xã này sáng tác, được nghệ sỹ ưu tú Việt Hoàn và quán quân Sao Mai điểm hẹn 2019 Lương Hải Yến thể hiện.

Bình Lư là xã mới được thành lập từ Thị trấn Tam Đường, Xã Bình Lư, Xã Sơn Bình thuộc huyện Tam Đường, Lai Châu trước đây. Đây là vùng đất nằm ở đỉnh và sườn tây của đèo Ô Quy Hồ, giáp với Sa Pa, Lào Cai với nhiều thắng cảnh và nền văn hoá độc đáo còn nguyên bản của Tây Bắc. Trong dòng chảy mạnh mẽ của công cuộc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền hai cấp, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu ra đời như một dấu mốc lịch sử, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.

“Khát vọng Bình Lư” – do Bí thư Đảng ủy xã Bình Lư Nguyễn Tiến Thịnh sáng tác

Để giới thiệu, ca ngợi vùng đất con người Bình Lư và nói lên khát vọng vươn lên của xã mới, anh Nguyễn Tiến Thịnh, Bí thư Đảng uỷ xã, nguyên là Bí Thư tỉnh Đoàn Lai Châu đã viết lời và cùng soạn nhạc cho ca khúc “Khát vọng Bình Lư”.

Không chỉ là một sáng tác âm nhạc, “Khát vọng Bình Lư” còn là tiếng lòng và hơi thở của vùng đất đang thức dậy, hun đúc niềm tin son sắt theo Đảng, khẳng định tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Thái, Mông, Dao, Giáy, Kinh, Lự, Hoa… cùng nhau dựng xây quê hương.

Đèo Ô Quy Hồ, thác Tác Tình ngân vang trong “Khát vọng Bình Lư”

Những câu hát mộc mạc như “Từ mái đá xưa, nếp nhà đơn sơ, đến Động Tiên Sơn, thác Tác Tình, đỉnh Ô Quy Hồ mây phủ” vừa khắc họa Bình Lư thơ mộng, vừa khẳng định khí thế bừng sáng của một miền đất mới.

“Khát vọng Bình Lư” không chỉ thuộc về riêng một xã. Đó còn là khát vọng chung của Lai Châu, của đồng bào vùng cao Tây Bắc, hòa cùng khát vọng lớn lao của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới – xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vươn mình mạnh mẽ trong thời đại toàn cầu hóa và chuyển đổi số.

Tâm đắc với phần lời đẹp đẽ, đầy khát vọng đổi thay của tác giả cùng những nốt nhạc vang vọng, trầm bổng như núi đồi điệp trùng ở Bình Lư, NSƯT Việt Hoàn – giọng ca vàng gắn bó với nhiều ca khúc cách mạng – cùng ca sĩ Lương Hải Yến, Quán quân Sao Mai 2019 đã nhận lời thể hiện cho ca khúc mới, đặc biệt này.

Sự kết hợp giữa một nghệ sĩ kỳ cựu và một giọng ca trẻ tài năng mang đến sự dung hòa tuyệt vời: vừa hào sảng, hoành tráng, vừa trữ tình, bay bổng. Nhờ vậy, “Khát vọng Bình Lư” vừa mang tầm vóc của một khúc ca truyền thống, vừa gần gũi, dễ chạm tới trái tim đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hiện nay, "Khát vọng Bình Lư" đã được đưa lên trên các nền tảng Internet, mạng xã hội và bắt đầu nhận được những đánh giá tích cực của thính giả.