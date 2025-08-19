Gian trưng bày Triển lãm thành tựu ngành Ngân hàng tại Triển lãm '80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc'

Từ ngày 28/8 đến 5/9/2025, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội), ngành Ngân hàng Việt Nam vinh dự góp mặt tại Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025).

Với một gian trưng bày được thiết kế ấn tượng, độc đáo và giàu tính trải nghiệm mang chủ đề “Ngành Ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại, kiến tạo tương lai”, ngành Ngân hàng tự hào giới thiệu về hành trình hơn bảy thập kỷ đồng hành cùng dân tộc, khẳng định vai trò huyết mạch của nền kinh tế, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhằm tôn vinh, giới thiệu thành tựu nổi bật của đất nước qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là dịp để tôn vinh những thành tựu, đóng góp, cống hiến, hy sinh không ngừng nghỉ của lớp lớp các thế hệ người Việt Nam luôn phấn đấu vì sự phát triển trường tồn của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của đất nước.

Trong khuôn khổ chung của triển lãm, gian trưng bày của ngành Ngân hàng Việt Nam mang đến bức tranh toàn diện về hành trình 74 năm đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của ngành Ngân hàng. Trong từng giai đoạn, ngành Ngân hàng luôn chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ, bảo vệ đồng tiền quốc gia, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng bền vững; luôn sáng tạo, tiên phong trong chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống thanh toán, mở rộng tiếp cận tài chính, góp phần nâng cao đời sống người dân và hỗ trợ doanh nghiệp vững bước trong quá trình hội nhập.

Những đóng góp, bứt phá và dấu ấn đặc biệt của ngành Ngân hàng đã và đang thể hiện ngày càng đậm nét trong đời sống xã hội, từ những gia đình đến những công trình lớn, dự án chiến lược của đất nước, cơ sở hạ tầng và công nghệ quốc gia…, khẳng định ngành Ngân hàng luôn là trụ cột vững chắc, đồng hành cùng đất nước trên hành trình tiến tới một tương lai thịnh vượng, hùng cường.

Gian trưng bày triển lãm thành tựu ngành Ngân hàng được thiết kế hiện đại, ấn tượng với những tư liệu, hiện vật và hình ảnh sống động, được trình bày bằng những công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới. Tới đây, khách tham quan sẽ được khám phá hành trình vẻ vang và khát vọng kiến tạo tương lai thịnh vượng của ngành Ngân hàng; khám phá những câu chuyện thú vị về bộ tiền Việt Nam từ năm 1945 đến nay; bước vào không gian trưng bày ấn tượng, hiện đại của 15 ngân hàng thương mại tiêu biểu; và trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ tài chính ưu việt với những màn tương tác chân thực.

Gian triển lãm thành tựu ngành Ngân hàng được chia thành 05 phân khu chuyên đề:

1. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành Ngân hàng

Đây là không gian ghi dấu sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với ngành Ngân hàng Việt Nam. Biểu tượng Sao vàng thiêng liêng nơi đây thể hiện nơi hội tụ tinh thần dân tộc, khát vọng vươn cao và niềm tin son sắt vào tương lai đất nước. Suốt chặng đường cống hiến bền bỉ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, ngành Ngân hàng luôn nhận được sự quan tâm, động viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Mỗi phần thưởng là một niềm tự hào, mỗi lời căn dặn là một ngọn đuốc soi đường.

2. Dấu ấn Ngân hàng Việt Nam

Khu trưng bày này có thể xem như những lời kể sống động về một Ngân hàng Việt Nam không ngừng chuyển mình để phụng sự đất nước, đồng hành cùng Nhân dân, lan tỏa niềm tin, giữ vững ổn định và kiến tạo thịnh vượng. Từ đồng tiền độc lập đầu tiên, đến những cột mốc thống nhất tiền tệ, khởi dòng vốn cho các công trình quốc gia, cho đến những bước tiến chuyển đổi số mạnh mẽ, ngành Ngân hàng luôn kiên định với mục tiêu đồng hành phát triển đất nước

3. Ngân hàng Việt Nam – 74 năm niềm tin và tự hào

Hành trình 74 năm ngành Ngân hàng hình thành, xây dựng, đổi mới và hội nhập quốc tế là niềm tự hào về truyền thống đạo đức, truyền thống cách mạng tốt đẹp của các thế hệ cán bộ trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam; là niềm tin và động lực phấn đấu cho các thế hệ cán bộ ngân hàng mai sau tiếp bước cha anh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Lịch sử Ngân hàng Việt Nam là bản anh hùng ca của bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phụng sự Tổ quốc bằng dòng chảy tiền tệ vững vàng, tận tụy, trung thành với lý tưởng phát triển đất nước. Trải qua biết bao biến động, khó khăn, ngành Ngân hàng vẫn giữ vững niềm tin của Nhân dân, không ngừng đổi mới, kiến tạo để khẳng định vị thế là huyết mạch tài chính – kinh tế quốc gia.

4. Đồng tiền Việt Nam – Khẳng định chủ quyền, đồng hành cùng phát triển đất nước

80 năm hành trình độc lập - tự do – hạnh phúc của dân tộc luôn có sự song hành của đồng tiền Việt Nam qua các thời kỳ. Đồng tiền Việt Nam trực tiếp góp phần vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, kiến thiết đất nước, đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế. Đồng tiền Việt Nam khẳng định rõ ràng chủ quyền quốc gia về tiền tệ – một dấu ấn độc lập, một nền tài chính tự chủ, một cam kết đồng hành vì sự hưng thịnh của đất nước.

5. Dịch vụ ngân hàng hiện đại, tương tác trải nghiệm

Tại khu vực này, một thế giới ngân hàng hiện đại đang mở ra ngay trước mắt khách tham quan. 15 ngân hàng thương mại tiêu biểu cùng hội tụ, mang đến không gian trưng bày ấn tượng – nơi những sản phẩm tài chính ưu việt, những giải pháp số tiên tiến và dịch vụ cá nhân hóa được trình diễn sống động, tương tác chân thực, công nghệ chạm đến từng giác quan.

Từ thao tác “một chạm” đến dịch vụ “mọi lúc, mọi nơi”, từ ngân hàng số hóa đến ngân hàng vì cộng đồng – tất cả hòa quyện thành một hành trình khám phá đầy cảm hứng, khẳng định ngành ngân hàng đang thay đổi mạnh mẽ để gần hơn, thân thiện hơn, tiện lợi hơn với mỗi người dân.

Đặc biệt, gian trưng bày triển lãm thành tựu ngành Ngân hàng mang đến cho khách tham quan nhiều điểm check-in ấn tượng không thể bỏ lỡ!

 Đó là Biểu tượng Sao vàng thiêng liêng – nơi hội tụ tinh thần dân tộc, khát vọng vươn cao và niềm tin son sắt vào tương lai đất nước.

 Đó là Tòa nhà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - công trình kiến trúc độc đáo giữa lòng Thủ đô, nơi in đậm dấu ấn lịch sử và biểu tượng trường tồn của ngành Ngân hàng Việt Nam.

 Đó là tấm Bản đồ Việt Nam siêu đặc biệt và vô cùng độc đáo, được tạo từ những đồng tiền đang lưu hành tại Việt Nam – nơi đất nước hiện lên bằng chính dòng chảy tài chính của Nhân dân.

 Đó là chiếc Cầu vồng ngân hàng lung linh ánh sáng với những hoa văn, họa tiết độc đáo trên mỗi nhịp cầu. Đó chính là những hoa văn, họa tiết, hình ảnh đặc sắc được in trên các tờ tiền Việt Nam, được chiếu sáng, đổi màu, như một thước phim sống động về lịch sử ngân hàng - tiền tệ quốc gia.

Khi ghé thăm gian trưng bày ngành Ngân hàng và lưu lại những khoảnh khắc check-in tại đây, khách tham quan sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần quà độc đáo, ý nghĩa và đầy bất ngờ.

Hãy đến với gian trưng bày triển lãm ngành Ngân hàng, để cùng nhìn lại hành trình vẻ vang của ngành Ngân hàng Việt Nam, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, thắp sáng niềm tin và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Một ngành Ngân hàng kiên cường, bản lĩnh, không ngừng đổi mới để phụng sự Tổ quốc, đồng hành cùng nhân dân. Đó cũng là biểu tượng cho khát vọng vươn lên của một đất nước Việt Nam với những thắng lợi lịch sử, giành độc lập, thống nhất và đang từng bước xây dựng một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc.