Cảnh tượng chưa từng có ở Nhà hát Lớn Hà Nội lúc 3h sáng

TPO - Vé miễn phí xem concert "Việt Nam trong tôi" bắt đầu được phát từ 9h ngày 20/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Hàng nghìn người đổ về đây để nhận vé, nhiều người cho biết xếp hàng từ 3h sáng.