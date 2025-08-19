Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người Hà Nội tự hào nhận ấn phẩm đặc biệt về hành trình lịch sử của Bác Hồ

Nam Giang

TPO - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), bộ ấn phẩm đặc biệt và infographic “Hải trình rực rỡ” chính thức ra mắt. Không quản trời mưa, nhiều người háo hức đến xếp hàng nhận ấn phẩm.

dua05389.jpg
Infographic đặc biệt Hải trình rực rỡ điểm lại những dấu mốc chính trên chặng đường ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ từ năm 1911-1945, do báo Tiền Phong sản xuất, với sự đồng hành của Vietinbank. Ấn phẩm này đang được phát miễn phí tại số 2 Lê Thạch (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), cùng bộ quà tặng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
dua05423.jpg
Ghi nhận của PV, mặc dù trời mưa kéo dài, nhiều người dân đến xếp hàng nhận ấn phẩm đặc biệt này.
dua05368.jpg
Thay vì những trang giấy, hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ được kể lại qua các lớp màu, biểu tượng, bản đồ và hình ảnh tư liệu quý giá, giúp người xem vừa “đọc” vừa “thấy” lịch sử diễn ra ngay trước mắt.﻿
dua05419.jpg
Điểm đặc biệt của infographic Hải trình rực rỡ là cấu trúc thời gian được xâu chuỗi như một dòng sông lịch sử. Từ bến Nhà Rồng năm 1911, con tàu Đô đốc Latouche-Tréville chở người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc, qua các cảng biển châu Phi, châu Âu tới những thành phố mà dấu chân Người in lại trên đất Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô… Mỗi chặng dừng không chỉ có địa danh và thời gian, mà còn có câu chuyện, bối cảnh, và những lát cắt nhỏ phản chiếu khát vọng giải phóng dân tộc.
dua05619.jpg
dua05569.jpg
dua05564.jpg
dua05550.jpg
Ấn phẩm được tặng cùng bộ sản phẩm thiết kế tinh tế, giàu ý nghĩa gồm: Túi tote, phù hiệu đặc biệt, bộ tem mở lối, sticker đậm chất kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9.
dua05494.jpg
Mỗi bộ tem là tác phẩm độc bản, lưu giữ những câu chuyện lịch sử và giá trị thẩm mỹ của từng thời kỳ.
dua05529.jpg
Nhiều bạn trẻ đội mưa đến để nhận ấn phẩm infographic và bộ bưu thiếp Postcard tự do.
dua05728.jpg
Không chỉ các bạn trẻ, nhiều người lớn tuổi cũng thích thú với bộ sản phẩm.
dua05797.jpg
"Tôi cảm thấy tự hào và xúc động khi nhận được ấn phẩm đặc biệt này trước đại lễ Quốc khánh 2/9. Qua infographic, tôi càng cảm thấy thêm yêu quê hương, đất nước và lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu", chị Hà (Hà Nội) chia sẻ.
dua05524.jpg
Không chỉ người Việt, những du khách nước ngoài cũng tỏ ra thích thú khi được nhận ấn phẩm này.
dua05848.jpg
dua05842.jpg
dua05828.jpg
dua05644.jpg
Nhiều vị khách không ngại đường xa, trời mưa để đến tận nơi cầm trên tay ấn phẩm đặc biệt. "Tôi thấy ấn phẩm này rất hay kể lại mốc thời gian của Bác Hồ trong hành trình cứu nước, hình ảnh rất ấn tượng, tôi mang về cho mọi người cùng xem", ông Đình Hà (Hà Nội) cho biết.
dua05593.jpg
Ấn phẩm infographic Hải trình rực rỡ và bộ bưu thiếp Postcard tự do được phát miễn phí tại số 8 Lê Thạch từ ngày 18/8 đến 29/8 (hoặc đến khi hết quà tặng).
Nam Giang
