Người Hà Nội tự hào nhận ấn phẩm đặc biệt về hành trình lịch sử của Bác Hồ

TPO - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), bộ ấn phẩm đặc biệt và infographic “Hải trình rực rỡ” chính thức ra mắt. Không quản trời mưa, nhiều người háo hức đến xếp hàng nhận ấn phẩm.
Ấn phẩm được tặng cùng bộ sản phẩm thiết kế tinh tế, giàu ý nghĩa gồm: Túi tote, phù hiệu đặc biệt, bộ tem mở lối, sticker đậm chất kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9.
Nhiều vị khách không ngại đường xa, trời mưa để đến tận nơi cầm trên tay ấn phẩm đặc biệt. "Tôi thấy ấn phẩm này rất hay kể lại mốc thời gian của Bác Hồ trong hành trình cứu nước, hình ảnh rất ấn tượng, tôi mang về cho mọi người cùng xem", ông Đình Hà (Hà Nội) cho biết.