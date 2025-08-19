Người Hà Nội tự hào nhận ấn phẩm đặc biệt về hành trình lịch sử của Bác Hồ

TPO - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), bộ ấn phẩm đặc biệt và infographic “Hải trình rực rỡ” chính thức ra mắt. Không quản trời mưa, nhiều người háo hức đến xếp hàng nhận ấn phẩm.