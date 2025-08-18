Ra mắt Hải trình rực rỡ: Infographic và bộ tem 'Mở lối' tái hiện hành trình lịch sử kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Lịch sử không còn là những con số và dòng chữ lặng lẽ trong sách vở, qua những trang infographic đầy màu sắc, quá khứ lại bừng sáng, trở thành câu chuyện sống động và gần gũi. Infographic Hải trình rực rỡ, do Báo Tiền Phong sản xuất, cùng sự đồng hành và tài trợ VietinBank, là một minh chứng thuyết phục cho sức mạnh ấy.

Infographic tái hiện hành trình ba thập kỷ tìm đường cứu nước

Thay vì những trang giấy dày đặc chữ, hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ được kể lại qua các lớp màu, biểu tượng, bản đồ và hình ảnh tư liệu quý giá, giúp người xem vừa “đọc” vừa “thấy” lịch sử diễn ra ngay trước mắt.

Infographic Hải trình rực rỡ, không chỉ là ấn phẩm để đọc, mà còn là một hành trình thị giác để trải nghiệm.

Điểm đặc biệt của infographic Hải trình rực rỡ là cấu trúc thời gian được xâu chuỗi như một dòng sông lịch sử. Từ bến Nhà Rồng năm 1911, con tàu Đô đốc Latouche-Tréville chở chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc; qua các cảng biển châu Phi, châu Âu; tới những thành phố mà dấu chân Người in lại trên đất Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô… Mỗi chặng dừng không chỉ có địa danh và thời gian, mà còn có câu chuyện, bối cảnh, và những lát cắt nhỏ phản chiếu khát vọng giải phóng dân tộc.

Người xem dễ dàng theo dõi, kết nối thông tin mà không bị ngợp, vì mọi dữ kiện được tinh gọn, sắp đặt thông minh, giữ nguyên chiều sâu lịch sử nhưng lại gần gũi và trực quan.

Sức hút của infographic Hải trình rực rỡ còn đến từ tính tương tác cảm xúc. Mỗi mốc sự kiện được thiết kế như một “trạm dừng” thị giác, nơi người xem có thể dừng lại, ngắm nhìn, và tưởng tượng mình đang đứng giữa không gian lịch sử ấy. Những hình ảnh tư liệu trắng đen, khi đặt cạnh gam màu đỏ, vàng, xanh đậm của đồ họa, tạo hiệu ứng tương phản gợi nhắc về một thời khói lửa nhưng tràn đầy hy vọng. Đây không chỉ là ấn phẩm để đọc, mà còn là một hành trình thị giác để trải nghiệm.

Bộ tem “Mở lối”, báu vật lịch sử qua từng con tem

Ngoài ra, Infographic được tặng kèm trong bộ quà tặng cùng tên Hải trình rực rỡ, như một món quà tri ân và truyền cảm hứng niềm tự hào dân tộc. Bộ ấn phẩm gồm nhiều sản phẩm thiết kế tinh tế, giàu ý nghĩa gồm: Túi tote, phù hiệu đặc biệt, bộ tem mở lối, sticker đậm chất kỉ niệm ngày Quốc khánh 2/9.

Bộ sưu tập tem được tuyển chọn tinh túy từ kho lưu trữ quý giá của Công ty Tem Việt Nam

Đặc biệt là bộ tem “Mở lối” trong bộ ấn phẩm Hải trình rực rỡ không được giới thiệu như nhân vật chính, nhưng bộ tem vẫn đủ sức tạo nên một khoảnh khắc riêng, giống như khi ta đang ngắm một bức tranh cổ mà bất chợt thấy góc tranh hé lộ một con dấu xưa.

Mỗi bộ tem là một tác phẩm độc bản, lưu giữ những câu chuyện lịch sử và giá trị thẩm mỹ của từng thời kỳ.

Mỗi con tem trong bộ sưu tập này là một “cửa sổ” nhỏ mở ra quá khứ, được thu gọn trong diện tích chỉ vài centimet vuông, nhưng hàm chứa cả một câu chuyện lớn. Bộ sưu tập tem được tuyển chọn tinh túy từ kho lưu trữ quý giá của Công ty Tem Việt Nam, đưa bạn đi qua những cột mốc 2/9 vàng son của đất nước từ thập niên 50 đến những năm đổi mới. Mỗi bộ tem là một tác phẩm độc bản, lưu giữ những câu chuyện lịch sử và giá trị thẩm mỹ của từng thời kỳ. Vì tính chất duy nhất, không phát hành lại của các bộ tem nên đây là cơ hội hiếm có để bạn sở hữu một báu vật văn hóa mang niềm tự hào dân tộc.

Không chỉ làm quà tặng đặc biệt, Infographic Hải trình rực rỡ còn là tài liệu giáo dục và nguồn cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc và tiếp nối khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh.

Ngày 18/8, infographic được phát miễn phí tại số 8 Lê Thạch, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đặc biệt bộ ấn phẩm Hải trình rực rỡ sẽ được phân phối rộng khắp cả nước trên website Haitrinhrucro.vn.