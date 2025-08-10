Ngắm vẻ đẹp của Hà Nội qua ‘Sắc màu Đỗ Hữu Huề’

Gia đình cố họa sĩ Đỗ Hữu Huề tổ chức triển lãm “Sắc màu Đỗ Hữu Huề” tại bảo tàng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 10 - 16/8, với những tác phẩm về vẻ đẹp của Hà Nội qua các thời kỳ gây ấn tượng sâu sắc giới mộ điệu.

Chia sẻ tại triển lãm, ông Đỗ Xuân Hiền (56 tuổi, con trai cố họa sĩ Đỗ Hữu Huề) cho biết, sau 3 năm cố họa sĩ Đỗ Hữu Huề mất, gia đình quyết định tổ chức triển làm theo di nguyện dang dở của cố họa sĩ.

“Thông qua triển lãm tranh, gia đình mong muốn được giới thiệu đến những người yêu nghệ thuật về cuộc đời hết mình vì nghệ thuật của cụ, từ lúc sinh viên rồi ra trường, khi đi giảng dạy đến lúc về hưu và ra đi, khi nào cụ cũng luôn luôn chỉ nghĩ về nghệ thuật”, ông Hiền nói.

Cũng theo ông Hiền, những bức tranh của cố họa sĩ Đỗ Hữu Huề giống như một cuốn hồi ký của cuộc đời cố họa sĩ, từ những biến cố trong gia đình đến biến động trong xã hội, sự việc xảy ra xung quanh cuộc sống..., tất cả đều được cố họa sĩ ghi chép rất rõ ràng thông qua các tác phẩm của mình.

Trong số 115 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm lần này của cố họa sĩ Đỗ Hữu Huề, nhiều người bày tỏ sự ấn tượng với hồi ký về Thủ đô Hà Nội qua các tác phẩm của cố họa sĩ. Tiêu biểu như tác phẩm “Có một ngày thu Hà Nội” bằng chất liệu acrylic năm 2004, tái hiện lại ngày 10/10/1954 giải phóng Thủ đô.

Hình ảnh một Hà Nội phồn vinh và thịnh vượng cũng được cố họa sĩ Đỗ Hữu Huề tái hiện qua tác phẩm “Một góc Hà Nội” bằng acrylic sáng tác năm 2000, tác phẩm “Bờ hồ vui” và “Góc phố Yết Kiêu” cùng sáng tác năm 2019.

Hay như tác phẩm “Ô tô chuyển than ở cảng Hà Nội” bằng màu nước năm 1967 và tác phẩm “Tháp bút đền Ngọc Sơn” bằng sơn mài sáng tác năm 1995 cho thấy một Hà Nội tăng gia sản xuất nhưng vẫn rất nên thơ qua hồi ký của cố họa sĩ Đỗ Hữu Huề.

Cố Họa sĩ Đỗ Hữu Huề học khóa Tô Ngọc Vân – khóa học đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam sau năm 1954 (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam). Ông học tiếp đại học chính quy, ra trường năm 1962. Được giữ lại trường làm giảng viên, ông giảng dạy các khóa Trung cấp rồi Đại học, Cao học. Năm 1995 ông được phong hàm Phó Giáo sư.

Song song với giảng dạy, cố họa sĩ Đỗ Hữu Huề còn nhiệt tình sáng tác, trong đó bức cổ động “Tuổi xanh nhịp bước theo chân Bác” từng đạt giải nhất Triển lãm Tranh cổ động Toàn quốc năm 1973.