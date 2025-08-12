Thí sinh Miss Grand Vietnam mang cả xe bún riêu lên sân khấu, giới thiệu bánh cáy, nhãn lồng Hưng Yên

TPO - Phần thi The Grand Arrival của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 gây chú ý với những tạo hình độc lạ của dàn thí sinh. Nhiều thí sinh tôn vinh văn hóa, ẩm thực Việt qua trang phục của mình.

Ngày 11/8 đã diễn ra vòng sơ khảo của cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025. Ở vòng này, thí sinh lần lượt ghi danh và đo nhân trắc học, sau đó tiếp tục tham gia phần thi The Grand Arrival.

Grand Arrival là phần thi quen thuộc của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan, tuy nhiên đây là lần đầu được áp dụng ở Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Thí sinh tự chọn trang phục với những ý tưởng hóa trang và tạo hình độc, lạ, sau đó trình diễn catwalk, hô tên, thể hiện tài năng đồng thời trực tiếp phỏng vấn cùng ban giám khảo.

Thí sinh tham dự sơ khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Khác với phần thi trình diễn Trang phục Văn hóa dân tộc, phần thi The Grand Arrival đề cao dấu ấn cá nhân của thí sinh. Các người đẹp tự đầu tư trang phục, đạo cụ và ý tưởng trình diễn, có thể lồng ghép việc quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam hay đặc sản địa phương một cách sinh động.

Trong phần thi này nhiều thí sinh xuất hiện với tạo hình để lại dấu ấn. Bản sắc văn hóa, truyền thống, lịch sử Việt Nam được các thí sinh thể hiện một cách sáng tạo.

Trong tà áo dài trắng, thí sinh Ngô Thái Ngân mang cả xe bún riêu lên sân khấu. Cô còn gây ấn tượng với màn khoe giọng hát trong những giai điệu trữ tình. Thí sinh Nguyễn Thị Thu Ngân gây ấn tượng khi tái hiện không khí đám cưới miền Tây rộn ràng, sôi nổi. Người đẹp xuất hiện trong hình ảnh cô dâu duyên dáng với tà áo dài đỏ và những món trang sức vàng đặc trưng ở đám cưới miền Tây.

Diện trên người bộ trang phục mang tên Hương Đông Hồ, thí sinh Đỗ Nguyễn Ngọc Mai mong muốn được giới thiệu vẻ đẹp làng tranh Đông Hồ - nét di sản văn hóa nổi tiếng ở xứ Kinh Bắc. Trong khi đó, thí sinh Đinh Y Quyên thể hiện niềm tự hào về vùng đất Tây Nguyên đại ngàn thông qua bộ trang phục rực rỡ sắc màu, họa tiết thổ cẩm đặc trưng.

Các loại đặc sản vùng miền cũng được thí sinh khéo léo giới thiệu qua trang phục. Thí sinh Bùi Thu Thủy giới thiệu đặc sản nhãn lồng Hưng Yên và bánh cáy. Thí sinh Nguyễn Thị Kiều My giới thiệu hai đặc sản nổi tiếng của quê hương Tây Ninh là bánh tráng và kẹo me muối.

Nhiều thí sinh đầu tư đạo cụ, trang phục hoành tráng cho màn xuất hiện của mình. Thí sinh Huỳnh Phạm Đoan Trang để lại ấn tượng mạnh mẽ với hoạt cảnh cải lương tái hiện hình ảnh Bà Triệu, Bà Trưng ra trận. Thí sinh Mai Thị Thùy Linh mang đến bộ trang phục lấy cảm hứng từ hình tượng mẹ Âu Cơ trong truyền thuyết Việt Nam.

The Grand Arrival là cơ hội để các thí sinh thể hiện cá tính, bản sắc cá nhân, tuy nhiên vẫn có nhiều màn xuất hiện gây chú ý.

Những tạo hình độc lạ của thí sinh đã thu hút lượng lớn khán giả theo dõi livestream trực tiếp buổi sơ khảo. Tuy nhiên, ngay trên sóng trực tiếp, nhiều khán giả để lại bình luận trái chiều.

Chia sẻ với Tiền Phong, ban tổ chức cho biết phần thi The Grand Arrival là cơ hội để các thí sinh thể hiện cá tính, bản sắc cá nhân và sự sáng tạo bằng những màn hóa trang, tạo hình độc đáo.