CUỘC ĐUA PHIM LỄ 2/9: 'Mưa đỏ' tạo cú nổ

TPO - Cuối tuần qua, "Mưa đỏ" tạo cú nổ phòng vé khi cán mốc 100 tỷ đồng sau ba ngày khởi chiếu, thu về hơn 827.000 vé từ 12.505 suất chiếu. Thành tích này giúp phim áp đảo hoàn toàn các đối thủ, mở màn đường đua lễ 2/9 đầy kịch tính.

“Mưa đỏ” bỏ xa toàn bộ đối thủ phòng vé

Cuối tuần qua (22-24/8), phòng vé Việt chứng kiến sức nóng bùng nổ của Mưa đỏ. Bộ phim đề tài chiến tranh chính thức cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau ba ngày công chiếu, trở thành tác phẩm có tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh nhất lịch sử dòng phim lịch sử - chiến tranh tại Việt Nam.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, riêng ba ngày cuối tuần, Mưa đỏ thu 80,3 tỷ đồng từ 827.619 vé/12.505 suất chiếu. Chỉ tính riêng ngày Chủ nhật, phim bán gần 350.000 vé/4.700 suất chiếu toàn quốc, thu hơn 30 tỷ đồng. Đà tăng trưởng này giúp tác phẩm nhanh chóng vượt mốc 100 tỷ đồng, cột mốc mà nhiều phim Việt phải mất cả tuần hoặc hơn mới đạt được.

Đại diện Box Office Vietnam nhận định: “Các suất chiếu hiện tại và trong nhiều ngày tới của Mưa đỏ đều kín chỗ. Trong 1-2 tuần tới, khó có bộ phim nào có thể lay chuyển vị thế dẫn đầu phòng vé của tác phẩm này. Không khó để Mưa đỏ vượt qua mốc 300 tỷ đồng”.

Cảnh bàn đàm phán và sông Thạch Hãn lấy cảm hứng từ sự kiện có thật tại Quảng Trị năm 1972.

So với Địa đạo - bộ phim lịch sử ra mắt dịp 30/4 vừa qua, Mưa đỏ cho thấy sự vượt trội rõ rệt về tốc độ bán vé. Đây cũng là tín hiệu cho thấy khán giả Việt, đặc biệt là người trẻ, đang cởi mở hơn với dòng phim lịch sử - chiến tranh, vốn trước đây thường bị cho là “kén người xem”.

Không chỉ tạo dấu ấn về doanh thu, Mưa đỏ còn lập hàng loạt kỷ lục: phim lịch sử cán mốc 100 tỷ nhanh nhất, phim lịch sử ra rạp dịp lễ có tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu cao nhất trong ba ngày đầu...

Nếu Mưa đỏ thăng hoa, Mang mẹ đi bỏ lại cho thấy sự hụt hơi đáng kể. Trong ba ngày cuối tuần, phim chỉ thu 2,26 tỷ đồng từ 22.602 vé/804 suất chiếu. Doanh thu sụt giảm liên tục, kéo theo việc nhiều rạp bắt đầu rút suất chiếu, dự báo phim sẽ sớm rời đường đua, nhường chỗ cho nhiều phim Việt khác.

Đây là điều tránh bởi tác phẩm tình cảm gia đình ra rạp gần một tháng, thu hơn 130 tỷ đồng. Phim giảm sức hút và hết sức cạnh tranh khi đứng cạnh cơn bão Mưa đỏ. Tuy vậy, mức tăng nhanh của bộ phim có Hồng Đào, Tuấn Trần đóng chính phần nào chứng minh tác phẩm Việt nếu chạm được cảm xúc người xem thì vẫn có cơ hội tạo bất ngờ, bất kể mùa phát hành. Thành tích ban đầu của Mang mẹ đi bỏ từng là minh chứng, dù hiện tại đà giảm đã rõ rệt.

Doanh thu của Chốt đơn giậm chân tại chỗ với 5,11 tỷ đồng, khả năng rút rạp trong tuần này, nhường chỗ cho loạt phim lễ chuẩn bị đổ bộ rạp chiếu.

Phim ngoại thất thế trước thềm lễ 2/9

Ở nhóm phim ngoại, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành giữ vị trí số hai với 16,06 tỷ đồng từ 140.696 vé/3.606 suất chiếu. Tuy nhiên, con số này chỉ bằng khoảng một phần năm doanh thu Mưa đỏ.

Trong ngày chủ nhật, tác phẩm bán 44.000 vé/1.400 suất chiếu, thu 4,9 tỷ đồng. Tổng doanh thu của bom tấn diệt quỷ đang là 120 tỷ đồng.

Các tác phẩm hoạt hình dành cho gia đình cũng ghi nhận kết quả khiêm tốn. Shin cậu bé bút chì: Nóng bỏng tay! Những vũ công Kasukabe đạt 3,67 tỷ đồng từ 34.793 vé/1.216 suất chiếu. Băng đảng quái kiệt 2 thu 1,46 tỷ đồng từ 12.500 vé/543 suất chiếu trong 3 ngày cuối tuần.

Một loạt phim ngoại khác đều thu dưới mức một tỷ đồng, bao gồm phim kinh dị Chị đại cuồng sát thu 671,6 triệu đồng từ 7.292 vé/535 suất chiếu, Dính lẹo thu 662,2 triệu đồng từ 5.906 vé/345 suất chiếu, Conan Movie 28: Dư ảnh của độc nhãn thu 637,4 triệu đồng từ 5.824 vé/211 suất chiếu, Bẫy hồi sinh thu 326,6 triệu đồng từ 4.691 vé/239 suất chiếu; Zombie cưng của ba thu 214,2 triệu đồng từ 1.524 vé/78 suất chiếu...

Có thể thấy, ngoại trừ Thanh gươm diệt quỷ, các phim ngoại đều thất thế khi đứng cạnh Mưa đỏ. Trước thềm lễ 2/9, rạp chiếu đang chứng kiến sự đảo chiều hiếm có: phim Việt lấn lướt hoàn toàn các bom tấn ngoại.

Cuộc đua phòng vé dịp lễ 2/9 sôi động với nhiều tựa phim.

Cuộc đua phòng vé sắp tới hứa hẹn càng sôi động khi nhiều phim Việt đồng loạt ra rạp: Làm giàu với ma 2, Khế ước bán dâu, Cô dâu ma, Có chơi có chịu, Phá đám: Sinh nhật mẹ…

“Mưa đỏ đang tạo hiệu ứng vượt trội, một phần nhờ kế hoạch quảng bá tốt và khả năng tiếp cận người trẻ thông qua mạng xã hội. Đây là làn gió mới, cho thấy khán giả trẻ quan tâm hơn đến dòng phim lịch sử”, chuyên gia truyền thông Ân Nguyễn nhận định.

Tổng doanh thu mùa phim lễ 2/9 năm nay có thể tiệm cận mức của Tết hoặc 30/4-1/5, nhưng khó vượt.

Về dự báo doanh thu, chuyên gia cho rằng Mưa đỏ và Tử chiến trên không đều có khả năng cán mốc trên 100 tỷ đồng nhờ làn sóng ủng hộ mạnh mẽ. Làm giàu với ma 2 giữ sức hút phòng vé, dự kiến vượt 70 tỷ đồng. Cô dâu ma khai thác thị hiếu kinh dị, có thể thu về trên 50 tỷ đồng. Phá đám: Sinh nhật mẹ vẫn là ẩn số, nhưng nếu chạm đúng cảm xúc khán giả, hoàn toàn có thể tạo bất ngờ.

Kết quả cuối tuần qua cho thấy phòng vé Việt đang chứng kiến bước ngoặt đáng chú ý. Mưa đỏ không chỉ mở màn đầy ấn tượng cho mùa phim lễ 2/9 mà còn khẳng định nếu được đầu tư chỉn chu và tiếp cận đúng khán giả, phim Việt hoàn toàn có thể vượt xa bom tấn ngoại.

Trong bối cảnh khán giả trẻ ngày càng chủ động chọn lựa, sự xuất hiện của một tác phẩm lịch sử đạt doanh thu “khủng” mang lại tín hiệu tích cực cho thị trường. Không chỉ là một thành công đơn lẻ, Mưa đỏ có thể trở thành cú hích để các nhà sản xuất mạnh dạn hơn với những đề tài vốn bị cho là khó nhằn.

Mùa lễ 2/9 còn hơn một tuần nữa mới bước vào cao điểm, nhưng phòng vé đã nóng từ bây giờ. Nếu đà tăng trưởng tiếp tục, điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có thể chứng kiến mùa phim lịch sử cả về doanh thu lẫn hiệu ứng xã hội.