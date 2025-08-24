Trúc Nhân 'xém chết' trên sân khấu, ban tổ chức xin lỗi về sự cố

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Trạch Dương
TPO - Sự cố kỹ thuật trong phần song ca của Trúc Nhân và Quốc Thiên tại concert tối 23/8 khiến hai ca sĩ chới với trên sân khấu. Ban tổ chức lên tiếng xin lỗi, cam kết rà soát hệ thống để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nghệ sĩ và khán giả.

Ngày 24/8, ban tổ chức Trạm yêu 2 concert xin lỗi sau vụ Trúc Nhân suýt ngã trên sân khấu. Sự cố tại đêm nhạc được nam ca sĩ mô tả là "xém chết".

Trước phản ứng từ cộng đồng người hâm mộ, đại diện ban tổ chức (BTC) nói: “BTC xin gửi lời xin lỗi chân thành đến Quốc Thiên, Trúc Nhân và toàn thể khán giả vì sự cố đáng tiếc xảy ra trong phần song ca vào đêm qua. BTC luôn ý thức được rằng an toàn và sự an tâm của nghệ sĩ luôn là ưu tiên số một. Sau sự cố này, chúng tôi sẽ tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống, điều chỉnh quy trình vận hành và tăng cường khâu kiểm tra kỹ thuật để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nghệ sĩ cũng như mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất cho khán giả trong các đêm diễn tiếp theo”.

Đại diện BTC cũng gửi lời cảm ơn đến Trúc Nhân và Quốc Thiên vì sự chuyên nghiệp, giữ bình tĩnh để hoàn thành màn biểu diễn đầy cảm xúc trong tình huống khó lường.

“Sự cảm thông và ủng hộ của khán giả là động lực lớn lao để chúng tôi nỗ lực hoàn thiện hơn trong từng chương trình”, BTC nhấn mạnh.

08243.gif
Khoảnh khắc Trúc Nhân và Quốc Thiên gặp sự cố.

Tối 23/8, đêm nhạc Trạm Yêu 2 concert diễn ra tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) thu hút hàng nghìn khán giả. Chương trình quy tụ dàn ca sĩ trẻ được yêu thích như Trúc Nhân, Soobin, Quốc Thiên, MONO, Jun Phạm, Cường Seven, Tăng Phúc… cùng sự dẫn dắt của MC Thành Trung. Chương trình có quy mô lớn, hệ thống sân khấu được đầu tư công phu, trong đó có nhiều hạng mục kỹ thuật hỗ trợ phần trình diễn.

Trong số các tiết mục, phần song ca ca khúc Lặng của Trúc Nhân và Quốc Thiên nhận được sự chờ đợi lớn từ người hâm mộ. Tuy nhiên, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra khiến khán giả lo lắng.

Lúc Trúc Nhân và Quốc Thiên chuẩn bị bước lên bục nâng, bộ phận này bất ngờ nâng lên. Quốc Thiên phản ứng nhanh, kịp nhảy lên theo, còn Trúc Nhân chật vật, chỉ đặt được một chân lên bàn, sau đó được Quốc Thiên kéo kịp thời. May mắn sự cố không làm ảnh hưởng tiết mục.

Khoảnh khắc nhanh chóng được khán giả ghi lại. Trong video được chia sẻ trong nhóm fan, Trúc Nhân chia sẻ sau sự cố: "Bây giờ tin hết nổi rồi. Bấm cái bàn nâng xém chết".

Bên cạnh bình luận khen pha xử lý của Trúc Nhân và Quốc Thiên, khán giả cho rằng sự cố kỹ thuật này tiềm ẩn nguy hiểm và cần được ban tổ chức nhìn nhận nghiêm túc.

Trạch Dương
