Giải trí

Dàn em xinh mặc táo bạo đổ bộ thảm hồng chung kết

Trạch Dương - Hồng Phúc

TPO - Đêm trao giải Em xinh say hi mùa 1 diễn ra tối 23/8. Trong đêm chung kết, 16 nghệ sĩ nữ cùng tranh vị trí quán quân.

tham-do-dot-1-8335.jpg
Chung kết Em xinh say hi mùa 1 diễn ra tối 23/8. Dàn Em xinh đổ bộ thảm hồng với phong cách ấn tượng. Orange diện áo corset màu xám nhạt với phần tay áo rời cùng tông. Chiếc váy mini màu đen và vòng cổ bạc lấp lánh làm tăng vẻ sang trọng. Cô phối cùng cao gót màu xám nhạt tạo sự hài hòa cho toàn bộ trang phục.
tham-do-dot-1-7458.jpg
tham-do-dot-1-762.jpg
Em xinh Lamoon diện váy liền thân màu hồng và đỏ tía, với phần ngực khoét sâu tạo hình trăng khuyết. Cô diện tất hồng, phối cùng boots mang phong cách futuristic.
tham-do-dot-1-9945.jpg
Em xinh Orange tạo dáng cùng Lamoon trước thềm diễn ra chung kết và trao giải quán quân.
tham-do-dot-1-7652.jpg
tham-do-dot-1-7874.jpg
Muộii diện trang phục hồng chất liệu latex với phần tua rua lạ mắt, kết hợp short. Điểm nhấn là chiếc thắt lưng kim loại to bản và đôi boots lông xù màu hồng nổi bật, mang lại phong cách nổi loạn và cá tính.
tham-do-dot-1-6407.jpg
tham-do-dot-1-7678.jpg
tham-do-dot-1-4748.jpg
Chi Xê diện áo corset màu xanh nhạt với dây khóa kéo phía trước, kết hợp chân váy mini denim rách tua rua. Nữ ca sĩ phối trang phục cùng boots dài màu xanh denim cùng tông đính hoa, mang lại phong cách Y2K lên thảm hồng.
tham-do-dot-1.jpg
tham-do-dot-1-5959.jpg
Juky San hoàn toàn nổi bật với mái tóc ngắn phong cách manga Nhật Bản. Cô diện corset cách điệu với phần tay áo cùng tông. Váy mini đen và vòng cổ bạc lấp lánh tạo sự hài hòa cho trang phục. Khán giả ví nữ ca sĩ trông như nhân vật trong các tựa game tương lai, hậu tận thế.
dot-2-9136.jpg
Em xinh Hoàng Duyên mặc crop top phồng tay màu tím loang, kết hợp với áo ống bên trong có chi tiết dây đai cá tính. Chiếc quần đen tua rua hai bên chân cùng phụ kiện thắt lưng lông tạo nên một tổng thể vừa mạnh mẽ vừa bí ẩn. Phong cách mang hơi hướm Goth-futuristic, nhấn mạnh vẻ ngoài độc lập và nổi loạn.
dot-2.jpg
Em xinh Maiquinn diện váy dài trắng kem với thiết kế lệch vai và đường xẻ tà cao, khoe khéo đôi chân. Chất liệu lụa mềm mại tạo cảm giác sang trọng, thanh lịch. Trang phục giúp cô tôn dáng, đối lập với mái tóc cá tính, nổi bật.
dot-2-1.jpg
dot-2-3.jpg
dot-2-4.jpg
Thảm hồng Em xinh say hi còn có sự góp mặt của dàn Anh trai say hi mùa 2. Các anh trai đa dạng phong cách, từ cá tính, hip hop đến thanh lịch, nam tính.
Trạch Dương - Hồng Phúc
