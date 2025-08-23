Dàn em xinh mặc táo bạo đổ bộ thảm hồng chung kết

TPO - Đêm trao giải Em xinh say hi mùa 1 diễn ra tối 23/8. Trong đêm chung kết, 16 nghệ sĩ nữ cùng tranh vị trí quán quân.
Em xinh Lamoon diện váy liền thân màu hồng và đỏ tía, với phần ngực khoét sâu tạo hình trăng khuyết. Cô diện tất hồng, phối cùng boots mang phong cách futuristic.
Muộii diện trang phục hồng chất liệu latex với phần tua rua lạ mắt, kết hợp short. Điểm nhấn là chiếc thắt lưng kim loại to bản và đôi boots lông xù màu hồng nổi bật, mang lại phong cách nổi loạn và cá tính.
Juky San hoàn toàn nổi bật với mái tóc ngắn phong cách manga Nhật Bản. Cô diện corset cách điệu với phần tay áo cùng tông. Váy mini đen và vòng cổ bạc lấp lánh tạo sự hài hòa cho trang phục. Khán giả ví nữ ca sĩ trông như nhân vật trong các tựa game tương lai, hậu tận thế.
Thảm hồng Em xinh say hi còn có sự góp mặt của dàn Anh trai say hi mùa 2. Các anh trai đa dạng phong cách, từ cá tính, hip hop đến thanh lịch, nam tính.