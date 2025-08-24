Phương Mỹ Chi khóc nức nở khi trở thành quán quân Em xinh

TPO - Sau gần 5 tiếng diễn ra, chung kết Em xinh say hi khép lại với kết quả quán quân thuộc về Phương Mỹ Chi, á quân là Lyhan. Chương trình cũng công bố nhóm nhạc toàn năng Best Five gồm Phương Mỹ Chi, Lyhan, Bích Phương, Orange và Lamoon.

Quán quân Em xinh gọi tên Phương Mỹ Chi

Đêm chung kết và trao giải của Em xinh say hi diễn ra tối 23/8. Trước khi công bố loạt giải thưởng, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM - có màn phát biểu.

"Sau tất cả thành công của Em xinh say hi là sự vất vả của toàn thể ê-kip. Chúng tôi mong muốn được sẻ chia với DatVietVAC - những người sáng tạo nên chương trình, các bạn nghệ sĩ vì góp phần cùng TPHCM hiện thực hóa chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa của Thành phố", bà phát biểu.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao TPHCM nói thêm nguồn nhân lực của TPHCM trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật cần sự cống hiến của tài năng trẻ. Bà kỳ vọng Em xinh say hi tiếp tục vươn tầm quốc tế giống Anh trai say hi, cùng tạo nên hình mẫu sáng tạo mới và tiếp cận xu hướng quốc tế”.

Best Five cùng quán quân Phương Mỹ Chi, Á quân Lyhan (từ trên xuống) trong khoảnh khắc công bố kết quả.

Sau hành trình Em xinh say hi, Best Five gọi tên Phương Mỹ Chi, Bích Phương, Orange, Lyhan và Lamoon. Vị trí quán quân và á quân lần lượt thuộc về Phương Mỹ Chi và Lyhan.

Sau khi nhận giải quán quân, Phương Mỹ Chi khóc nức nở: "Sau 12 năm làm nghệ thuật, không biết bao nhiêu lần tôi nhận cúp tinh thần, đây là lần đầu tôi được cầm cúp chiến thắng. Đây là ngày không thể tưởng tượng được. Tôi nhiều lần chứng kiến những màn bắn pháo hoa, không ngờ hôm nay là màn bắn pháo hoa chúc mừng quán quân Phương Mỹ Chi".

Chương trình đồng thời trao hàng loạt giải phụ như Best hit - Không đau nữa rồi, Best leader - Bích Phương, Best transfomation - Phương Ly, Best performer - Ánh sáng Aza, Best Music Creative Artis - 52Hz.

Mở màn với đám cưới chuột tưng bừng

Trước khi trao giải, 16 em xinh chia thành bốn đội bước vào cuộc đấu cuối.

Đội Phương Ly (Em xinh Phương Ly, Tiên Tiên, Miu Lê, MAIQUINN) mở màn chung kết Em xinh say hi với tiết mục Đầu mèo đuôi chuột, lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian Đông Hồ Đám cưới Chuột.

Theo chia sẻ của đội trưởng Phương Ly, ý tưởng xuất phát từ biểu tượng quen thuộc trong nghệ thuật truyền thống, thường gắn với bối cảnh lễ cưới, nhưng được nhóm phát triển theo hướng kể chuyện mới, vui tươi, rực rỡ sắc màu dân gian.

Sân khấu được dựng như đám cưới với bốn chiếc kiệu xuất hiện, tạo không khí lễ hội. Các Em xinh hóa thân thành nhân vật chuột, mang hình ảnh tinh nghịch. Tiên Tiên hài hước cho biết: “Nếu là người thì sẽ hóa Huỳnh Thiếu Nữ, còn khi nhập vai thành chuột thì trở thành Huỳnh Thiếu Gia”.

Tiết mục mở màn mang phong cách hài hước ở Em xinh say hi.

Tiết mục mở đầu bằng âm nhạc dân gian phối mới, gợi không khí đám cưới đang diễn ra trên sân khấu. Lời ca mang tính châm biếm, dễ nhớ với điệp khúc lần lượt nêu tên thành viên: “Miu Lê chê, không mời, không tiếp!/ Tiên Tiên chê, không mời, không tiếp!/ MAIQUINN chê, không mời, không tiếp!/ Phương Ly chê, không mời, không tiếp!”.

Trong phần chuyển đoạn, nhóm đưa vào yếu tố “tụng”, kết hợp nhạc truyền thống.

Tiết mục kết thúc với màn thả pháo hoa giấy phủ kín sân khấu, tạo hiệu ứng thị giác sôi động.

Phương Mỹ Chi trưng trổ thế mạnh

Đội Phương Mỹ Chi (gồm em xinh Phương Mỹ Chi, Pháo Northside, Orange, Lamoon) trình diễn tiết mục Morse Code. Trước khi biểu diễn, nhóm tự nhận là “team kỵ tuổi” khi các thành viên sinh từ 1997 đến 2003, khiến màn chào đầu chưa đồng điệu. Tuy vậy, đội trưởng Phương Mỹ Chi cho biết nhóm tin tưởng tiết mục vẫn “cực kỳ sung” dù có “tứ hành xung”.

Sân khấu được thiết kế với hình ảnh mặt trăng cách điệu cùng các vũ công sử dụng thanh tre dài, tạo không gian mang dấu ấn nghệ thuật dân gian. Nhóm hóa thân thành các nữ giao liên, thể hiện sự năng động và mạnh mẽ. Phần mở đầu, Phương Mỹ Chi ngân nga cùng câu hát “Ơi mấy chị em ơi/ Nhanh cái tay lên nào/ Nhanh cái chân lên nào”, lặp đi lặp lại như lời kêu gọi đoàn kết.

Phương Mỹ Chi thể hiện thế mạnh nhạc truyền thống kết hợp hiện đại.

Âm nhạc dân gian được phối cùng chất liệu điện tử, với nhạc cụ dân tộc tăng thêm nhịp điệu. Orange vừa hát, rap, vừa nhảy, Lamoon thực hiện phần vũ đạo được cho là mạnh mẽ nhất từ đầu chương trình. Trong khi đó, Phương Mỹ Chi và Orange cùng sáng tác đoạn chuyển dựa trên mã Morse.

Kết thúc tiết mục, gần 30 thiếu nhi đánh trống trực tiếp trên sân khấu, tạo âm hưởng hùng tráng. Morse Code mang thông điệp tri ân các nữ giao liên, đồng thời nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa phụ nữ.

Sân khấu nhức mắt của đội LyHan

Đội LyHan (gồm em xinh LyHan, Châu Bùi, Juky San, Saabirose) lựa chọn ca khúc Hourglass với thông điệp “Xoay đồng hồ cát, lấn át cuộc chơi”. LyHan chia sẻ đây là lần cuối cô đảm nhiệm vai trò đội trưởng và gửi lời cảm ơn đến các đồng đội.

Không gian sân khấu được thiết kế như sa mạc phủ cát, kết hợp hiệu ứng khói. Các thành viên xuất hiện trong trang phục đường phố mang hơi hướm Y2K và Futuristic. Trấn Thành nhận xét thiết kế sân khấu “nhức mắt” vì lượng cát bụi dày đặc.

Màn trình diễn được Trấn Thành nhận xét "nhức mắt".

Trong phần trình diễn, Châu Bùi và Juky San thay đổi hình ảnh so với Solo Stage, hướng đến phong cách cá tính. Saabirose đảm nhận phần rap, LyHan hát đúng sở trường kết hợp treo ngược người. Vũ đạo gồm nhiều động tác nâng, xoay, đòi hỏi kỹ thuật. Bài hát mang chất Dance, kết hợp ca từ tiếng Anh, với đồng hồ cát như biểu tượng của sự tự chủ và làm chủ thời gian.

Bảo Anh hết nhạt, Bích Phương hết lười

Đội 52Hz (gồm đội trưởng 52Hz, Bảo Anh, Bích Phương và Lâm Bảo Ngọc) mang đến tiết mục Ta Di Da với chất nhạc Mỹ Latin.

Sân khấu được thiết kế thành sàn disco với gam màu đỏ chủ đạo.

52Hz thay đổi hình ảnh từ công chúa cổ tích ở solo stage sang hình tượng mỹ nhân Latin. Bảo Anh cuối cùng đã hết nhạt khi mở đầu với giọng hát trầm quyến rũ, vũ đạo ấn tượng. "Bảo Anh luôn căng thẳng vì luôn tìm kiếm điều hoàn hảo. Nhưng giờ đây tôi đã cởi mở hơn. Tôi đến không giành vị trí quán quân, các bạn trẻ rất giỏi. Tôi tận hưởng chặng hành trình này", Bảo Anh nói thêm.

Tiết mục ấn tượng của đội 52Hz.

Trong khi đó, Bích Phương "hết lười", liên tục thực hiện các động tác vũ đạo và nhận nhiều lời khen từ đồng đội. Lâm Bảo Ngọc thể hiện quãng giọng cao, trong khi tổng thể nhóm giữ phong cách đồng đều.

Tiết mục sử dụng vũ đạo Latin đặc trưng, trong đó có nhiều động tác đánh hông. Ca từ mang sắc thái ma mị, gợi không khí quyến rũ, với điệp khúc “Ta Di Da” lặp lại nhiều lần. Sân khấu có thêm dàn dancer mặc trang phục đen, tạo độ tương phản. Đây cũng là tiết mục chốt hạ chung kết, trước khi đến màn trao giải quán quân cho Phương Mỹ Chi.