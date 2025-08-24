Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Trang phục yêu nước phủ đỏ concert Sao nhập ngũ

Trạch Dương

TPO - Không khí yêu nước tràn ngập Sao nhập ngũ Concert tối 24/8 tại TPHCM khi khán giả đồng loạt khoác khăn, cầm cờ đỏ sao vàng. Chương trình mang đến 37 tiết mục, kết hợp nhạc cách mạng và loạt ca khúc đang thịnh hành.

0f71f6ce5569dd378478.jpg
536279935-1203585058473525-6417582356677920730-n.jpg
Concert Sao nhập ngũ diễn ra tối 24/8 tại Công viên Sáng tạo, TPHCM. Chương trình có sự tham gia của 30 nghệ sĩ như Trúc Nhân, Soobin, Hòa Minzy, Trang Pháp, Jun Phạm, Thanh Duy, Bùi Công Nam, Dương Hoàng Yến, Duy Khánh, Tăng Phúc, DOUBLE2T, Pháo, LyLy, Hải Đăng Doo, Ninh Dương Lan Ngọc, Hương Giang, Chi Pu...
536282947-1203585055140192-6263030965809209818-n.jpg
Theo cập nhật từ ban tổ chức, khán giả xuất hiện từ sớm, diện trang phục yêu nước, khoác khăn và cầm cờ đỏ sao vàng dự concert.
536282799-1203647301800634-441092078874842187-n.jpg
Khán giả của "anh trai" Jun Phạm và Tăng Phúc xuất hiện từ sớm, chuẩn bị banner, poster hòa cùng concert.
536281402-1203647318467299-4391974294050376143-n.jpg
Trang phục cờ đỏ sao vàng bao phủ một góc sân khấu tại Công viên Sáng tạo TPHCM.
536277542-1203647235133974-1738308435890087902-n.jpg
Fan của Chi Pu đội nón lá, khoác khăn và cầm quốc kỳ Việt Nam, chuẩn bị vào sân khấu cổ vũ thần tượng.
536276722-1203585171806847-657979399884394248-n.jpg
536280695-1203647258467305-4729774702473411893-n.jpg
Áo thun cờ đỏ sao vàng, khăn in logo, khẩu hiệu "Yêu nước theo cách của bạn"... phủ khắp khán đàn của Sao nhập ngũ Concert.
532287662-1203647238467307-5619064738718607908-n.jpg
536275096-1203647198467311-2880293254848230984-n.jpg
536271539-1203647175133980-3435387601421303042-n.jpg
Khán giả tranh thủ đổi vé tại khu vực soát vé. Sao nhập ngũ Concert có các hạng vé từ 1.000.000-3.000.000 đồng (tùy khu vực đứng hoặc ngồi).
536268475-1203585075140190-2247267757684159688-n.jpg
Ê-kíp tổng duyệt lần cuối trước thềm diễn ra concert. Khán giả mãn nhãn trước sự xuất hiện của người lính trên sân khấu.
65a4b09513329b6cc223.jpg
520d196bbacc32926bdd.jpg
Theo chia sẻ từ ban tổ chức, khán giả xuất hiện từ sớm, xếp hàng trật tự để đổi vé. Ai cũng mang theo lá cờ đỏ sao vàng để hòa cùng dòng người trong concert.
256ef2e15146d9188057.jpg
ff0b5990fa3772692b26.jpg
536281877-1203585838473447-8138243531525001586-n.jpg
536273027-1203585115140186-4323420199681928885-n.jpg

Fan nữ trưng trổ thời trang yêu nước xem đại nhạc hội.

2027a786f7207f7e2631.jpg
Khán giả phủ đỏ sân khấu trong bằng lightstick, cờ đỏ sao vàng.
c4d289dada7c52220b6d.jpg
Chương trình dự kiến mang đến 37 tiết mục biểu diễn, từ bài hát chủ đề của Sao nhập ngũ, đến loạt ca khúc gắn liền dòng nhạc cách mạng như Hát mãi khúc quân hành, Cô gái mở đường, Xuân chiến khu, Nối vòng tay lớn, Dậy mà đi... đến ca khúc top trending như Dancing in the Dark, Vấn vương, Người miền núi chất, Bật tình yêu lên, Made in Vietnam...
Trạch Dương
