Trang phục yêu nước phủ đỏ concert Sao nhập ngũ

TPO - Không khí yêu nước tràn ngập Sao nhập ngũ Concert tối 24/8 tại TPHCM khi khán giả đồng loạt khoác khăn, cầm cờ đỏ sao vàng. Chương trình mang đến 37 tiết mục, kết hợp nhạc cách mạng và loạt ca khúc đang thịnh hành.