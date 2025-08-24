'Mưa đỏ' cán mốc 100 tỷ đồng nhanh vượt trội

TPO - "Mưa đỏ" cán mốc 100 tỷ đồng sau ba ngày phát hành, giữ kỷ lục phim đề tài chiến tranh có mức tăng doanh thu nhanh nhất lịch sử.

Sau 3 ngày khởi chiếu, Mưa đỏ cán mốc 100 tỷ đồng. Trong ngày cuối tuần, phim bán gần 350.000 vé/4.700 suất chiếu toàn quốc, thu hơn 30 tỷ đồng.

So với Địa đạo, bộ phim đề tài chiến tranh ra rạp dịp 30/4, Mưa đỏ có tốc độ bán vé vượt trội. Mưa đỏ đang giữ kỷ lục phim có mức tăng doanh thu phòng vé nhanh nhất (tính riêng dòng phim cảm hứng từ sự kiện lịch sử có thật).

Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện đơn vị thống kê phòng vé Box Office Vietnam cho biết các suất chiếu hiện tại và vài ngày tới của Mưa đỏ đều kín chỗ. "Trong 1-2 tuần tới, khó có bộ phim nào có thể lay chuyển vị thế dẫn đầu phòng vé của Mưa đỏ. Không khó để bộ phim vượt qua mốc 300 tỷ đồng", người này nói thêm.

Giữa lúc doanh thu tăng vọt, đồng loạt ê-kíp Mưa đỏ cầu xin khán giả không spoil phim. Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết một số khán giả quay lén, đăng nội dung phim lên mạng. Cô nói "xót xa, không thể diễn tả bằng lời" khi công sức của ê-kíp bị ảnh hưởng.

"Xin khán giả đừng spoil nội dung, chụp rồi quay những cảnh quan trọng tung lên mạng tiết lộ hết nội dung phim. Mọi người hãy yêu thương, trân trọng công sức của ê-kíp. Xin dừng việc đó lại. Làm ơn hãy cho chúng tôi thêm động lực muốn tận hiến ở những sản phẩm sau”, đạo diễn chia sẻ.

Bối cảnh tái hiện khung cảnh ác liệt tại chiến trường Quảng Trị năm 1972.

Đạo diễn nói thêm ê-kíp luôn đón nhận khen chê từ khán giả, nhưng phản đối hành động quay chụp và tiết lộ nội dung tác phẩm.

Đỗ Nhật Hoàng - vai chính Cường - cũng khẩn thiết xin khán giả không quay lén phim sau khi đạo diễn Đặng Thái Huyền yêu cầu "diễn viên của Mưa đỏ cần sớm lên tiếng".

"Mưa đỏ chỉ ra rạp được 3 ngày, ê-kíp nhận thấy có nhiều đoạn phim bị quay lén đăng tải tràn lan trên mạng. Điều này không chỉ làm mất trải nghiệm trọn vẹn của những khán giả chưa xem, tổn thương công sức hàng nghìn con người làm nên bộ phim. Tôi tha thiết kêu gọi mọi người không quay lén, không đăng tải nội dung phim lên mạng xã hội. Hãy giữ trọn cảm xúc cho những ai sắp sửa bước vào rạp lần đầu", Đỗ Nhật Hoàng lên tiếng.

Hiện, phim lấy cảm hứng sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị bỏ xa mọi tác phẩm khác.

Đứng thứ hai phòng vé là Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành. Tác phẩm bán 44.000 vé/1.400 suất chiếu, thu 4,9 tỷ đồng. Tổng doanh thu của bom tấn diệt quỷ đang là 120 tỷ đồng.

Vị trí thứ 3,4 phòng vé lần lượt thuộc về Shin cậu bé bút chì: Nóng bỏng tay! Những vũ công Kasukabe và Mang mẹ đi bỏ. Hai bộ phim chỉ được xếp lần lượt 522 và 361 suất chiếu.

Chốt đơn chuẩn bị rời rạp, trong ngày 24/8 chỉ bán được 40 vé/40 suất chiếu toàn quốc, thu 2 triệu đồng. Tổng doanh thu phim của Bảo Nhân - Nam Cito là hơn 5 tỷ đồng.