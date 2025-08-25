Ám ảnh vụ cháy kinh hoàng ở chung cư Carina, TPHCM khiến 13 người thiệt mạng

TPO - Trong tập 5 Chiến sĩ quả cảm, 12 nghệ sĩ bước vào huấn luyện dưới điều kiện khắc nghiệt, phải đu dây, chạy thang bộ vác 20 kg dụng cụ giữa lửa khói. Ngoài ra, câu chuyện từ chiến sĩ cứu hỏa từng chứng kiến thảm kịch chung cư Carina khiến dàn nghệ sĩ rơi nước mắt.

12 nghệ sĩ nhập vai chiến sĩ

Tập 5 Chiến sĩ quả cảm phát sóng tối 24/8. Lần này, 12 nghệ sĩ tham gia thử thách khắc nghiệt, hóa thân thành chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hỏa (PCCC & CNCH).

Dưới sự hướng dẫn của Trung tá Lê Tấn Châu (Công an TPHCM) và Trung tá Nguyễn Hữu Đạo (Tổ trưởng Tổ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TPHCM), nghệ sĩ lần đầu tiếp xúc với kỹ năng giải cứu nạn nhân mắc kẹt trên cao bằng xe thang và ròng rọc.

Lần này, các nữ nghệ sĩ Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Huyền Baby trong vai nạn nhân. Nếu Minh Hằng và Lan Ngọc bình tĩnh phối hợp, Huyền Baby lại hoảng loạn khi phải đu dây thoát hiểm từ tầng cao hơn 30 m.

“Đây giống như một thử thách lớn trong đời tôi. Tôi sợ hãi vô cùng, nhưng nhờ sự hỗ trợ của các chiến sĩ, tôi đã vượt qua”, cô chia sẻ.

Thử thách lần này khiến nghệ sĩ chật vật. Ngay cả những người vốn quen với thử thách độ cao như Tiến Luật cũng gặp khó khăn. “Đứng trên xe thang cứu hộ ở độ cao không tưởng, tôi thật sự run rẩy”, anh nói.

Các nghệ sĩ trải qua thử thách chữa cháy.

Trong khi đó, Neko Lê cho rằng đu dây ròng rọc này mang đến cảm giác đáng sợ và chông chênh, nhất là khi bước ra khỏi cửa sổ.

Sau phần huấn luyện, chiến sĩ nhập vai bước vào hội thi chữa cháy dưới sự giám sát của Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh và Đại úy Vũ Ngọc Hoàng (Phòng PC07, Công an TP Hà Nội). Hai đội “Ra đây mà xem” và “Có gì mà xem” đối đầu, mang lại không khí căng thẳng.

Dù có đội mắc lỗi kỹ thuật khiến việc dập lửa chậm nhịp, tất cả đều thấm thía sự vất vả, khắc nghiệt của người lính cứu hỏa.

“Các chiến sĩ nhập vai hướng dẫn chi tiết, giúp tôi hiểu rõ hơn về công cụ phòng cháy. Tôi cảm thấy chương trình quá hay khi mang lại trải nghiệm này”, Minh Hằng bày tỏ.

Trang Pháp cũng xúc động cho rằng cô vinh dự và tự hào khi vào vai nữ chiến sĩ PCCC & CNCH. Đây là trải nghiệm quý giá không phải lúc nào cũng có.

Kịch tính đẩy lên cao trào khi tiếng chuông báo cháy vang lên, buộc toàn bộ lực lượng nhập vai bước vào tình huống thực chiến. Trung tá Lê Tấn Châu phân công lực lượng thành 4 tổ: Chữa cháy, Xe thang, Cứu nạn cứu hộ và Trinh sát - Sơ tán. Vác trên mình hơn 20 kg dụng cụ, các nghệ sĩ phải chạy thang bộ từ tầng 1 lên tầng 7 trong khói lửa ngột ngạt.

“Có lúc tôi thở không nổi, chân cũng không nhấc lên nổi. Đây là buổi thực chiến tốn sức nhất từ trước đến nay”, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ.

Ngô Kiến Huy cho biết anh gần như hoa mắt chóng mặt khi lên đến nơi xảy ra cháy. Tiến Luật bày tỏ sự khâm phục với các chiến sĩ: “Tôi vác cuộn vòi nặng đến tay chân run cầm cập. Thể lực của các anh chiến sĩ thật sự khủng khiếp”.

Nhân chứng ám ảnh vụ cháy kinh hoàng ở chung cư Carina, TPHCM

Ngoài những bài huấn luyện khắc nghiệt, Chiến sĩ quả cảm còn mang đến chia sẻ chân thực từ chính người lính từng đối diện với thảm kịch. Trung tá Lê Tấn Châu (Công an TPHCM) nghẹn ngào nhớ lại vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại chung cư Carina khiến 13 người thiệt mạng.

“Khi đám cháy ở tầng hầm bắt đầu, nó cơ bản được khống chế. Tôi cùng một số đồng chí trinh sát đi thang bộ lên các tầng. Khi lên đến tầng ba, tôi phát hiện có năm thi thể, trong đó có hai mẹ con”, trung tá kể lại.

Hình ảnh người mẹ ôm con ám ảnh trong ký ức người lính cứu hỏa: “Khi tách hai mẹ con ra, da của người mẹ vẫn còn dính sang người con, đỏ rực. Tôi bật khóc ngay lúc đó”.

Thử thách cứu người khiến các nghệ sĩ kiệt sức.

Trung tá Châu chia sẻ dù đã trải qua nhiều tình huống sinh tử, ký ức đau lòng vẫn ám ảnh ông đến hiện tại. Nhiều lúc trung tá bật khóc khi đang trực ở cơ quan. “Tôi nhớ lại khoảnh khắc ấy rồi tự trách mình. Dù chúng tôi đã nỗ lực cứu rất nhiều người, vẫn có những trường hợp không thể”.

Anh chia sẻ thêm nghề cứu hỏa là lựa chọn đầy khắc nghiệt: “Một khi đã chọn nghề này, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với những cảnh tang thương, nỗi đau mà cả đời người cũng khó vượt qua”.

Nghe câu chuyện, Lê Dương Bảo Lâm xúc động: “Tụi em chỉ là nghệ sĩ, nếu diễn không tốt mà khiến khán giả buồn thì đã thấy áy náy. Còn các anh, đứng trước sinh mạng của người dân mà không thể giữ lại, đó hẳn là nỗi ray rứt khủng khiếp. Xin được cảm ơn các đồng chí, lúc nào cũng hết mình vì nhân dân”.