Thí sinh Hoa hậu Hòa bình trùm kín mặt, loạng choạng khi diễn váy dạ hội

Duy Nam
TPO - Nhiều thí sinh dùng phụ kiện kỳ quặc, liêu xiêu khi trình diễn váy dạ hội trên bậc thang trong chung kết Hoa hậu Hòa bình Philippines diễn ra tối 24/8.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025 đã diễn ra tối 24/8 với chiến thắng thuộc về người đẹp Emma Tiglao đến từ Pampanga. Cô trở thành đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 10.

Sau đêm chung kết, phần thi váy dạ hội của các thí sinh trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều màn trình diễn độc, lạ gây sự chú ý với khán giả.

Trong phần thi này, các thí sinh được yêu cầu mặc váy dạ hội cùng tông màu vàng. Nhiều thí sinh sử dụng phụ kiện lạ mắt, dùng các chiêu trò để gây chú ý trong màn trình diễn của mình.

537441822-17996167589813551-1873283173702507609-n.jpg
537741469-17996167643813551-9065739077457617937-n.jpg
538125014-17996167625813551-276402339212962974-n.jpg
538449214-17996167535813551-1249509104061309303-n.jpg
Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025 trình diễn váy dạ hội.

Khi bước ra sân khấu, người đẹp Nikhisah Buenafe Cheveh - đại diện Quezon City - đã sử dụng một chiếc khăn voan màu vàng để trùm kín đầu. Sau đó, chiếc khăn được kéo xuống, để lộ ra gương mặt và bộ váy dạ hội lấp lánh của người đẹp, khiến khán giả reo hò không ngớt.

Nhiều thí sinh lựa chọn những bộ váy dạ hội có chi tiết cách điệu lạ mắt, cầu kỳ để tạo điểm nhấn. Tuy nhiên những chi tiết rườm rà lại gây khó cho các người đẹp khi di chuyển xuống bậc thang.

Nhiều người đẹp phải dò dẫm đi từng bước, loạng choạng khi bước xuống những bậc cầu thang, khiến khán giả phía dưới hồi hộp. Trên sóng livestream, khán giả lo lắng sự cố xảy ra với các người đẹp.

Tiết mục của ca sĩ khách mời trong phần thi bikini của thí sinh cũng gây bàn tán và bị chỉ trích kệch cỡm. Nữ ca sĩ và vũ đoàn bị nhận xét có những động tác trình diễn phản cảm, ăn mặc không phù hợp với sân chơi sắc đẹp.

537467642-17996165087813551-656568159920349965-n.jpg
539338412-17996165075813551-8003635980673856972-n.jpg
Tiết mục trình diễn của ca sĩ khách mời và vũ đoàn bị chê phản cảm.

"Cooking show (Tạm dịch: Show nấu ăn)", "Rẻ tiền như hội chợ vậy", "Xem ca sĩ trình diễn mà tưởng đang xem đoàn lô tô Hương Nam", "Nhìn khó coi quá"... là những bình luận của cư dân mạng.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025 còn khiến khán giả mệt mỏi vì chiếu quá nhiều quảng cáo. Livestream của đêm chung kết kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ khiến nhiều khán giả thấy nhàm chán.

Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025 khởi động từ tháng 3 với sự tham dự của 29 thí sinh. Cuộc thi nhằm tìm kiếm đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 10. Chất lượng thí sinh năm nay không được đánh giá cao, ít gương mặt nổi trội.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025 dự kiến diễn ra ngày 12/8 nhưng bị hoãn đến ngày 24/8 do ảnh hưởng của bão. Tân Hoa hậu Hòa bình Philippines Emma Tiglao còn khoảng hai tháng chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 diễn ra ở Thái Lan.

Duy Nam
#Hoa hậu Hòa bình Philippines #Hoa hậu Hòa bình #Miss Grand Philippines

