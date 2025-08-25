Bộ Văn hóa ra công điện về tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5

TPO - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Giám đốc các Sở VHTTDL, Sở VH - TT, Sở Du lịch tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa... phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra toàn bộ cơ sở lưu trú du lịch, các khu điểm du lịch. triển khai biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách trước cơn bão số 5.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng vừa có công điện gửi Giám đốc Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở DL tại các tỉnh/thành phố gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Giám đốc các Sở VHTTDL, Sở VH - TT, Sở Du lịch tại các địa phương nêu trên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trên địa bàn rà soát, kiểm tra toàn bộ cơ sở lưu trú du lịch, các khu điểm du lịch.

Vị trí và dự báo hướng di chuyển của cơn bão - Ảnh: TTKTTV Quốc gia.

Bộ trưởng cũng yêu cầu chỉ đạo, rà soát các hoạt động lễ hội, vui chơi, giải trí trên địa bàn, xây dựng kế hoạch, lập quy trình sơ tán đám đông, thông báo đến người dân, khách du lịch tránh tập trung đông người. Giám đốc các Sở VHTTDL, Sở VH - TT, Sở Du lịch tại các địa phương chủ động quyết định hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo tạm dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi, giải trí, du lịch tại địa phương.

Công điện cũng đề cập nội dung triển khai công tác bảo vệ, gia cố cho các công trình, thiết chế văn hoá, thể thao, các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, khu, điểm du lịch trên địa bàn để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, nhất là hiện nay cả nước đang tập trung chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Giám đốc các Sở VHTTDL, Sở VH - TT, Sở Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tại các địa phương nêu trên triển khai các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và tài sản do đơn vị quản lý, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, phân công lãnh đạo, cán bộ tổ chức trực ban 24/7.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL giao Thứ trưởng Phan Tâm trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các Sở và các đơn vị thuộc Bộ triển khai công điện.