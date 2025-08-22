Triển lãm thành tựu 80 năm đất nước: Sự kiện lớn chưa từng có của Việt Nam

TPO - Triển lãm thành tựu 80 năm đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" sẽ khai mạc ngày 28/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Sự kiện có quy mô toàn quốc, quy tụ hàng trăm đơn vị, doanh nghiệp và hàng nghìn nghệ sĩ, hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật đặc biệt trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Sự kiện lớn chưa từng có



Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thực hiện theo chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Đây không chỉ là hoạt động thiết thực hướng tới đại lễ của đất nước mà còn là dịp để Việt Nam khẳng định vị thế trên trường quốc tế, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về sự tự hào dân tộc.

Triển lãm là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng vinh quang, qua đó, củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước. Phát biểu tại họp báo, ông Lê Hải Bình - Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) - nhấn mạnh đây là sự kiện đặc biệt quan trọng trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

“Triển lãm không chỉ là nơi chúng ta chiêm ngưỡng những hiện vật, tư liệu mà còn là không gian trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm qua. Qua đó, mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể hiểu hơn về những khoảnh khắc lịch sử, hiểu sâu hơn về giá trị của độc lập tự do cũng như hiểu sâu hơn về khát vọng, ý chí và trí tuệ của Việt Nam”, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình chia sẻ.

Ông Lê Hải Bình - Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL phát biểu tại họp báo. Ảnh: Nguyễn Hải.

Cụ thể, triển lãm sẽ trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng điểm như: công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch. Triển lãm cũng là nơi giới thiệu đất nước, con người Việt Nam qua truyền thống văn hóa 4.000 năm lịch sử, sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc và sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước.

Ngoài ra, triển lãm cũng giới thiệu tới công chúng các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ, ngành công nghiệp an ninh - quốc phòng của Việt Nam, 12 ngành công nghiệp văn hóa.

Các đại biểu khai trương Trung tâm báo chí Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Ảnh: Nguyễn Hải.

Thông tin tại họp báo, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - khẳng định triển lãm có quy mô toàn quốc, là sự kiện lớn chưa từng được tổ chức với sự tham gia 34 tỉnh, thành phố, 28 Bộ ngành, 94 doanh nghiệp tư nhân, 12 doanh nghiệp nhà nước với hơn 230 gian hàng...

"Hiện, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc triển lãm đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến sẽ có hơn 3.000 khách mời dự khai mạc triển lãm", ông Tạ Quang Đông nêu. Tại đây, lãnh đạo Bộ VHTTDL cũng giới thiệu về khu vực 12 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

"Tại đây, chúng tôi tập trung giới thiệu những gì nổi bật nhất, mang lại lợi nhuận lớn cho ngành là game show, thời trang, biểu diễn, điện ảnh… Đặc biệt, tại triển lãm, chúng tôi có phòng tranh ảo, phòng chiếu phim 200 chỗ, chiếu miễn phí những phim hay nhất cho khán giả. Ngoài ra, dịp này, chúng tôi cũng tổ chức các buổi giao lưu với diễn viên", Thứ trưởng Tạ Quang Đông thông tin.

Sân Tây của trung tâm triển lãm có khu ẩm thực nhằm giới thiệu tới du khách những nét đặc sắc trong ẩm thực của 34 tỉnh, thành phố. Khu vực có khoảng 2.000 chỗ ngồi phục vụ người dân tham quan triển lãm.

Hàng nghìn nghệ sĩ biểu diễn miễn phí phục vụ khán giả

Bên cạnh những nội dung trưng bày về thành tựu 80 năm qua của đất nước, Trung tâm Triển lãm Việt Nam là nơi diễn ra hàng loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ, có sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ. Theo đó, ngày 31/8, chương trình nghệ thuật Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam do UBND TP Hà Nội chủ trì. Ngày 2/9 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật do UBND TP Huế chủ trì. Ngày 3/9 diễn ra chương trình nghệ thuật do Bộ Công an chủ trì.

Nằm trong chuỗi sự kiện hướng về đại lễ, một chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ được thực hiện tại sân vận động Mỹ Đình với khoảng 4.000 nghệ sĩ tham dự. "Chương trình không chỉ có những ngôi sao nhạc đỏ mà còn quy tụ những người rất nổi tiếng với giới trẻ", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nêu.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông giới thiệu hàng loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật được tổ chức dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: Tuấn Minh.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL cũng tiết lộ thêm về khối xếp hình, xếp chữ trong lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh. Theo đó, sẽ có 4.600 người, thực hiện xếp thành các hình, khẩu hiệu rất có ý nghĩa như lá cờ Việt Nam hay khẩu hiệu "Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!"...

"Các tiết mục cuối cùng trong lễ diễu binh, diễu hành được chuẩn bị kỹ lưỡng với khoảng 2.000 người tham dự. Tiết mục cuối cùng sẽ là một liên khúc với sự thể hiện của 80 vận động viên, hoa hậu, người nổi tiếng, người có đóng góp cho xã hội…", Thứ trưởng Tạ Quang Đông thông tin.