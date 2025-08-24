NSND Xuân Bắc, đạo diễn Lý Hải nhận bằng khen của Bộ Văn hóa

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gia Linh
TPO - Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa có 80 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch được tặng bằng khen. Trong đó, có thể kể đến NSND Xuân Bắc, Hòa Minzy, đạo diễn Lý Hải...

Sáng 23/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025). Đây là dịp để toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch cùng nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển của ngành, từ đó nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL cũng trao bằng khen cho 80 gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch tại lễ kỷ niệm. Trong đó, có thể kể tới NSND Xuân Bắc, NSND Thoại Miêu, NSND Trung Hiếu, NSƯT Phi Tiến Sơn, đạo diễn Lý Hải, TS. Ngô Phương Lan, ca sĩ Hòa Minzy, ca sĩ Hà Myo, VĐV Nguyễn Thị Oanh, VĐV Trịnh Thu Vinh...

Bộ VHTTDL cũng trao bằng khen cho 80 gương mặt điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trần Huấn.

Ca sĩ Hòa Minzy có chia sẻ xúc động khi nhận bằng khen của Bộ VHTTDL khi là cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể thao và du lịch trong dịp lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa.

"Cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như các lãnh đạo đã quan tâm, động viên và ghi nhận Hoà Minzy. Đây thực sự là món quà quá ý nghĩa cho Hoà", nữ ca sĩ chia sẻ. Tuy nhiên do công việc gia đình nên Hòa Minzy không thể góp mặt để nhận bằng khen.

Năm qua Hòa Minzy gây ấn tượng với khán giả bằng bản hit đậm chất văn hóa Việt - Bắc Bling. Thời gian qua, Hòa Minzy cũng góp mặt trong nhiều dự án, chương trình văn hóa - nghệ thuật lớn hướng về đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9.

NSND Xuân Bắc, ca sĩ Hòa Myo khoe bằng khen được Bộ VHTTDL trao nhận kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa.

Đạo diễn Lý Hải chia sẻ niềm vinh dự và hạnh phúc khi được nhận bằng khen của Bộ VHTTDL. "Tôi vinh dự và hạnh phúc khi được vinh danh với những đóng góp trong lĩnh vực điện ảnh sau hơn 35 năm làm nghề tại Lễ kỷ niệm trọng thể 80 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa Việt Nam", đạo diễn Lý Hải chia sẻ.

Đạo diễn "nghìn tỷ" Lý Hải khẳng định tiếp tục nỗ lực hơn nữa, góp phần vào sự phát triển của điện ảnh Việt. "Xin cảm ơn Bộ Văn hoá, xin cảm ơn sự yêu thương, ủng hộ và đồng hành của khán giả", đạo diễn Lý Hải nói.

Lý Hải khoe bằng khen minh chứng cho hơn 35 năm đóng góp trong lĩnh vực điện ảnh.

Lý Hải nổi tiếng với khán giả nhiều thế hệ với vai trò ca sĩ vào những năm 1990, thông qua tuyển tập Trọn đời bên em. Sau hơn 20 năm ca hát, anh chuyển hướng sang điện ảnh và ghi dấu ấn với franchise Lật mặt từ năm 2015.

Trong vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên, Lý Hải xây dựng thành công thương hiệu Lật mặt, đưa anh trở thành "đạo diễn nghìn tỷ". Gần đây nhất, Lật mặt 8: Vòng tay nắng của Lý Hải đạt vị trí top 1 doanh thu ngay khi vừa công chiếu. Sau hơn 2 tháng ra rạp, phim đạt doanh thu hơn 230 tỷ đồng.

Gia Linh
