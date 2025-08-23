Tổng Bí thư: 'Văn hóa phải đi trước một bước, soi đường, dẫn dắt, hình thành năng lực mềm quốc gia'

TPO - Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức sáng 23/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh văn hóa phải đi trước một bước, soi đường, dẫn dắt, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia.

80 năm - chặng đường đầy cảm xúc

Sáng 23/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025), tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự buổi lễ.

Cùng tham dự lễ kỷ niệm có Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng Lê Hoài Trung, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa được tổ chức sáng 23/8. Ảnh: Trần Huấn.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng, gửi lời tri ân, chúc sức khỏe và thành công tới các thế hệ cán bộ ngành văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch cùng văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu, huấn luyện viên, vận động viên, hướng dẫn viên, doanh nhân du lịch và hàng triệu người làm văn hóa chuyên nghiệp, không chuyên trên khắp mọi miền đất nước.

Tổng Bí thư nêu rõ 80 năm là chặng đường đầy cảm xúc, đầy khó khăn, gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi vinh quang, thể hiện những khát vọng vươn lên của một dân tộc luôn biết lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần, làm sức mạnh nội sinh, làm ngọn đuốc soi đường cho mọi thắng lợi.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa. Ảnh: Trần Huấn.

"Ngay từ khi Đảng mới ra đời, trong khói lửa của Cách mạng và dự cảm về tương lai đất nước, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã xác định vị trí đặc biệt của văn hóa. Từ đó đến nay, xuyên suốt các kỳ Đại hội, các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của T.Ư, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều nhấn mạnh: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, văn hóa là sức mạnh mềm, là 'năng lượng gốc' vô tận của dân tộc Việt Nam", Tổng Bí thư nêu.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh văn hóa xây nên dáng hình của dân tộc, định hình hệ giá trị quốc gia, bồi đắp hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người Việt Nam thời kỳ mới: yêu nước, nhân ái, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm, sáng tạo, kỷ cương, khát vọng.

Văn hóa phải đi trước một bước

Tổng Bí thư nêu rõ đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đô thị thông minh… đang định hình những chuẩn mực mới, cạnh tranh chiến lược, bùng nổ thông tin, "đấu tranh trên không gian mạng" diễn ra gay gắt, sự thâm nhập của các sản phẩm văn hóa ngoại lai đa dạng, nhiều chiều.

"Trong bối cảnh đó, văn hóa càng phải đi trước một bước, soi đường, dẫn dắt, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

﻿ ﻿ ﻿ Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ VHTTDL. Ảnh: Trần Huấn.

Tổng Bí thư cho rằng truyền thống 80 năm là báu vật tinh thần, nhưng truyền thống chỉ thật sự tỏa sáng khi chúng ta viết tiếp những trang sử mới. Theo đó, mỗi người làm văn hóa cần mang trong tim ngọn lửa yêu nước, lòng tự trọng nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và sự sáng tạo không mệt mỏi.

"Hãy để mỗi tác phẩm văn học, nghệ thuật, mỗi giải đấu, mỗi sản phẩm du lịch, mỗi không gian văn hóa là một 'đại sứ' của chân - thiện - mỹ Việt Nam. Hãy để mỗi quyết định quản lý là một cam kết vì công chúng, vì dòng chảy di sản, vì tương lai con người Việt Nam", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, với bản lĩnh, tài năng và lòng yêu nghề của đội ngũ những người làm văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch... văn hóa Việt Nam sẽ phát triển xứng tầm, để đất nước ta mạnh giàu, để dân tộc ta trường tồn, để mỗi người Việt Nam hạnh phúc, tự tin hòa nhập và tỏa sáng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa, Bộ trưởng Bộ VHTTDL tặng Bằng khen cho 80 gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Ảnh: Trần Huấn.

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng giao cho ngành văn hóa 10 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, Tổng Bí thư yêu cầu ngành văn hóa tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai toàn diện đường lối, quan điểm của Đảng về Văn hóa, đặt văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội.

Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, xã hội là điều không thể bỏ qua. Trong đó, tập trung đẩy mạnh giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử, xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở giàu bản sắc, sáng, xanh, sạch, đẹp.

“Bồi dưỡng, trọng dụng, tôn vinh đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, doanh nhân du lịch, người làm công tác văn hóa ở mọi cấp, nhất là cơ sở. Xây dựng cơ chế đặt hàng, trao giải, hỗ trợ sáng tạo, bảo vệ quyền tác giả, các quyền liên quan, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng văn hóa, khuyến khích tài năng trẻ, phát hiện, ươm mầm hạt giống sáng tạo từ trường học, câu lạc bộ, thiết chế văn hóa cơ sở”, Tổng Bí thư nêu.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Trần Huấn.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo thành trụ cột mới của tăng trưởng. Việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy di sản gắn với sinh kế cộng đồng cần được quan tâm và phát triển theo hướng bền vững. Ngoài ra, cần tạo bứt phá cho thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, chú trọng giáo dục thể chất trong trường học, tuyển chọn, huấn luyện vận động viên trẻ theo chuẩn mực hiện đại.

“Tái cấu trúc, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Phát triển sản phẩm mang bản sắc văn hóa, giàu trải nghiệm, thúc đẩy du lịch thông minh, xanh, sạch, giảm phát thải, kết nối liên vùng, liên ngành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, siết chặt kỷ cương, chuẩn hóa dịch vụ”, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần tăng cường ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh quốc gia, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong ngành, tiếp tục đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trần Huấn.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh nhờ vào đường lối đúng đắn, sáng tạo đó, hành trình 80 năm qua ngành văn hóa đã làm nên một trường ca với nhiều cung bậc cảm xúc.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định với tuyên ngôn hành động: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối”, toàn ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, đưa sự nghiệp phát triển văn hóa bước vào kỷ nguyên mới với những thành tựu mới, dấu ấn mới, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.