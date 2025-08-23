Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Hà Nội có thêm 9 Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

ĐẠT NHI
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Hà Nội vừa ghi danh thêm 9 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm 6 lễ hội truyền thống, 1 nghề thủ công và 2 tri thức dân gian.
b1.jpg
Bên cạnh nghề gốm, Bát Tràng còn gìn giữ một nét văn hóa tinh thần đặc biệt: cỗ truyền thống trong các dịp lễ, tết, giỗ chạp và sự kiện cộng đồng

Các di sản vừa được công nhận gồm: Hội hát Chèo Tàu Tổng Gối (xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, nay là xã Ô Diên), Hội làng La Phù (huyện Hoài Đức, nay là xã An Khánh), Lễ hội chùa Đồng Bụt (huyện Quốc Oai, nay là xã Kiều Phú), Lễ hội chùa Nành (huyện Gia Lâm, nay là xã Phù Đổng), Lễ hội đền Sái (huyện Đông Anh, nay là xã Thư Lâm), Lễ hội đình Vòng (quận Thanh Xuân, nay là phường Khương Đình), Nghề làm bánh cuốn Thanh Trì, Tri thức chế biến và thưởng thức Chả cá Lã Vọng và Tri thức nấu cỗ Bát Tràng (xã Bát Tràng).

Trong số đó, Hội hát Chèo Tàu Tổng Gối là một loại hình diễn xướng dân gian đặc trưng của vùng Tân Hội với những làn điệu cổ được lưu giữ và truyền dạy qua nhiều thế hệ. Hội gồm ba phần chính: hát trình, hát thuyền và hát bỏ bộ, tôn vinh công lao của tướng Văn Dĩ Thành - Thành hoàng làng.

Hội làng La Phù nổi bật với lễ rước “ông lợn” tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng hằng năm, nhằm tưởng nhớ vị thần Thành hoàng Tĩnh Quốc Tam Lang, người có công đánh giặc thời Hùng Duệ Vương. Lễ hội không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn là dịp khơi dậy lòng yêu nước, truyền thống tự lực, tự cường.

Lễ hội chùa Đồng Bụt tại xã Kiều Phú gắn liền với tín ngưỡng thờ Tam vị Linh Khê Đại vương, tổ chức nhiều dịp trong năm như sinh nhật Thành hoàng (12/5 âm lịch), ngày hóa (10/7 âm lịch), Lễ Hạ Điền (28/10 âm lịch)… là dịp cộng đồng tưởng nhớ và tri ân các vị thần.

Chùa Nành (chùa Pháp Vân) ở Ninh Hiệp là một trong tứ pháp lớn của miền Bắc. Lễ hội diễn ra từ mùng 4 đến 6 tháng Hai âm lịch, nổi bật với lễ nâng cây phan và các nghi thức tâm linh truyền thống giàu tính biểu tượng, phản ánh đời sống văn hóa - tín ngưỡng đặc sắc của cư dân nơi đây.

Đền Sái ở xã Thụy Lâm được biết đến với lễ hội rước vua giả vào ngày 11 tháng Giêng, trong đó người dân địa phương đóng vai vua và các quan để thực hiện nghi thức Thiên tử. Lễ hội thể hiện nét đẹp tín ngưỡng và tôn vinh truyền thống gắn bó cộng đồng.

Lễ hội Đình Vòng (phường Khương Đình) tổ chức vào ngày 2 tháng 2 âm lịch, tưởng nhớ các vị Thành hoàng và tổ tiên. Một tục lệ đặc sắc là việc mỗi nhà đem chiếu mới trải trước cổng để đoàn rước đi qua, lấy lộc cho cả năm.

Nghề làm bánh cuốn Thanh Trì từ lâu là niềm tự hào của Hà Nội, với cách chế biến đặc trưng từ gạo tẻ, không nhân, ăn nguội và chấm mắm pha. Món ăn giản dị nhưng thể hiện sự khéo léo và văn hóa ẩm thực sâu sắc của người dân thủ đô. Chả cá Lã Vọng, món ăn nổi tiếng gắn liền với hình ảnh Hà Nội, được làm từ cá lăng tẩm ướp đặc biệt, nướng vàng và ăn kèm với bún, rau thơm, mắm tôm. Món ăn từng lọt top các trải nghiệm ẩm thực toàn cầu và được nhiều báo quốc tế vinh danh.

Tri thức nấu cỗ Bát Tràng là nét tinh hoa ẩm thực truyền thống của làng gốm ven sông Hồng. Mâm cỗ được chú trọng từ sự cân bằng âm dương đến hình thức, thể hiện tư duy thẩm mỹ và tín ngưỡng cộng đồng.

ĐẠT NHI
#di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội #lễ hội truyền thống Hà Nội #nghề thủ công Bát Tràng #hội hát Chèo Tàu Tổng Gối #lễ hội làng La Phù #lễ hội chùa Đồng Bụt #ẩm thực Hà Nội #bánh cuốn Thanh Trì #chả cá Lã Vọng #tín ngưỡng dân gian Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục