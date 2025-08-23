Hà Nội có thêm 9 Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Bên cạnh nghề gốm, Bát Tràng còn gìn giữ một nét văn hóa tinh thần đặc biệt: cỗ truyền thống trong các dịp lễ, tết, giỗ chạp và sự kiện cộng đồng

Các di sản vừa được công nhận gồm: Hội hát Chèo Tàu Tổng Gối (xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, nay là xã Ô Diên), Hội làng La Phù (huyện Hoài Đức, nay là xã An Khánh), Lễ hội chùa Đồng Bụt (huyện Quốc Oai, nay là xã Kiều Phú), Lễ hội chùa Nành (huyện Gia Lâm, nay là xã Phù Đổng), Lễ hội đền Sái (huyện Đông Anh, nay là xã Thư Lâm), Lễ hội đình Vòng (quận Thanh Xuân, nay là phường Khương Đình), Nghề làm bánh cuốn Thanh Trì, Tri thức chế biến và thưởng thức Chả cá Lã Vọng và Tri thức nấu cỗ Bát Tràng (xã Bát Tràng).

Trong số đó, Hội hát Chèo Tàu Tổng Gối là một loại hình diễn xướng dân gian đặc trưng của vùng Tân Hội với những làn điệu cổ được lưu giữ và truyền dạy qua nhiều thế hệ. Hội gồm ba phần chính: hát trình, hát thuyền và hát bỏ bộ, tôn vinh công lao của tướng Văn Dĩ Thành - Thành hoàng làng.

Hội làng La Phù nổi bật với lễ rước “ông lợn” tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng hằng năm, nhằm tưởng nhớ vị thần Thành hoàng Tĩnh Quốc Tam Lang, người có công đánh giặc thời Hùng Duệ Vương. Lễ hội không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn là dịp khơi dậy lòng yêu nước, truyền thống tự lực, tự cường.

Lễ hội chùa Đồng Bụt tại xã Kiều Phú gắn liền với tín ngưỡng thờ Tam vị Linh Khê Đại vương, tổ chức nhiều dịp trong năm như sinh nhật Thành hoàng (12/5 âm lịch), ngày hóa (10/7 âm lịch), Lễ Hạ Điền (28/10 âm lịch)… là dịp cộng đồng tưởng nhớ và tri ân các vị thần.

Chùa Nành (chùa Pháp Vân) ở Ninh Hiệp là một trong tứ pháp lớn của miền Bắc. Lễ hội diễn ra từ mùng 4 đến 6 tháng Hai âm lịch, nổi bật với lễ nâng cây phan và các nghi thức tâm linh truyền thống giàu tính biểu tượng, phản ánh đời sống văn hóa - tín ngưỡng đặc sắc của cư dân nơi đây.

Đền Sái ở xã Thụy Lâm được biết đến với lễ hội rước vua giả vào ngày 11 tháng Giêng, trong đó người dân địa phương đóng vai vua và các quan để thực hiện nghi thức Thiên tử. Lễ hội thể hiện nét đẹp tín ngưỡng và tôn vinh truyền thống gắn bó cộng đồng.

Lễ hội Đình Vòng (phường Khương Đình) tổ chức vào ngày 2 tháng 2 âm lịch, tưởng nhớ các vị Thành hoàng và tổ tiên. Một tục lệ đặc sắc là việc mỗi nhà đem chiếu mới trải trước cổng để đoàn rước đi qua, lấy lộc cho cả năm.

Nghề làm bánh cuốn Thanh Trì từ lâu là niềm tự hào của Hà Nội, với cách chế biến đặc trưng từ gạo tẻ, không nhân, ăn nguội và chấm mắm pha. Món ăn giản dị nhưng thể hiện sự khéo léo và văn hóa ẩm thực sâu sắc của người dân thủ đô. Chả cá Lã Vọng, món ăn nổi tiếng gắn liền với hình ảnh Hà Nội, được làm từ cá lăng tẩm ướp đặc biệt, nướng vàng và ăn kèm với bún, rau thơm, mắm tôm. Món ăn từng lọt top các trải nghiệm ẩm thực toàn cầu và được nhiều báo quốc tế vinh danh.

Tri thức nấu cỗ Bát Tràng là nét tinh hoa ẩm thực truyền thống của làng gốm ven sông Hồng. Mâm cỗ được chú trọng từ sự cân bằng âm dương đến hình thức, thể hiện tư duy thẩm mỹ và tín ngưỡng cộng đồng.