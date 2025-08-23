Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Sống lại hào khí Cách mạng Tháng Tám tại Quảng trường Ngọ Môn lịch sử

Ngọc Văn
Thế Nghĩa
TPO - Quảng trường Ngọ Môn lịch sử ở TP Huế đã trở thành một trong ba điểm cầu trọng yếu của chương trình cầu truyền hình trực tiếp đặc biệt Thời cơ vàng, cùng với Cột cờ Hà Nội và Bến Nhà Rồng (TPHCM), tái hiện những dấu mốc lịch sử vẻ vang, hào hùng và rất đỗi tự hào của dân tộc nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tối 22/8, Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế) trở thành một trong ba điểm cầu trọng yếu của chương trình cầu truyền hình trực tiếp đặc biệt Thời cơ vàng, cùng với Cột cờ Hà Nội và Bến Nhà Rồng (TPHCM).

Chương trình tái hiện những dấu mốc lịch sử vẻ vang của dân tộc, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

thoi-co-vang-14.jpg
Điểm cầu truyền hình trực tiếp đặc biệt Thời cơ vàng﻿ tại Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế).

Thời cơ vàng do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Thành ủy - UBND TP Hà Nội, TP Huế và TP HCM thực hiện.

Tham dự ở điểm cầu TP Huế có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và các vị lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP Huế, đông đảo nhân dân địa phương.

thu-tuonga.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự điểm cầu TP Huế.

Chương trình gồm 3 phần. Chương 1 Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ tái hiện không khí sục sôi của những ngày tháng Tám lịch sử. Chương 2 Kiên quyết không ngừng thế tấn công dẫn dắt khán giả qua 80 năm lịch sử từ kháng chiến đến công cuộc đổi mới. Chương 3 Nhất định thành công khắc họa hình ảnh Việt Nam hôm nay đang đứng trước một “thời cơ vàng” mới để phát triển, thịnh vượng, hùng cường.

Với thông điệp xuyên suốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thời cơ phải do con người tạo ra”, chương trình vừa gợi nhắc quá khứ hào hùng, vừa khơi dậy khát vọng hành động và trách nhiệm trong giai đoạn mới.

thoi-co-vang-3.jpg
Sân khấu điểm cầu tại Huế nhìn từ đỉnh di tích Kỳ Đài.

Không gian nghệ thuật được dàn dựng công phu với sân khấu đa chiều, công nghệ 3D Mapping, tái hiện khí thế Tổng khởi nghĩa và những bước ngoặt lịch sử.

Nhiều nhân chứng như nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Đại tá, Anh hùng Tư Cang, Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho và ông Phạm Chánh Trực, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, bà Tôn Nữ Thị Ninh… đã mang đến những câu chuyện chân thực, xúc động.

khi-the-hao-hung.jpg
Tái hiện hào khí hào hùng của Cách mạng Tháng Tám ﻿tại Quảng trường Ngọ Môn Huế.

Khán giả còn được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, ca khúc mới về Tổ quốc qua giọng ca Hà Anh Tuấn, các bài hát cách mạng do Mỹ Linh, Đăng Dương, Trọng Tấn, Viết Danh, Quốc Thiên, Phạm Thu Hà, Phạm Anh Duy, Tạ Quang Thắng thể hiện.

Đặc biệt, trích đoạn vở kịch Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ, sau 40 năm kể từ lần công diễn năm 1985, trở lại sân khấu với thông điệp sâu sắc, gắn bó với đời sống hôm nay.

thoi-co-vang-2.jpg
Khán giả được thưởng thức﻿ nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc từ điểm cầu Huế.
thoi-co-vang-8.jpg
thoi-co-vang-6.jpg
thoi-co-vang-7.jpg
Các khán đài tại điểm cầu Huế rực sắc đỏ﻿ của cờ Tổ quốc.
thoi-co-vang-4.png
Bắn pháo hoa nghệ thuật tại điểm cầu Quảng trường Ngọ Môn Huế.

Tại điểm cầu Huế, không gian văn hóa lịch sử Quảng trường Ngọ Môn đã tạo nên hình ảnh xúc động về sự gắn kết giữa quá khứ và hiện tại, lan tỏa niềm tự hào và khát vọng về một Việt Nam hùng cường, phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng, tiếp nối tinh thần bất khuất của Mùa thu lịch sử 1945.

Ngọc Văn
Thế Nghĩa
