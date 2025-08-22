Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Khám phá TPHCM từ góc nhìn mới

TP - Với 4 ngày nghỉ lễ, du khách đến TPHCM trong dịp này có thể lựa chọn các tua nội thành, khám phá TPHCM từ nhiều góc nhìn mới.

Tại nhiều điểm bán tua ở TPHCM, nhân viên cho biết hiện các tua đi các tỉnh, thành phía Bắc dịp lễ 2/9 không nhận thêm khách. Nhiều chuyến bay đến Hà Nội trong dịp lễ 2/9 cũng đã hết vé. Điều này đã được dự báo từ trước và các nhân viên bán tua điều hướng du khách đến với những tua khác tại phương Nam cũng hấp dẫn không kém.

City tour di sản Sài Gòn với hành trình đưa du khách đến các công trình biểu tượng như Dinh Độc Lập, Bưu điện Trung tâm, Nhà thờ Đức Bà, Bảo tàng Lịch sử, kết hợp tham quan các tuyến phố cổ, tìm hiểu về kiến trúc Pháp, văn hóa người Hoa ở Chợ Lớn.

Tua xe buýt 2 tầng với các hoạt động trải nghiệm ngắm thành phố rực rỡ ánh đèn từ trên cao, đặc biệt hấp dẫn vào buổi tối 2/9 khi trung tâm tổ chức bắn pháo hoa.

Tua đường sông Sài Gòn với hành trình du thuyền đưa khách từ Bến Bạch Đằng đi dọc sông Sài Gòn qua các công trình hiện đại như Landmark 81, cầu Thủ Thiêm, cầu Ba Son... Du khách vừa ngắm cảnh đẹp hai bên bờ sông vừa thưởng thức ẩm thực hay các tiết mục ca nhạc truyền thống...

Du khách trải nghiệm TPHCM về đêm trên xe buýt 2 tầng

Trong dịp lễ 2/9 năm nay, một trong những hoạt động nổi bật là chuỗi triển lãm ảnh, tư liệu và hiện vật tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi (phường Sài Gòn) và đường Ba Cu (phường Vũng Tàu). Điểm nhấn của chuỗi hoạt động này là chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp cầu truyền hình trực tiếp vào tối 2/9 với chủ đề “Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày Sài Gòn khởi nghĩa”. Chương trình diễn ra đồng thời tại ba địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên Trung tâm Thành phố mới (phường Phú Hòa) và Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu).

Với những người có nhu cầu đi tua dài hơn, các đơn vị tổ chức cũng đã có sẵn nhiều tua, như: Cần Giờ - xanh mát rừng ngập mặn với hành trình đi thuyền dọc sông Sài Gòn, tham quan đảo khỉ, rừng ngập mặn, Chiến khu Rừng Sác và thưởng thức hải sản tươi ngon ở chợ Hàng Dương, Cần Giờ. Tua Củ Chi - về nguồn đưa du khách đến trải nghiệm cuộc sống của những du kích Củ Chi thời chống Mỹ tại Địa đạo Củ Chi, kết hợp tham quan nông trại xanh và thử làm nông dân tại đây hay thưởng thức các món đặc sản thời chiến...

Đối với nhiều du khách, tua đến Củ Chi là lựa chọn phù hợp cho các gia đình có trẻ em; vừa vui chơi, vừa giáo dục truyền thống, nhất là trong dịp lễ 2/9.

Ngoài ra, các tua về miền Tây, đến với Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh Long... kéo dài 2 ngày. Du khách sẽ được trải nghiệm không khí lễ hội của miền sông nước khi được đi xuồng ba lá, nghe đờn ca tài tử, thưởng thức trái cây miệt vườn và đặc sản địa phương.

Tua đi Vũng Tàu tắm biển, thưởng thức hải sản và nghỉ dưỡng, kết hợp tham quan nhiều địa danh nổi tiếng như Tượng Chúa Kitô, ngọn Hải đăng, chùa Thích Ca Phật đài. Tua đi Bình Dương, đưa du khách tới thăm Khu du lịch Đại Nam, Làng Tre Phú An, làng sơn mài Tương Bình Hiệp, Chùa Hội Khánh và Công viên Thành phố mới Bình Dương.

tàu du lịch trên sông Sài Gòn

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều công ty du lịch - lữ hành hiện cũng đang mở bán các tua du lịch xuất ngoại ngắn ngày như: Tua đi Bangkok - Pattaya (Thái Lan) 4 ngày 3 đêm với chi phí chỉ từ 6 - 8 triệu đồng/khách; tua liên tuyến đi Singapore và Malaysia: 5 ngày 4 đêm với chi phí khoảng 12 triệu đồng/người; tua charter bay thẳng đi Hàn Quốc, Nhật Bản kết hợp ngắm cảnh, mua sắm, trải nghiệm văn hóa.