Du khách sắp có 'hộ chiếu ẩm thực' ở TPHCM

Trọng Thịnh
TPO - Với mục tiêu đón 10 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 50 triệu lượt khách du lịch nội địa và đạt tổng thu ngành du lịch 290.000 tỷ đồng trong năm nay, Du lịch TPHCM đang quyết tâm thể hiện sự bứt phá trong những tháng cuối năm.

Sở Du lịch TPHCM sẽ đẩy mạnh hoạt động quảng bá giá trị ẩm thực đặc sắc của thành phố thông qua hợp tác với các nền tảng công nghệ hàng đầu. Sở sẽ ký kết với một số công ty công nghệ để triển khai chương trình “Hộ chiếu ẩm thực” - công cụ tương tác thông minh, giúp du khách dễ dàng khám phá và “check-in” hành trình ẩm thực độc đáo.

Ngoài ra, Sở cũng phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành xây dựng và công bố các tour ẩm thực chuyên đề, giới thiệu món ăn truyền thống, nhà hàng đặc sản và trải nghiệm ẩm thực mới lạ.

Du khách nước ngoài với món bánh xèo miền Tây

Cũng từ nay tới cuối năm, Sở sẽ tiếp tục tái bản cuốn cẩm nang ẩm thực TPHCM dưới dạng in và điện tử, bổ sung nhiều địa chỉ, món ăn đặc trưng tại các phường, xã mới. Việc ra mắt đồng bộ “Hộ chiếu ẩm thực”, tour trải nghiệm và Cẩm nang ẩm thực sẽ mang đến cho du khách hành trình khám phá đa sắc màu, góp phần định vị TPHCM là thiên đường ẩm thực hàng đầu Việt Nam.

TPHCM là "Thiên đường ẩm thực" với du khách

Cũng trong kế hoạch quảng bá du lịch cuối năm, Sở Du lịch TPHCM phối hợp với một số doanh nghiệp lữ hành sẽ triển khai chiến dịch quảng bá điểm đến TPHCM trên nền tảng số, đồng thời dành gói ưu đãi như vé bay, ưu đãi đặt phòng tại khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp, ưu đãi tại các nhà hàng đặc sản, các cơ sở chăm sóc sức khỏe, spa và làm đẹp… với trị giá ưu đãi lên tới hơn 4 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, Sở đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để kiến tạo những trải nghiệm khác biệt, mới mẻ cho du khách. Sở Du lịch tiếp tục phối hợp cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nền tảng công nghệ để hình thành hệ sinh thái dịch vụ thuận tiện, phong phú, giúp hành trình khám phá Thành phố trở nên dễ dàng nhưng vẫn đậm dấu ấn riêng.

Du khách trải nghiệm món ăn đường phố tại TPHCM.

“Với chính sách miễn thị thực của quốc gia và chuỗi chương trình kích cầu thu hút khách đến Thành phố từ nay đến cuối năm 2025 như lời cảm ơn chân thành nhất mà ngành du lịch TPHCM muốn gửi đến du khách hãy đến để khám phá, trải nghiệm và cảm nhận. Đó là thông điệp của một siêu đô thị thân thiện, cởi mở luôn chào đón bạn bè bốn phương với tinh thần trẻ trung, tràn đầy năng lượng và cảm hứng sáng tạo”, bà Ánh Hoa nói.

Trọng Thịnh
