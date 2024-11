Du lịch TPHCM vừa 'bỏ túi' gần 157.000 tỷ đồng

TPO - Doanh thu ngành du lịch TPHCM trong tháng 10 đạt hơn 16.250 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm trước. Tổng doanh thu 10 tháng đạt gần 157.000 tỷ đồng, đạt 82,4% mục tiêu đề ra cho năm nay.

Theo Sở Du lịch TPHCM, trong 10 tháng qua, khách quốc tế tới TPHCM đã đạt con số 4,66 triệu lượt, đạt 77,7% kế hoạch năm. Lượng khách du lịch nội địa đến TPHCM trong tháng 10 cũng đạt 3,5 triệu lượt, tăng 1,2% so với cùng kỳ 2023, và đưa tổng khách nội địa 10 tháng năm 2024 ước đạt gần 31 triệu lượt.

Doanh thu ngành du lịch TPHCM trong tháng 10 đạt hơn 16.250 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm trước. Tổng doanh thu 10 tháng đạt gần 157.000 tỷ đồng, đạt 82,4% mục tiêu đề ra cho năm nay. Đặc biệt, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng mạnh 26,7% so với cùng kỳ, doanh thu dịch vụ ăn uống tăng 8,9% so với cùng kỳ và đạt 110.733 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực lữ hành, du lịch TPHCM cũng có mức tăng trưởng với doanh thu trong tháng 10 đạt 2.655 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ và đưa doanh thu trong 10 tháng đạt mức cao với 32.255 tỷ đồng, tăng mạnh 46,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của Sở Du lịch, lĩnh vực lữ hành TPHCM đạt mức tăng trưởng ấn tượng nhờ các chính sách kích cầu, nhờ công tác quảng bá hình ảnh qua các sự kiện quốc tế và gian hàng tại hội chợ quốc tế… Ngoài ra, việc tiếp thị tại một số thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và châu Âu đã dẫn tới sự gia tăng lượng khách quốc tế, đóng góp lớn vào doanh thu du lịch.

Sở Du lịch TPHCM cho biết, trong 2 tháng cuối năm, với hàng loạt sự kiện, chương trình lễ hội cùng các chính sách ưu đãi, các hoạt động triển khai chương trình liên kết phát triển du lịch TPHCM với các tỉnh thành, chương trình bình chọn điểm đến du lịch hấp dẫn giữa TPHCM với các tỉnh ĐBSCL… TPHCM kỳ vọng du lịch tiếp tục đà tăng trưởng để vượt mức kế hoạch đề ra, mục tiêu thu hút 44 triệu lượt khách du lịch và doanh thu khoảng 190.000 tỷ đồng sẽ đạt được.