Du lịch TPHCM bội thu dịp Tết

TPO - Số lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước đã mang lại cho ngành du lịch TPHCM một mùa Tết bội thu.

Chiều 6/2, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, đại diện Sở Du lịch TPHCM cho biết dịp Tết Nguyên đán vừa qua, số lượng khách quốc tế đến thành phố đạt khoảng 87.358 lượt (tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2024).

Khách tại các khu, điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ ước đạt khoảng 2,1 triệu lượt (tăng 16,7%) so với cùng kỳ năm trước. Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước đạt khoảng 150.000 lượt (tăng 11% so với cùng kỳ). Công suất phòng nghỉ đạt khoảng 65% (tăng 44,4 % so với cùng kỳ trước. Các chỉ số trên đã giúp doanh thu từ hoạt động du lịch của thành phố ước đạt khoảng 7.690 tỷ đồng (tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước).

Theo đại diện Sở Du lịch TPHCM, kết quả khả quan nêu trên đến từ nhiều hoạt động của thành phố trong dịp Tết như: Chợ hoa Xuân “Trên Bến dưới thuyền”; đường hoa nghĩa tình; đường hoa Nguyễn Huệ cùng các hoạt động vui chơi giải trí tại nhiều khu và điểm du lịch phục vụ Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp triển khai nhiều sản phẩm du lịch mới với mức giá cạnh tranh và nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá cho khách thanh toán bằng thẻ tín dụng, đăng ký sớm hoặc đăng ký theo nhóm. Các công ty lữ hành ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới, đa dạng, hấp dẫn với các hoạt động du xuân.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham gia các chuyến du lịch từ ngắn đến dài ngày theo xu hướng mới là đi bằng xe đến các địa phương lân cận kết nối với TPHCM bằng đường cao tốc như: Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ… hoặc đi bằng tàu hỏa, máy bay đến các tỉnh thành miền Bắc, Tây Nguyên, Côn Đảo, Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc, Quy Nhơn, Phú Yên. Các sản phẩm du lịch về nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp các chương trình rèn luyện sức khỏe, vận động thể thao, thiền… cùng các sản phẩm tour Tết truyền thống.

Theo đại diện Sở Du lịch, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, khách du lịch có xu hướng đi theo nhóm nhỏ, nhóm gia đình, hoặc bạn bè quen biết. Các tour nghỉ dưỡng cao cấp, tour free & easy (combo vé máy bay, khách sạn cao cấp) được nhiều khách hàng lựa chọn.