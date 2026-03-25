Khánh Hòa:

'Đột nhập' hòn đảo có hàng nghìn con khỉ ở Nha Trang

Phùng Quang - Trương Định

TPO - Cách trung tâm Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khoảng 15km về phía Bắc, đảo khỉ (còn gọi Hòn Lao) là điểm tham quan thu hút du khách nhờ cảnh quan thiên nhiên và sự xuất hiện của hàng nghìn con khỉ sinh sống tự nhiên.

Video: Khám phá đảo khỉ ở Nha Trang.
dji-0506.jpg
Được ví như “hoa quả sơn” giữa đại dương, đảo khỉ Nha Trang﻿ nằm trong vịnh Nha Phu - nơi có thiên nhiên xanh mát, phong cảnh đẹp như tranh, là nơi sinh sống của hàng ngàn con khỉ.
z7652810032585-76600dae7a7f2520064c7f25e66eaf2f.jpg
Từ bến tàu, du khách mất khoảng 15-20 phút di chuyển để ra đảo.
z7652792704390-c20a92adcdcf25001ddbcb31ae47a6d1.jpg
Đảo khỉ có diện tích hơn 25ha, được bao phủ bởi rừng cây xanh mát. Những con đường nhỏ uốn lượn xuyên qua tán cây dẫn đến các khu vực tham quan, vui chơi.
z7652792455903-83ae42651de350c65c893976999786e0.jpg
Đảo khỉ vốn có tên gọi là Hòn Lao﻿. Vào năm 1984, các chuyên gia Liên Xô mang khỉ đến Hòn Lao để nuôi và nghiên cứu khoa học. Sau đó, chúng tự sản sinh và phát triển. Từ đó, đảo có nhiều khỉ sinh sống nên người địa phương gọi là đảo khỉ.
z7652792339497-b5f5daa0f1a075a8aaf8231989daf242.jpg
z7652791766155-9b25f3f7f51fc9a37ce35144938de4a3.jpg
z7652791586897-500929450c18e8aa13077a45d8a3916a.jpg
z7652791526371-4459f1169568954c25cc03f350fb23c4.jpg
Anh Vương Quang Minh (nhân viên Khu du lịch đảo khỉ) cho biết, hiện trên đảo có khoảng 1.000 con khỉ sống theo bầy đàn, có nhiều loài khỉ khác nhau như khỉ mặt đỏ, khỉ lông xám, được nuôi thả trong các cánh rừng nguyên sinh.
z7652792092221-80275b17a68b8fe7310ad0c07b161990.jpg
Theo anh Minh, đàn khỉ ở đây khá hiền lành, thân thiện và dạn dĩ, khi có du khách﻿ đến chúng thường chạy lại để xin thức ăn. "Không giống như nhiều nơi khác khỉ hay giựt đồ, cào cấu, hù dọa du khách, đàn khỉ ở đây lại rất hiền lành. Tuy nhiên, du khách cũng không nên bế con non vì sẽ khơi dậy bản năng của khỉ mẹ, chúng sẽ tấn công để bảo vệ con mình", anh Minh khuyến cáo.
z7652792173449-dbf4e15c1d18a9c0ff3ec4d05b64b6ed.jpg
Còn chị Choi Ye Rin (du khách Hàn Quốc) cho biết rất thích không khí gần gũi với thiên nhiên trên đảo. "Tôi chưa từng thấy nhiều khỉ như vậy trong một không gian mở. Khung cảnh vừa hoang dã vừa thân thiện, rất phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ", chị Choi Ye Rin nói.
z7652792010398-4a7d7918eb0e867f5df2797d2cbe1a84.jpg
Ngoài khách trong nước thì khách đến tham quan đảo khỉ đa phần là khách Hàn Quốc và khách Nga.
z7652791293647-c9c2eeeef5d4864423f3e6463d96524d.jpg
Ngoài việc quan sát khỉ trong môi trường bán hoang dã, du khách còn có thể xem các tiết mục biểu diễn do những chú khỉ được huấn luyện thực hiện như đua xe, thi bơi...

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: "Đón ánh bình minh".

cum-logo-tpo-17h15-163.jpg
