Tận thấy những loài động vật quý, hiếm tại vùng núi Thanh Hóa

TPO - Qua hệ thống bẫy ảnh, đơn vị quản lý đã ghi nhận, phát hiện nhiều loài động vật quý, hiếm, nguy cấp... tại các Khu Bảo tồn thiên nhiên ở Thanh Hóa.
Kết quả từ hệ thống bẫy ảnh kỹ thuật số cũng ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã như mèo rừng, mang thường (hoẵng), chồn bạc má, chồn họng vàng, gà rừng, gà mặt đỏ, lửng lợn, lợn rừng...
Lãnh đạo BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cho biết, từ hệ thống bẫy ảnh, đơn vị ghi nhận nhiều loài động vật quý, hiếm, nguy cấp như báo gấm, beo lửa, cầy vòi móc, gà lôi trắng, chuột chũi....
“Những năm gần đây các cánh rừng trong khu vực được bảo vệ tốt nên hệ sinh thái rừng tự nhiên trong đó có nhiều loài động vật quý hiếm, nguy cấp, các loài thực vật, cây bản địa được gìn giữ và phát triển. Nhờ công tác quản lý, tuần tra rừng và đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân địa phương, ý thức bảo vệ rừng của cộng đồng ngày càng được nâng lên. Ngoài việc bảo vệ, đơn vị còn nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái rừng lâu dài”, lãnh đạo Khu BTTN Pù Luông thông tin.