Tận thấy những loài động vật quý, hiếm tại vùng núi Thanh Hóa

Phạm Trường

TPO - Qua hệ thống bẫy ảnh, đơn vị quản lý đã ghi nhận, phát hiện nhiều loài động vật quý, hiếm, nguy cấp... tại các Khu Bảo tồn thiên nhiên ở Thanh Hóa.

Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Hu có diện tích tự nhiên hơn 27.500 ha, trải dài trên địa bàn 8 xã miền núi tỉnh Thanh Hóa﻿ gồm: Nam Xuân, Hiền Kiệt, Trung Lý, Thiên Phủ, Trung Sơn, Trung Thành, Phú Lệ, Phú Xuân.
Theo thống kê, khu hệ động vật tại đây có 1.631 loài, trong đó có 80 loài thú. Đáng chú ý, 23 loài nằm trong Sách Đỏ Việt Nam; 16 loài được ghi nhận trong Danh lục đỏ IUCN. Ngoài ra, có 27 loài tiêu biểu thuộc Sách Đỏ Việt Nam như gấu chó, gấu ngựa, bò tót, sơn dương và các loài linh trưởng như vượn đen má trắng, voọc xám, các loài khỉ.
Ông Đỗ Ngọc Dương – Giám đốc Khu BTTN Pù Hu cho biết, qua hệ thống bẫy ảnh tại khu vực xã Trung Thành, huyện Quan Hóa (cũ), đã ghi nhận tổng cộng 209 bức ảnh về 3 cá thể gấu ngựa﻿ sống theo đàn, xuất hiện và nô đùa tại cùng một vị trí. Tại một số khu vực khác cũng phát hiện các cá thể gấu ngựa đang sinh sống.
“Sau khi phát hiện, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo vệ, bảo tồn loài động vật quý hiếm này cũng như các loài hoang dã khác. Đây là loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao, vì vậy cần sự chung tay bảo vệ từ chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và người dân", ông Dương cho hay.
Cá thể lửng lợn được bẫy ảnh ghi nhận.
Kết quả từ hệ thống bẫy ảnh kỹ thuật số cũng ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã như mèo rừng, mang thường (hoẵng), chồn bạc má, chồn họng vàng, gà rừng, gà mặt đỏ, lửng lợn, lợn rừng...
Theo lãnh đạo Khu BTTN Pù Hu, nơi đây có gần 4.000 ha là rừng nguyên sinh. Phần lớn diện tích rừng của khu bảo tồn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm, lại nằm gần khu dân cư của đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, người dân địa phương vẫn có tập quán vào rừng săn bắt. Tuy nhiên, những năm gần đây, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an tăng cường tuần tra kiểm soát, tuyên truyền nên ý thức của người dân về việc bảo vệ động vật quý hiếm ngày càng nâng cao, việc người dân săn bắn gần như không xảy ra.
Tại Khu BTTN Pù Luông có diện tích gần 17.000 ha, nằm trên địa bàn 5 xã: Pù Luông, Cổ Lũng, Phú Lệ, Phú Xuân, Hồi Xuân cũng sở hữu đầy đủ các kiểu rừng như rừng thường xanh trên núi đất, rừng trên núi đá vôi, rừng thứ sinh và các sinh cảnh nông nghiệp truyền thống, tạo điều kiện cho nhiều loài sinh vật sinh sống. Tại đây đã ghi nhận 1.579 loài thực vật và hơn 908 loài động vật, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý, hiếm, đặc hữu.
Lãnh đạo BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cho biết, từ hệ thống bẫy ảnh, đơn vị ghi nhận nhiều loài động vật quý, hiếm, nguy cấp như báo gấm, beo lửa, cầy vòi móc, gà lôi trắng, chuột chũi....
Cán bộ Khu BTTN Pù Luông đặt bẫy ảnh, ghi nhận các loài động vật tại khu vực bảo tồn.
“Những năm gần đây các cánh rừng trong khu vực được bảo vệ tốt nên hệ sinh thái rừng tự nhiên trong đó có nhiều loài động vật quý hiếm, nguy cấp, các loài thực vật, cây bản địa được gìn giữ và phát triển. Nhờ công tác quản lý, tuần tra rừng và đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân địa phương, ý thức bảo vệ rừng của cộng đồng ngày càng được nâng lên. Ngoài việc bảo vệ, đơn vị còn nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái rừng lâu dài”, lãnh đạo Khu BTTN Pù Luông thông tin.
Phạm Trường
#Bảo tồn thiên nhiên #Pù Hu #động vật quý hiếm #bảo vệ đa dạng sinh học #gấu ngựa #động vật hoang dã #rừng nguyên sinh

