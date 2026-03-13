Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long, Yên Tử nhận thêm Khu bảo tồn biển hơn 18.000ha

Hoàng Dương
TPO - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa giao Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long, Yên Tử thực hiện trách nhiệm, quyền hạn trong quản lý Khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các quy định pháp luật liên quan.

Theo quyết định phân công, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long, Yên Tử có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại khu bảo tồn biển này.

4414.jpg
Khu vực này có vai trò bảo vệ, phục hồi các loài sinh vật biển quý hiếm.

Khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần được thành lập nhằm gìn giữ các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng của vùng biển Đông Bắc, trong đó có rạn san hô tại Cô Tô Con, Thanh Lân, cụm đảo Hòn Ngựa, đảo Trần, hòn Bắc Bồ Cát, cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn, bãi triều rạn đá và nhiều quần thể thủy sinh vật.

Khu vực này cũng có vai trò bảo vệ, phục hồi các loài sinh vật biển quý hiếm, đặc biệt là những loài di cư như vích, đồi mồi, đồi mồi dứa, rùa da, cá heo không vây.

Không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn, Khu bảo tồn biển Cô Tô , Đảo Trần còn được định hướng phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và khai thác các giá trị sinh thái theo hướng bền vững, gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng biển đảo.

421.jpg
Quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn biển Cô Tô - đảo Trần.

Theo quy hoạch, Khu bảo tồn biển Cô Tô , Đảo Trần có tổng diện tích 18.414,92 ha. Trong đó, diện tích các phân khu chức năng gồm phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái, phân khu dịch vụ , hành chính là 13.230,5 ha, còn vùng đệm rộng 5.184,42 ha.

Việc giao Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long , Yên Tử làm đầu mối quản lý được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu quả bảo tồn, tăng tính liên kết giữa công tác bảo vệ tài nguyên biển với quản lý di sản, phát triển du lịch sinh thái và giáo dục môi trường.

Tuy nhiên, do khu bảo tồn nằm xa đất liền, phạm vi rộng, trong khi hoạt động khai thác thủy sản, du lịch và giao thông trên biển vẫn diễn ra sôi động, công tác quản lý cũng đặt ra yêu cầu cao về nhân lực, trang thiết bị và cơ chế phối hợp liên ngành.

Hoàng Dương
#bảo tồn biển #Cô Tô #Đảo Trần #quản lý di sản #Quảng Ninh #khu bảo tồn #biển Đông Bắc

