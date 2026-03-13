Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Động vật nguy cấp được thả về rừng Tam Đảo

Viết Hà
TPO - Sau thời gian được người dân và lực lượng chức năng chăm sóc, một cá thể khỉ mốc thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm đã được tái thả về môi trường rừng tự nhiên.

khi-1.jpg
Cá thể khỉ mốc được tái thả về rừng Tam Đảo.

Ngày 13/3, UBND xã Nguyệt Đức cho biết, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng khu vực III (Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ) vừa phối hợp với Công an xã Nguyệt Đức, Phòng Kinh tế xã cùng các chuyên gia của Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh tổ chức tái thả một cá thể khỉ mốc về rừng tự nhiên.

Trước đó, ngày 23/2, chính quyền xã Nguyệt Đức tiếp nhận thông tin từ người dân về việc một cá thể khỉ xuất hiện tại khu dân cư.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Nguyệt Đức đã phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tiến hành kiểm tra ban đầu và giao cho một hộ dân tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng trong điều kiện bảo đảm an toàn. Đồng thời, xã mời các chuyên gia đánh giá, xác định giống khỉ để có phương án xử lý.

Kết quả kiểm tra chuyên môn của lực lượng Kiểm lâm và các chuyên gia cho thấy đây là cá thể khỉ mốc đực (tên khoa học Macaca assamensis), thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB theo quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ động vật hoang dã.

Cá thể khỉ có thể trạng khỏe mạnh, không phát hiện dấu hiệu bị thương hay mắc bệnh truyền nhiễm. Đặc biệt, cá thể khỉ vẫn giữ được các tập tính sinh tồn tự nhiên như leo trèo và phản xạ cảnh giác với môi trường xung quanh.

khi.jpg
Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tiến hành tái thả cá thể khỉ mốc về rừng.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, lực lượng chức năng đã vận chuyển cá thể khỉ đến khu vực rừng tự nhiên phù hợp để tái thả. Điểm thả được lựa chọn là khu vực rừng giáp ranh vùng rừng đặc dụng của Vườn quốc gia Tam Đảo, nơi có hệ sinh thái đa dạng và điều kiện sinh sống phù hợp cho loài khỉ mốc.

Theo đại diện lực lượng Kiểm lâm, việc phát hiện, tiếp nhận và tái thả động vật hoang dã là hoạt động quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Sự việc cũng cho thấy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng địa phương trong việc chung tay bảo vệ thiên nhiên và các loài động vật hoang dã.

Viết Hà
#khỉ mốc #bảo tồn đa dạng #Tam Đảo #động vật hoang dã #bảo vệ rừng

