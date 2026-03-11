Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Tháng 6 sẽ trình Chính phủ đề án hồi sinh sông Nhuệ - Đáy

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự kiến tháng 6/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ trình Chính phủ Đề án thí điểm “hồi sinh” hệ thống các sông Nhuệ - Đáy, Bắc Hưng Hải và Ngũ Huyện Khê. Đây là những hệ thống sông, kênh thuỷ lợi đang trong tình trạng ô nhiễm rất nghiêm trọng.

Tại Họp báo thường kỳ tháng 3 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Nguyễn Hồng Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước cho biết, đơn vị này đã hoàn thiện dự thảo Đề án cải tạo, phục hồi các hệ thống sông Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê và Bắc Hưng Hải. Cục đang trình lãnh đạo Bộ để gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan đơn vị liên quan.

Dự kiến trong tháng 5/2026, Đề án sẽ trình chính thức Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 6/2026 sẽ trình Chính phủ.

Trước đó, Luật Tài nguyên nước 2023 có quy định về việc phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm.

song-nhue-day-2.jpg
Sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội. Ảnh: Thanh Hiếu.

Theo đó, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương tổ chức lập danh mục nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, làm căn cứ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch, chương trình, đề án phục hồi nguồn nước.

Theo ông Châu Trần Vĩnh, Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước, việc phục hồi, làm sống lại các dòng sông “chết” là chính sách rất lớn trong Luật Tài nguyên nước 2023.

Để có hành lang pháp lý cụ thể, Luật đã bổ sung nhiều quy định, chính sách liên quan đến phục hồi các dòng sông như quy định cơ chế, chính sách về tài chính cho hoạt động phục hồi nguồn nước để có cơ sở huy động, phân bổ nguồn lực phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có buổi làm việc với chính quyền các tỉnh/thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng và Bắc Ninh để xây dựng Đề án Phát triển tổng thể hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải, trong đó nhiệm vụ quan trọng là giải quyết ô nhiễm, cải thiện chất lượng nước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Chính phủ đưa nhiệm vụ này vào danh mục dự án cấp bách với tổng kinh phí dự kiến khoảng 38.500 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và chỉnh trang.

Nguyễn Hoài
#Luật Tài nguyên nước #ô nhiễm nguồn nước #ô nhiễm sông Nhuệ - Đáy #ô nhiễm môi trường #ô nhiễm Bắc Hưng Hải #cải tạo kênh Bắc Hưng Hải #cải tạo sông Nhuệ Đáy

Xem thêm

Cùng chuyên mục