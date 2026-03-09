Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Thủy quái dài 9 mét xuất hiện giữa mỏ phốt phát

Pluridens imelaki là một loài thủy quái chưa từng được khoa học biết đến, sống vào khoảng 66-67 triệu năm trước.

Theo Sci-News, hóa thạch của một loài thủy quái khổng lồ đã được tìm thấy tại vùng khai thác phốt phát của Morocco. Nó được đặt tên là Pluridens imelaki, thành viên mới của gia tộc thương long, tức Mosasaur.

Thương long là một nhóm bò sát biển khổng lồ sống cùng thời với khủng long. Tên "thương long" có nghĩa là "rồng biển", với "thương" chỉ màu xanh sẫm của nước biển, ngụ ý con thủy quái rất giống rồng trong thần thoại châu Á.

anh-chup-man-hinh-2026-03-09-luc-152217.png
Thủy quái Pluridens imelaki khi còn sống - Ảnh đồ họa: Machuky Paleoart/X

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Diversity bởi tiến sĩ Nicholas Longrich từ Đại học Bath (Anh) và Tiến sĩ Nour-Eddine Jalil từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia Pháp, loài mới này thuộc phân họ Halisaurinae.

Đó là một họ gồm các loài được coi là nhỏ trong gia tộc thương long, với các loài bé nhất dài khoảng 4-5 m. Tuy nhiên Pluridens imelaki có chiều dài cơ thể vượt quá 9 m, tương đương các loài thương long khác phân họ trong khu vực.

Nó sống vào khoảng 66-67 triệu năm trước, tức trong thế Phấn Trắng muộn của kỷ Phấn Trắng.

anh-chup-man-hinh-2026-03-09-luc-152307.png
Hàm răng của con thủy quái lộ ra trong trầm tích - Ảnh: Diversity

"Thế Phấn Trắng muộn chứng kiến sự bùng nổ tiến hóa mạnh mẽ của thương long, một nhóm chuyên biệt gồm các loài bò sát biển lớn, trở thành những kẻ săn mồi thống trị biển trong 25 triệu năm cuối cùng của kỷ này” - các tác giả cho biết.

Cho đến nay đã có tới 16 loài thương long được phát hiện ở Morocco. Các mỏ phốt phát ở đất nước này vốn là một phần của chuỗi lớn các tầng quặng phốt phát tích tụ dọc theo rìa biển Tethys và phía Đông Đại Tây Dương thời khủng long.

Hộp sọ dài đến 1,25 m kèm hàm dưới của con thủy quái đã được tìm thấy trong các tầng quặng phốt phát ở tỉnh Khouribga - Morocco.

Sự khác biệt về cấu trúc hàm, hình dạng răng và kích thước mắt đã giúp các nhà nghiên cứu phân loại nó là một loài mới, cũng như thể hiện nó có một chiếc mõm khá dài, hàm tương đối mảnh mai khi còn sống.

Người Lao Động
#Khủng long #thuỷ quái khổng lồ #khủng long hoá thạch #thương long

Xem thêm

Cùng chuyên mục