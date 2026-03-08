Phụ nữ chiếm chưa đến 40% nhân lực ngành khoa học công nghệ

TPO - Ở Việt Nam, phụ nữ chỉ chiếm khoảng 37% nguồn nhân lực trong ngành khoa học công nghệ và từ 25 đến 37% trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Con số này còn khiêm tốn hơn nếu xét đến tỷ lệ phụ nữ đứng ở vị trí lãnh đạo và có thẩm quyền ra quyết định.

Bitget Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM (DXC), Chi hội Blockchain TPHCM (HBA) và GO3 Hub tổ chức sự kiện Lady Forward, tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực blockchain, công nghệ và chuyển đổi số. Chương trình thu hút hơn 200 nhà sáng lập, chuyên gia công nghệ, nhà đầu tư và những người có ảnh hưởng trong cộng đồng Web3.

Đại diện Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM nhấn mạnh, phụ nữ ngày nay không chỉ là người tham gia mà còn là những nhà lãnh đạo, người ra quyết định đang góp phần định hình tương lai số. Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và công nghệ blockchain, sự tham gia của phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một hệ sinh thái công nghệ đa dạng và bền vững.

Các nữ lãnh đạo, nhà sáng lập và doanh nhân công nghệ, diễn giả chia sẻ góc nhìn về cơ hội và thách thức của phụ nữ trong lĩnh vực Web3.

Theo bà Đào Linh Trang - Trưởng ban đối ngoại chi hội blockchain TPHCM - khi nhắc đến công nghệ số, tài sản số hay crypto mọi người đều nghĩ đó là khái niệm dành cho phái nam. Đối với chị em phụ nữ, gần như đó là rào cản khá lớn.

Với tư cách một người làm trong lĩnh vực này, có thể nói đây là cơ hội cũng như thách thức rất lớn để cho phái nữ có thể vượt qua rào cản và định kiến của xã hội để phát triển năng lực trong lĩnh vực này.

Ở Việt Nam, phụ nữ chỉ chiếm khoảng 37% nguồn nhân lực trong ngành khoa học công nghệ và từ 25 đến 37% trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Con số này còn khiêm tốn hơn nếu xét đến tỷ lệ phụ nữ đứng ở vị trí lãnh đạo và có thẩm quyền ra quyết định.

Bà Đào Linh Trang, Trưởng ban đối ngoại chi hội blockchain TPHCM.

Trong phiên thảo luận chuyên đề với sự góp mặt của các nữ lãnh đạo, nhà sáng lập và doanh nhân công nghệ, các diễn giả đã chia sẻ góc nhìn về cơ hội và thách thức của phụ nữ trong lĩnh vực Web3, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra môi trường công bằng để phụ nữ có thể phát huy năng lực, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số.

Một hoạt động thu hút sự chú ý của khách tham dự là Interactive Wall - #WriteYourOwnRules. Người tham gia cùng nhìn lại và “gạch bỏ” những định kiến mà phụ nữ thường đối mặt trong đời sống và công việc, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính. Thông qua việc viết lên những quan điểm của riêng mình, các khách mời được khuyến khích khẳng định câu chuyện và lựa chọn của bản thân.

Trao đổi bên lề sự kiện, bà Gracy Chen - CEO Bitget và người khởi xướng sáng kiến Blockchain4Her - cho biết việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ và tài chính là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của Bitget. Theo bà, ngành blockchain được xây dựng dựa trên các giá trị minh bạch, phi tập trung và quyền tiếp cận mở, vì vậy sự tham gia của phụ nữ không chỉ là vấn đề bình đẳng mà còn là yếu tố cần thiết để hệ sinh thái phát triển bền vững.

Bà nhấn mạnh, thành công trong ngành công nghệ cần được đánh giá dựa trên năng lực và kết quả, thay vì giới tính hay định kiến xã hội. “Tôi trở thành CEO của Bitget không phải vì tôi là phụ nữ, mà vì tôi mang lại kết quả cho công ty”, bà Gracy Chen nói.

Thông qua sáng kiến Blockchain4Her trị giá 10 triệu USD, Bitget đang hướng tới mục tiêu thúc đẩy giáo dục blockchain, mở rộng cơ hội và xây dựng mạng lưới hỗ trợ phụ nữ tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái Web3 toàn cầu. Các chương trình này tập trung vào đào tạo kỹ năng, kết nối cộng đồng và hỗ trợ các nhà sáng lập nữ trong lĩnh vực công nghệ.