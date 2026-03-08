Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Phụ nữ chiếm chưa đến 40% nhân lực ngành khoa học công nghệ

Lưu Trinh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ở Việt Nam, phụ nữ chỉ chiếm khoảng 37% nguồn nhân lực trong ngành khoa học công nghệ và từ 25 đến 37% trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Con số này còn khiêm tốn hơn nếu xét đến tỷ lệ phụ nữ đứng ở vị trí lãnh đạo và có thẩm quyền ra quyết định.

Bitget Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM (DXC), Chi hội Blockchain TPHCM (HBA) và GO3 Hub tổ chức sự kiện Lady Forward, tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực blockchain, công nghệ và chuyển đổi số. Chương trình thu hút hơn 200 nhà sáng lập, chuyên gia công nghệ, nhà đầu tư và những người có ảnh hưởng trong cộng đồng Web3.

Đại diện Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM nhấn mạnh, phụ nữ ngày nay không chỉ là người tham gia mà còn là những nhà lãnh đạo, người ra quyết định đang góp phần định hình tương lai số. Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và công nghệ blockchain, sự tham gia của phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một hệ sinh thái công nghệ đa dạng và bền vững.

1.jpg
Các nữ lãnh đạo, nhà sáng lập và doanh nhân công nghệ, diễn giả chia sẻ góc nhìn về cơ hội và thách thức của phụ nữ trong lĩnh vực Web3.

Theo bà Đào Linh Trang - Trưởng ban đối ngoại chi hội blockchain TPHCM - khi nhắc đến công nghệ số, tài sản số hay crypto mọi người đều nghĩ đó là khái niệm dành cho phái nam. Đối với chị em phụ nữ, gần như đó là rào cản khá lớn.

Với tư cách một người làm trong lĩnh vực này, có thể nói đây là cơ hội cũng như thách thức rất lớn để cho phái nữ có thể vượt qua rào cản và định kiến của xã hội để phát triển năng lực trong lĩnh vực này.

Ở Việt Nam, phụ nữ chỉ chiếm khoảng 37% nguồn nhân lực trong ngành khoa học công nghệ và từ 25 đến 37% trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Con số này còn khiêm tốn hơn nếu xét đến tỷ lệ phụ nữ đứng ở vị trí lãnh đạo và có thẩm quyền ra quyết định.

4.jpg
Bà Đào Linh Trang, Trưởng ban đối ngoại chi hội blockchain TPHCM.

Trong phiên thảo luận chuyên đề với sự góp mặt của các nữ lãnh đạo, nhà sáng lập và doanh nhân công nghệ, các diễn giả đã chia sẻ góc nhìn về cơ hội và thách thức của phụ nữ trong lĩnh vực Web3, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra môi trường công bằng để phụ nữ có thể phát huy năng lực, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số.

Một hoạt động thu hút sự chú ý của khách tham dự là Interactive Wall - #WriteYourOwnRules. Người tham gia cùng nhìn lại và “gạch bỏ” những định kiến mà phụ nữ thường đối mặt trong đời sống và công việc, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính. Thông qua việc viết lên những quan điểm của riêng mình, các khách mời được khuyến khích khẳng định câu chuyện và lựa chọn của bản thân.

Trao đổi bên lề sự kiện, bà Gracy Chen - CEO Bitget và người khởi xướng sáng kiến Blockchain4Her - cho biết việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ và tài chính là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của Bitget. Theo bà, ngành blockchain được xây dựng dựa trên các giá trị minh bạch, phi tập trung và quyền tiếp cận mở, vì vậy sự tham gia của phụ nữ không chỉ là vấn đề bình đẳng mà còn là yếu tố cần thiết để hệ sinh thái phát triển bền vững.

Bà nhấn mạnh, thành công trong ngành công nghệ cần được đánh giá dựa trên năng lực và kết quả, thay vì giới tính hay định kiến xã hội. “Tôi trở thành CEO của Bitget không phải vì tôi là phụ nữ, mà vì tôi mang lại kết quả cho công ty”, bà Gracy Chen nói.

Thông qua sáng kiến Blockchain4Her trị giá 10 triệu USD, Bitget đang hướng tới mục tiêu thúc đẩy giáo dục blockchain, mở rộng cơ hội và xây dựng mạng lưới hỗ trợ phụ nữ tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái Web3 toàn cầu. Các chương trình này tập trung vào đào tạo kỹ năng, kết nối cộng đồng và hỗ trợ các nhà sáng lập nữ trong lĩnh vực công nghệ.

Lưu Trinh
#Tham gia phụ nữ trong công nghệ #Chuyển đổi số và blockchain tại Việt Nam #Vai trò nữ lãnh đạo công nghệ #Định kiến giới trong lĩnh vực số #Hỗ trợ phụ nữ trong hệ sinh thái Web3 #Sự kiện tôn vinh phụ nữ công nghệ #Giá trị của đa dạng giới trong ngành công nghệ #Chiến lược phát triển blockchain và tài chính phụ nữ #Khám phá cơ hội và thách thức của nữ giới trong lĩnh vực số

Xem thêm

Cùng chuyên mục