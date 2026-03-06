Thủ tướng: Phụ nữ Việt Nam luôn là hiện thân của những giá trị tốt đẹp nhất

TPO - Sáng 6/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2025. Sự kiện được tổ chức trong khí thế cả nước đang tích cực thi đua triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhân kỷ niệm 116 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Giải Kovalevskaia năm 2025 được trao cho 1 tập thể và 1 cá nhân. Giải tập thể vinh danh các nhà khoa học nữ với cụm công trình "Ứng dụng xúc tác sinh học nâng cao giá trị nông sản Việt" (thuộc Khoa kỹ thuật Thực phẩm, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách Khoa Hà Nội).

Giải cá nhân được trao cho GS.TS. Trần Thị Việt Nga, Viện trưởng Viện Công nghệ cao Việt Nhật, Giảng viên cao cấp Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật xử lý nước và nước thải tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Nhật Bắc

Phụ nữ Việt Nam hãy phát huy hơn nữa sứ mệnh quan trọng của mình trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nỗ lực xây dựng và kiến tạo giá trị và bản sắc người phụ nữ Việt Nam thời đại mới theo phương châm: Giữ lửa truyền thống - Dẫn dắt sáng tạo - Làm chủ tri thức - Vượt qua chính mình - Tự tin hội nhập - Lan tỏa nhân ái - Kiến tạo tương lai”, Thủ tướng bày tỏ.

Theo các báo cáo, ý kiến tại sự kiện, tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy và nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước. Đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo quản lý cấp Trung ương hiện có 21 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, 3 nữ Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tỉ lệ cấp ủy viên nữ bình quân ở cấp tỉnh đạt gần 18,7%; tỉ lệ cấp ủy viên nữ cấp xã toàn quốc đạt gần 27,4%. Tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt gần 30,3%-cao nhất trong 45 năm qua, thuộc nhóm dẫn đầu châu Á…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy, khẳng định trong những năm qua, phụ nữ trong cả nước đã nỗ lực, phấn đấu vươn lên, không ngại khó khăn, gian khổ. Phụ nữ đã khẳng định vai trò, vị thế và có nhiều đóng góp tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bà Lê Thị Thủy khẳng định, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên và các tầng lớp phụ nữ.

Những người ngày ngày nỗ lực "thêu hoa, dệt gấm" làm nên những kỳ tích mới

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, lịch sử Việt Nam là bản trường ca vĩ đại về lòng yêu nước và ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo. Trong đó, những cống hiến và hy sinh, sự nhân hậu và kiên cường của người phụ nữ Việt Nam chính là những giai điệu hào hùng, bất hủ, góp phần hun đúc và làm nên khí phách dân tộc.

Thủ tướng trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025 cho GS.TS. Trần Thị Việt Nga. Ảnh:VGP

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh, cương vị nào, phụ nữ Việt Nam luôn là hiện thân của những giá trị tốt đẹp nhất; là những người ngày ngày nỗ lực "thêu hoa, dệt gấm" làm nên những kỳ tích mới tô điểm cho bức tranh non sông; đóng góp thêm những viên gạch "hồng" xây dựng nước Việt Nam phát triển giàu mạnh.

Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với phụ nữ; ban hành nhiều chủ trương, chính sách khẳng định vị thế và tạo cơ hội để phụ nữ tham gia đóng góp trong mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội và bảo vệ đất nước.

"Chăm lo cho phụ nữ không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là sự biết ơn, sự khẳng định sâu sắc: Phụ nữ là người gieo hạt giống nhân cách, ươm mầm khát vọng, nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển tri thức và hiện thực hóa giấc mơ của mỗi con người”, Thủ tướng bày tỏ.

Bên cạnh đó, phụ nữ không chỉ là người giữ lửa hạnh phúc gia đình, mà còn là người nắm giữ "chìa khóa" mở khóa vận mệnh phát triển của quốc gia, của dân tộc, định hình tương lai của đất nước và bảo đảm sự ổn định, bền vững của nhân dân.

"Có thể tự hào khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội, cũng như sự nỗ lực, cố gắng của chính các chị em, phụ nữ Việt Nam đang ngày càng phát triển về mọi mặt, khẳng định rõ vai trò, vị thế và sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước và con người Việt Nam", Thủ tướng nêu rõ.

Nắm bắt thời cơ, vươn lên làm chủ

Để phụ nữ Việt Nam ngày càng tự tin, tự hào, tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua chính mình, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Trong đó, lãnh đạo Chính phủ đề nghị tập trung quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị và các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển phụ nữ, thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức nữ trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng thời, cần quan tâm xây dựng thể chế, chính sách phát triển nguồn cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ chủ động, sáng tạo, tham gia nghiên cứu khoa học và đóng góp sâu hơn vào các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, nhất là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Thủ tướng cũng lưu ý, các cấp hội phụ nữ phát huy tốt vai trò đại diện của các tầng lớp phụ nữ trong tham mưu, hoạch định chính sách; trở thành "mái nhà chung", địa chỉ tin cậy của toàn thể các chị em; chủ động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế...

Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia cần tiếp tục lựa chọn và tôn vinh nhiều hơn nữa những tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc, mang tính ứng dụng cao và lan tỏa rộng khắp.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nghiên cứu tổ chức thêm các giải thưởng tôn vinh các nhà khoa học nữ, trẻ tuổi không chỉ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên mà còn cả khoa học xã hội và nhân văn.