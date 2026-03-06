Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Mưa trái mùa trút ào ào, người đi đường TPHCM không kịp trở tay

Hữu Huy - Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đầu giờ chiều 6/3, khu vực trung tâm TPHCM bất ngờ xuất hiện mưa trái mùa diện rộng. Cơn mưa kéo dài gần 30 phút với lượng mưa tương đối cao khiến nhiều người đi đường không kịp trở tay.

Theo ghi nhận của PV, đầu giờ chiều 6/3, bầu trời khu vực trung tâm TPHCM bất ngờ chuyển mây đen. Đến gần 14 giờ, cơn mưa trái mùa xuất hiện tương đối nặng hạt kèm sấm sét, kéo dài gần 30 phút.

Thời điểm mưa xảy ra đúng lúc nhiều người đang di chuyển ngoài đường khiến không ít người lúng túng. Trên các tuyến đường như Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ…, nhiều người phải tấp xe vào lề đường để mặc áo mưa hoặc trú dưới mái hiên.

tp-mua-3-2813.jpg
Người dân dừng xe trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Xuân Hòa) để mặc áo mưa. Ảnh: Ngô Tùng

Chị Lê Thị Anh Nhàn (làm việc tại phường Xuân Hòa, TPHCM) cho biết cơn mưa đến rất bất ngờ. “Trời đang nắng gắt thì tự nhiên đổ mưa, tôi không kịp chuẩn bị áo mưa nên phải đội mưa để di chuyển về cơ quan”- chị Nhàn chia sẻ.

tp-mua-202021.jpg
Mưa lớn bất ngờ khiến nhiều người đi đường không kịp trở tay. Ảnh: Ngô Tùng

“Tương tự, anh Trần Minh Tuấn (phường Bến Thành, TPHCM) cho biết khi đang trên đường đi công việc thì bất ngờ gặp mưa. Do những ngày gần đây thời tiết nắng nóng kéo dài nên anh không mang theo áo mưa. “Tôi khá bất ngờ vì cơn mưa đến rất nhanh. Có thể đây là một trong những cơn mưa trái mùa có lượng lớn nhất từ sau Tết Nguyên đán đến nay”, anh Tuấn chia sẻ.

Cơn mưa trái mùa tuy không kéo dài nhưng đã làm không khí dịu mát sau nhiều ngày nắng nóng. Đến khoảng gần 14 giờ 30, mưa giảm dần rồi tạnh hẳn, giao thông trên các tuyến đường trung tâm trở lại bình thường.

tp-mua-4.jpg
Cơn mưa trái mùa làm không khí TPHCM dịu mát sau những ngày nắng nóng gay gắt. Ảnh: Ngô Tùng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, nguyên nhân gây mưa trái mùa tại TPHCM là do khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía Đông, kết hợp với hội tụ gió trên cao (tác nhân gia tăng độ ẩm và gây mưa) ở khu vực Nam bộ.

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét, cơ quan này cho biết vào đầu giờ chiều 6/3, vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực xã Tân Nhựt và xã Tân Vĩnh Lộc.

tp-mua-1.jpg
Mưa trái mùa tại trung tâm TPHCM vào chiều 6/3.

Dự báo trong những giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ khu vực phường Bình Lợi, xã Tân Nhựt, phường Bình Tân,… sau đó mở rộng ra các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến được dự báo từ 5-15 mm, có nơi trên 20 mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17 m/s).

Hữu Huy - Ngô Tùng
#mưa trái mùa #TPHCM #thời tiết #mưa sấm sét #giao thông #dông #thời tiết Nam Bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục