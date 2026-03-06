Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Miền Bắc nắng nhẹ trước khi đón mưa dài ngày

Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay và ngày mai (6 - 7/3), miền Bắc sẽ duy trì thời tiết sáng nhiều mây, trưa chiều nắng nhẹ, ít mưa, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Từ 8/3, miền Bắc chuyển mưa rải rác, kéo dài nhiều ngày. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp tục có mưa dông.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu tây bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nói có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Dự báo ngày mai (7/3), miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết như hôm nay. Từ 8/3, trời chuyển mưa rào rải rác, riêng khu vực vùng núi có thể xuất hiện mưa to.

Miền Bắc thời tiết đẹp trong hôm nay và ngày mai (6-7/3).

Thanh Hóa đến Quảng Bình cũ hôm nay nhiều mây, ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 22-24 độ.

Nam Quảng Trị và Huế hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, cao nhất 22-24 độ.

Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ, cao nhất 27-28 độ.

Bình Định cũ đến Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ, cao nhất 29-31 độ.

Dự báo những ngày tới, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa nhỏ rải rác, trời nhiều mây.

Tây Nguyên ban ngày ít mưa, từ chiều tối và tối có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ

Nam Bộ ngày hôm nay ít mưa, từ chiều tối và tối có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

TPHCM ngày ít mưa, riêng chiều tối và tối có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo lượng mưa hôm nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
