Thu hồi đất của gần 300 hộ dân phục vụ dự án nhà hát Opera Hà Nội

TPO - Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề đang được gấp rút triển khai xây dựng, trong đó riêng công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề đang được gấp rút giải phóng mặt bằng.

Thông tin với PV Tiền Phong, chủ đầu tư dự án Nhà hát Opera Hà Nội cho biết, dự án đang được thi công khẩn trương trên mặt hồ Đầm Trị. Dự kiến hoàn thành trong 17 tháng tới. Sau khi dự án hoàn thành toàn bộ mặt hồ Đầm Trị sẽ nạo vét và được hoàn trả mặt nước. Con đường có tên Quảng Khánh phía trước nhà hát hiện nay sẽ được thay thế bằng cầu cạn, từ đó nối liền hồ Tây với hồ Đầm Trị.

Nhà hát Opera Hà Nội sẽ nằm hoàn toàn trên mặt nước hồ Tây. Cầu cạn sẽ là nơi người dân, du khách đi bộ thưởng thức cảnh đẹp hồ Tây và nhà hát. Ở đây cũng sẽ là nơi đặt bến thuyền hồ Tây, bến thuyền được thiết kế ngay trước nhà hát Opera.

Dự án Nhà hát Opera Hà Nội đang khẩn trương thi công giai đoạn 1

Liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề (giai đoạn 2 thuộc dự án Nhà hát Opera Hà Nội) đại diện UBND phường Tây Hồ cho biết, quy mô thu hồi đất của dự án ảnh hưởng đến 288 trường hợp. Trong đó có 218 hộ gia đình chưa hợp tác điều tra. Để bảo đảm tiến độ, UBND phường cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường đã liên tục tổ chức các buổi họp tuyên truyền, vận động các hộ.

Đối với các hộ dân đồng thuận, công tác công khai dự thảo và thẩm định phương án sẽ hoàn tất trong tháng 3 để thu hồi đất vào tháng 4/2026. Với các hộ còn lại, cơ quan chức năng đã có tờ trình ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc.

Đại diện phường Tây Hồ cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục công khai và thẩm định theo quy định, việc thu hồi mặt bằng sẽ được thực hiện cuốn chiếu từ tháng 4 đến tháng 6/2026.

Nhà hát Opera Hà Nội do kiến trúc sư người Italy Renzo Piano thiết kế, có tổng diện tích sàn khoảng 40.000 m2, gấp gần 6 lần sân bóng đá 11 người. Công trình gồm hai khán phòng lớn, trong đó khán phòng opera sức chứa khoảng 1.800 chỗ và khán phòng đa năng hơn 1.400 người, cùng các không gian phụ trợ như sảnh chính, phòng tập luyện, bảo tàng.

Mô hình 3D Nhà hát Opera Hà Nội trên mặt nước hồ Tây

Điểm nhấn của công trình là mái vòm lấy cảm hứng từ hình ảnh viên ngọc trai nổi trên mặt nước Hồ Tây, kết cấu siêu mỏng, siêu chịu lực, phủ vật liệu tạo hiệu ứng phản chiếu sắc nước theo ánh sáng trong ngày. Khi hoàn thành, nhà hát là nơi phục vụ nhiều loại hình trình diễn nghệ thuật khác nhau như hòa nhạc giao hưởng, biểu diễn âm nhạc kiểu Broadway, opera và ballet cổ điển, tổ chức sự kiện trao giải, Gala, trình diễn giải trí quy mô lớn... Đây cũng sẽ là không gian giao lưu văn hóa nghệ thuật và vui chơi giải trí cho người dân Thủ đô.