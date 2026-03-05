Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Diện mạo cầu vượt sông Lừ trên Vành đai 2,5 sau 10 năm chờ đợi

Trọng Tài

TPO - Sau nhiều năm thi công chậm tiến độ, cầu vượt sông Lừ, Hà Nội đã chính thức đưa vào khai thác. Đây là hạng mục trọng điểm trên tuyến Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng – QL1), góp phần giải tỏa điểm nghẽn giao thông khu vực bấy lâu nay.

Sau thập kỷ dang dở, cầu vượt sông Lừ trên Vành đai 2,5 đã chính thức đưa vào sử dụng.
ok.jpg
tp-k9.jpg
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – QL1, trong đó có hạng mục xây cầu qua sông Lừ, có chiều dài toàn tuyến khoảng 2 km, được UBND TP Hà Nội phê duyệt và khởi công từ năm 2013, dự kiến hoàn thành năm 2016 theo hình thức BT. Nhưng do vướng mặt bằng và nhiều nguyên nhân khác, đến cuối năm 2025 dự án mới được thi công trở lại.
k17.jpg
Sau hơn 10 năm triển khai, cầu Vành đai 2,5 vượt sông Lừ đã chính thức thông xe.
k-4.jpg
Theo thiết kế, cầu qua sông Lừ có 2 nhịp, 2 mố và tổng chiều dài cả nhịp và mố là khoảng 50 mét, chiều rộng cầu là 40 mét. Cầu được đặt tên với hạng mục xây dựng là gói cầu L3 qua sông Lừ.
tp-k-2.jpg
Cầu L3 sau khi hoàn thành đã giúp giảm tải ùn tắc cho cầu Định Công nằm cách cầu L3 khoảng 100 mét về phía Linh Đàm.
tp-k11.jpg
Trong thời gian thi công cầu L3 vượt sông Lừ, hai cầu sắt tạm được lắp dựng vừa để phương tiện giao thông qua lại sông Lừ, vừa làm đường công vụ phục vụ dự án.
tp-k10.jpg
tp-k14.jpg
tp-k16.jpg
Người dân lưu thông thuận tiện qua cầu kể cả vào giờ cao điểm, không còn tình trạng ùn ứ, chờ đợi kéo dài như trước đây.
tp-k3.jpg
tp-k.jpg
Cầu L3 vượt sông Lừ sau khi hoàn thiện đã kết nối thông với công trình hầm chui Vành đai 2,5 qua đường Giải Phóng (QL1A) - điểm cuối dự án.
cau-moi00-00-03-02still002.jpg
Vị trí cầu vượt sông Lừ trên bản đồ. Ảnh: Google maps.
Trọng Tài
#cầu vượt sông Lừ #Vành đai 2 #5 #giao thông Hà Nội #dự án đường Vành đai #cầu L3

Xem thêm

Cùng chuyên mục