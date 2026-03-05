Diện mạo cầu vượt sông Lừ trên Vành đai 2,5 sau 10 năm chờ đợi

TPO - Sau nhiều năm thi công chậm tiến độ, cầu vượt sông Lừ, Hà Nội đã chính thức đưa vào khai thác. Đây là hạng mục trọng điểm trên tuyến Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng – QL1), góp phần giải tỏa điểm nghẽn giao thông khu vực bấy lâu nay.