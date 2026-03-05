Diện mạo cầu vượt sông Lừ trên Vành đai 2,5 sau 10 năm chờ đợi

TPO - Sau nhiều năm thi công chậm tiến độ, cầu vượt sông Lừ, Hà Nội đã chính thức đưa vào khai thác. Đây là hạng mục trọng điểm trên tuyến Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng – QL1), góp phần giải tỏa điểm nghẽn giao thông khu vực bấy lâu nay.
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – QL1, trong đó có hạng mục xây cầu qua sông Lừ, có chiều dài toàn tuyến khoảng 2 km, được UBND TP Hà Nội phê duyệt và khởi công từ năm 2013, dự kiến hoàn thành năm 2016 theo hình thức BT. Nhưng do vướng mặt bằng và nhiều nguyên nhân khác, đến cuối năm 2025 dự án mới được thi công trở lại.
Người dân lưu thông thuận tiện qua cầu kể cả vào giờ cao điểm, không còn tình trạng ùn ứ, chờ đợi kéo dài như trước đây.
Cầu L3 vượt sông Lừ sau khi hoàn thiện đã kết nối thông với công trình hầm chui Vành đai 2,5 qua đường Giải Phóng (QL1A) - điểm cuối dự án.