Hà Nội: Giải cứu cô gái trèo ra ngoài tầng cao ngôi nhà

Thanh Hà
TPO - Một cô gái có biểu hiện tâm lý bất thường, trèo ra ngoài tầng cao ngôi nhà ở phường Tây Hồ (Hà Nội). May mắn, sau nhiều giờ được cảnh sát thuyết phục cô gái đã bình tĩnh trở lại, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng đưa vào bên trong an toàn.

co-gai.jpg
Cô gái trèo ra ngoài tầng cao ngôi nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 5/3, Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) tiếp nhận tin báo về việc một cô gái trèo ra bên ngoài căn nhà cao tầng, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Nhận được tin báo, UBND phường Tây Hồ, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Công an phường Tây Hồ và lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua nắm bắt thông tin ban đầu, cô gái được xác định là Đ.T.N.Q (SN 2000).

Lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì trấn an, động viên để ổn định tâm lý cho chị Q. Sau một thời gian, chị Q đã bình tĩnh trở lại và được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa xuống an toàn.

co-gai-1.jpg
Lực lượng chức năng trấn an tâm lý cô gái.

Được biết, do gặp một số vấn đề trong cuộc sống cá nhân, chị Q rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý.

Theo Công an phường Tây Hồ, hiện sức khỏe và tinh thần của chị Q đã dần ổn định. Lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với gia đình để quan tâm, hỗ trợ, giúp chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Thanh Hà
