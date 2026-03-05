Công an Quảng Ngãi hỗ trợ thanh niên 20 tuổi đi lạc trở về đoàn tụ với gia đình

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với Công an xã Vệ Giang hỗ trợ, giúp đỡ một thanh niên 20 tuổi đi lạc trên địa bàn trở về đoàn tụ với gia đình.

Ngày 5/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã phối hợp cùng Công an xã Vệ Giang hỗ trợ, giúp đỡ em Lương Lộc Quốc Huy (20 tuổi, trú TP. Cần Thơ) bị thất lạc trở về đoàn tụ với gia đình.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 4/3, Công an xã Vệ Giang nhận được tin báo của người dân về việc một thiếu niên có biểu hiện không bình thường, đi lang thang trên địa bàn. Lực lượng công an xã đã nhanh chóng mời về trụ sở để xác minh thông tin.

Qua làm việc, công an xã Vệ Giang xác định thiếu niên trên là Lương Lộc Quốc Huy (20 tuổi, trú TP. Cần Thơ), hiện đang sinh sống cùng bà nội là bà Hoàng Thị Huyên tại xã Xuân Phú (tỉnh Đồng Nai).

84d55f3e99d1178f4ec0-1997.jpg
Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ tiền và đón xe đưa cháu Lương Lộc Quốc Huy trở về đoàn tụ với gia đình.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an xã Vệ Giang, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Tổ tuần tra, kiểm soát số 3 trên tuyến Quốc lộ 1A nhanh chóng phối hợp hỗ trợ. Tổ công tác do Thiếu tá Hoàng Tuấn Duy làm tổ trưởng đã tiếp nhận Huy, chăm sóc, cung cấp cơm và nước uống để đảm bảo sức khỏe.

Đồng thời, đơn vị liên lạc với Công an xã Xuân Phú (tỉnh Đồng Nai) để xác nhận thông tin và thống nhất phương án đưa Huy trở về địa phương. Ngay sau đó, tổ công tác đã hỗ trợ chi phí, đón xe để đưa Huy trở về đoàn tụ với gia đình.

Theo thông tin từ người thân, trong thời gian Huy rời khỏi nhà, bà Hoàng Thị Huyên đã nhờ các cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm nhưng không có kết quả. Khi nhận được thông tin cháu được lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi giúp đỡ, bà rất xúc động và gửi lời cảm ơn trước tinh thần trách nhiệm, tận tình hỗ trợ người dân của lực lượng công an.

Nguyễn Ngọc
#Hỗ trợ tìm kiếm và đoàn tụ gia đình #Vai trò của công an trong cứu trợ người lạc #Hỗ trợ thiếu niên đi lạc #Hợp tác giữa các cơ quan công an địa phương #An toàn giao thông và hỗ trợ cộng đồng

