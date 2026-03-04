Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Cục An toàn thực phẩm đề nghị TPHCM điều tra, xử lý vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì

An Yên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì xảy ra trên địa bàn phường Vũng Tàu..

Ngày 4/3, liên quan vụ việc hàng chục bệnh nhân ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì tại phường Vũng Tàu, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM điều tra, xử lý.

1-5017.jpg
Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Trong đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân nặng, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM được giao tổ chức điều tra truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc.

Đặc biệt, Sở An toàn thực phầm TPHCM được yêu cầu tổ chức điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến việc liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì trên địa bàn TPHCM trong thời gian gần đây; xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

3-5868.jpg
Nhiều ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì là trẻ em

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tập trung truyền thông vào nhóm cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm thực phẩm liên quan đến thức ăn đường phố.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm; bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố...

2.jpg
Một trường hợp đang được điều trị ngộ độc thực phẩm tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu sau khi ăn bánh mì trên đường Đồ Chiểu

Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm nói trên, đến nay Sở Y tế TPHCM đã ghi nhận 59 trường hợp đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu điều trị ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân cho biết ngộ độc xảy ra sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên đường Đồ Chiểu.

Sở Y tế TPHCM cũng đã chỉ đạo các bệnh viện rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh; xử lý theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở Y tế TPHCM ban hành. Đồng thời, thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở An toàn thực phẩm và Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế TPHCM để nắm bắt, điều phối kịp thời.

Liên quan vụ việc trên, theo Sở Y tế TPHCM, đa số các ca bệnh xuất hiện các triệu chứng về đường tiêu hóa như nôn ói, đau bụng, sốt… Trong đó 52 trường hợp đã nhập viện điều trị, 7 trường hợp có biểu hiện nhẹ nên được kê toa điều trị ngoại trú và tiếp tục theo dõi tại nhà.

An Yên
#ngộ độc thực phẩm #cơ sở bánh mì #TPHCM #Cục An toàn thực phẩm #Sở An toàn thực phẩm #điều tra #xử lý

