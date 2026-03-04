Vì sao người trên 60 tuổi cần kiểm tra gan – mật định kỳ

Nhiều người cao tuổi chỉ phát hiện bệnh gan – mật khi bệnh đã tiến triển hoặc trở nặng. Điều này không phải do chủ quan hoàn toàn, mà xuất phát từ những đặc điểm sinh lý đặc biệt của cơ thể khi già đi.

Theo bác sĩ Nguyễn Bửu Vân- Trưởng chi nhánh Tim Mạch- Tiểu Đường 315 Lê Văn Quới (TP.HCM) cho biết: Người cao tuổi thường có biểu hiện không điển hình như mệt mỏi kéo dài, ăn kém, đầy bụng, lú lẫn nhẹ, sụt cân nhẹ... khiến bệnh về gan – mật dễ bỏ sót từ đầu do người bệnh thường cho rằng đây là vấn đề lão hóa thông thường của tuổi già.

Bác sĩ Nguyễn Bửu Vân giải thích thêm: Gan có khả năng bù trừ rất tốt và có thể hoạt động gần như bình thường dù đã tổn thương. Vì vậy, ở giai đoạn sớm của các bệnh lý gan như gan nhiễm mỡ, viêm gan mạn hoặc xơ gan còn bù, người bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng. Chỉ khi tổn thương đã nhiều, xuất hiện biến chứng như cổ trướng, vàng da hoặc xuất huyết tiêu hóa thì bệnh mới được phát hiện.

Điều gì xảy ra với gan – mật khi chúng ta trên 60 tuổi?

Người cao tuổi có thể gây ra nhiều biến đổi sinh lý quan trọng, trong đó có quá trình lão hóa của gan. Lúc đó, gan sẽ giảm khối lượng, giảm lưu lượng máu đến gan, hoạt động của enzym chuyển hóa thuốc suy giảm và khả năng tái tạo tế bào gan cũng chậm lại. Từ đó dẫn đến hệ quả như gan dễ bị tổn thương hơn khi dùng thuốc, khả năng hồi phục sau viêm hoặc nhiễm độc kém hơn, dễ tiến triển thành bệnh mạn tính.

Bác sĩ Nguyễn Bửu Vân- Trưởng chi nhánh Tim Mạch- Tiểu Đường 315 Lê Văn Quới (TP.HCM)

Người trên 60 tuổi, túi mật và đường mật hoạt động kém hơn nên dễ dẫn đến nguy cơ kèm theo Sỏi mật, Tắc mật, Viêm đường mật, Tổn thương gan thứ phát do ứ mật

Tích lũy các yếu tố nguy cơ gây bệnh theo thời gian như rượu bia thường xuyên, các bệnh lý mạn tính ở người cao tuổi (tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid máu, béo phì,…), kể cả thuốc dùng điều trị các bệnh lý mạn tính, ô nhiễm môi trường và vi rút gây viêm gan.

Các tổn thương gan tích lũy lâu dài có thể dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (đây là một trong những nguyên nhân gây bệnh gan mạn hàng đầu được nhắc đến khá nhiều hiện nay), Xơ gan, Ung thư gan.

Vì sao người trên 60 tuổi phải kiểm tra gan?

Theo bác sĩ Nguyễn Bửu Vân - Trưởng chi nhánh Tim Mạch- Tiểu Đường 315 Lê Văn Quới (TP.HCM), nhiều bệnh mạn tính che lấp bệnh gan, người trên 60 tuổi thường mắc đồng thời nhiều bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận mạn, bệnh lý tim mạch... làm người bệnh thường nghĩ do các bệnh lý trên mà chẩn đoán chậm trễ bệnh lý gan- mật.

Thiếu kiểm tra định kỳ, nhiều bệnh gan tiến triển âm thầm trong nhiều năm như viêm gan B, C mạn, gan nhiễm mỡ liên quan chuyển hóa, ung thư gan trên nền gan mạn… Nếu không xét nghiệm men gan hoặc siêu âm định kỳ, bệnh sẽ chỉ được phát hiện khi đã có biến chứng, khi phát hiện, bệnh có thể đã ở giai đoạn xơ gan mất bù, u gan.

Hệ thống Tim Mạch - Tiểu Đường 315 đồng hành cùng gia đình trong từng bước nhỏ, để việc chăm sóc sức khỏe trở nên nhẹ nhàng hơn và sự an tâm được giữ trọn dài lâu.

Kiểm tra gan – mật định kỳ giúp gì?

Theo các khuyến cáo chuyên ngành, kiểm tra gan mật định kỳ sẽ giúp:

- Phát hiện sớm bệnh lý gan nhiễm mỡ

- Phát hiện và theo dõi bệnh gan do virus, từ đó phòng tránh biến chứng xơ gan, ung thư gan

- Tầm soát ung thư gan ở nhóm nguy cơ

- Tầm soát sớm và phát hiện các bệnh lý về mật, đường mật, túi mật

- Kiểm tra tác dụng phụ của thuốc đang sử dụng, đặc biệt các thuốc dùng điều trị bệnh mạn tính

Đón năm mới 2026, hãy chủ động chăm sóc gan như một khởi đầu tích cực cho hành trình sống khỏe của gia đình.

