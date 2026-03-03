Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Nhập viện hàng loạt sau khi ăn bánh mì ở TPHCM

An Yên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi ăn bánh mì tại một tiệm bánh trên đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu, TPHCM), đã có ít nhất 6 trường hợp nhập viện điều trị sau khi xuất hiện các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói...nghi do ngộ độc thực phẩm.

Chiều 3/3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) đã tiếp nhận 6 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn và nôn ói.

1000004221.jpg
Một trường hợp bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Một số trường hợp rải rác khác cũng có tình trạng đau bụng, nôn ói song nhẹ hơn nên không nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, tất cả các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết đã ăn bánh mì tại một tiệm trên đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu), trước khi xuất hiện các biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Anh T. - một trong số các bệnh nhân nhập viện điều trị, cho biết khoảng 18 giờ 30 ngày 2/3, gia đình anh đã mua 3 ổ bánh mì về dùng cho bữa tối. Các ổ bánh mì đều là loại “đầy đủ”, gồm pate, thịt, chả, rau sống và các loại gia vị.

Tuy nhiên, sau khi ăn, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, cả ba người trong gia đình anh lần lượt xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội, buồn nôn và nôn ói liên tục. Nhận thấy tình trạng không thuyên giảm, cả gia đình đã đến bệnh viện kiểm tra.

Tương tự, một đôi vợ chồng khác cũng nhập viện với các biểu hiện lâm sàng tương tự sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh nói trên. Các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, theo dõi sức khỏe và điều trị triệu chứng cho những bệnh nhân trên.

1000004223.jpg
Các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Bác sĩ Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết, bệnh viện đã có kết luận ban đầu. Theo đó, các trường hợp nhập viện nghi do nhiễm vi sinh dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

Cùng ngày, lãnh đạo phường Vũng Tàu cho biết đã tiếp nhận thông tin và thành lập đoàn kiểm tra gồm công an, lực lượng y tế và các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh mì nói trên.

An Yên
#Ngộ độc thực phẩm từ bánh mì #Tình trạng nhập viện do ngộ độc #Kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh mì #Triệu chứng ngộ độc thực phẩm #Phản ứng của cơ quan y tế #Ngộ độc thực phẩm #Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

