Bệnh nhân thoát nguy cơ ‘thượng mã phong’ nhờ chia sẻ chuyện phòng the

TPO - Người bệnh có thể trạng “không được khỏe lắm” hỏi bác sĩ có nên sử dụng thuốc kích dục trước khi quan hệ với vợ. Sự chia sẻ thật thà ấy đã giúp bác sĩ phát hiện nguy cơ đột tử - “thượng mã phong” tiềm ẩn ở người đàn ông do bị hẹp động mạch vành mức độ nặng.

Thông tin được TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ chia sẻ ngày 3/3. Theo đó, trường hợp trên là người đàn ông sinh năm 1950 đến khám trong tình trạng sức khỏe không thực sự sung mãn. Trong quá trình tư vấn, người bệnh chủ động hỏi liệu mình có thể sử dụng thuốc hỗ trợ cương dương khi quan hệ vợ chồng hay không. Câu hỏi không hiếm gặp tại phòng khám, nhưng với những người có yếu tố nguy cơ tim mạch, đây có thể là ranh giới giữa an toàn và tai biến.

Nhận thấy thể trạng bệnh nhân không thật sự khỏe mạnh, TS.BS Trần Chí Cường khuyến cáo cần kiểm tra tim mạch trước khi quyết định sử dụng thuốc. Ông giải thích, nếu tồn tại bệnh mạch vành nặng, đặc biệt là hẹp khít trên 90%, việc gắng sức đột ngột có thể làm cơ tim thiếu máu cấp. Huyết áp tăng vọt, thậm chí vượt ngưỡng 200 mmHg, có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc xuất huyết não chỉ trong tích tắc.

ts-cuong.jpg
Trên hình ảnh CT Photon bác sĩ phát hiện mạch vành của người bệnh đã bị vôi hóa gây hẹp trên 90%

TS Chí Cường cho biết, đây là bệnh lý “thượng mã phong” theo cách gọi dân gian để chỉ tình trạng đột ngột ngất, ngưng tim – ngưng thở xảy ra trong hoặc ngay sau khi quan hệ tình dục, thường gặp ở nam giới lớn tuổi. Dưới góc nhìn y học, hiện tượng này có thể liên quan đến ngưng tim đột ngột, nhồi máu cơ tim cấp, rối loạn nhịp tim ác tính hoặc đột quỵ não. Quan hệ tình dục là một dạng gắng sức; khi tim đập nhanh, huyết áp tăng cao, những bệnh lý tim mạch tiềm ẩn có thể bị “kích nổ”.

Bệnh nhân đồng ý thực hiện chụp CT mạch vành. Kết quả cho thấy hệ mạch vành của người bệnh bị vôi hóa nặng, hẹp trên 90%. Đây là mức độ hẹp nguy hiểm, nguy cơ cao gây thiếu máu cơ tim cấp nếu xảy ra gắng sức mạnh. Với kết quả này, bác sĩ khẳng định người bệnh không nên mạo hiểm sử dụng thuốc hỗ trợ sinh lý khi tình trạng mạch vành chưa được xử trí.

“Chúng tôi phải ưu tiên điều trị và tái thông mạch vành trước, giống như nâng cấp lại ‘hệ bơm’ của cơ thể. Khi tim chưa an toàn, mọi kích thích gắng sức đều có thể trở thành yếu tố “bóp cò” dẫn đến sự nguy hiểm cho tính mạng người bệnh” - TS.BS Trần Chí Cường chia sẻ.

Theo các chuyên gia tim mạch, nhiều trường hợp “thượng mã phong” thực chất là biểu hiện của bệnh mạch vành thầm lặng. Người bệnh có thể không có triệu chứng rõ ràng, hoặc chỉ thấy mệt khi gắng sức, đau tức ngực thoáng qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh hoạt động tình dục – khi nhịp tim và huyết áp tăng nhanh – nguy cơ biến cố tim mạch tăng đột ngột.

Đáng lo ngại, không ít người tự ý sử dụng thuốc hỗ trợ cương dương mà chưa được tầm soát tim mạch. Một số thuốc có thể làm thay đổi huyết áp, tương tác với thuốc điều trị tim mạch, hoặc khiến tình trạng thiếu máu cơ tim trở nên trầm trọng hơn nếu mạch vành đã hẹp nặng.

Trường hợp được phát hiện tại S.I.S Cần Thơ được xem là may mắn. Nếu bác sĩ trả lời theo hướng “có thể dùng” mà không thận trọng đánh giá nguy cơ, hậu quả sẽ rất nặng nề cho người bệnh và gia đình. Việc chủ động trao đổi thẳng thắn giữa bệnh nhân và bác sĩ đã giúp nhận diện sớm “quả bom” tim mạch tiềm ẩn.

Từ trường hợp trên TS.BS Trần Chí Cường khuyến cáo, nam giới trên 60 tuổi, đặc biệt là những người có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc có dấu hiệu mệt khi gắng sức, cần tầm soát bệnh mạch vành trước khi sử dụng thuốc hỗ trợ sinh lý. Quan hệ tình dục là nhu cầu sinh lý bình thường, nhưng không nên đánh đổi bằng tính mạng khi tim mạch chưa được đánh giá đầy đủ.

Các bác sĩ cũng lưu ý, nếu xuất hiện triệu chứng đau ngực, khó thở, choáng váng, hồi hộp trống ngực trong hoặc sau khi quan hệ, bệnh nhân cần cấp cứu ngay lập tức. Thời gian xử trí càng sớm, cơ hội sống còn càng cao.

Vân Sơn
