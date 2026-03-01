U tuyến ức cực hiếm khiến bé 2 tháng tuổi suy hô hấp nguy kịch

TPO - Bé gái 2 tháng tuổi rơi vào suy hô hấp nặng do tràn dịch dưỡng trấp kéo dài. Sau nhiều lần chẩn đoán viêm phổi không đáp ứng điều trị, các bác sĩ đã tìm ra khối u tuyến ức chèn ép hệ bạch huyết, đây là căn bệnh cực hiếm trong y văn thế giới.

Ngày 1/3, BS-CK2 Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bệnh nhi L.T.M. (2 tháng tuổi) sinh đủ tháng, khỏe mạnh. Tuy nhiên khi mới 6 ngày tuổi, bé đột ngột thở mệt, tím tái và phải đặt nội khí quản cấp cứu tại bệnh viện tuyến dưới do suy hô hấp nặng. Chỉ trong hai tuần đầu đời, trẻ đã hai lần nhập viện với chẩn đoán viêm phổi kèm tràn dịch màng phổi.

Dù được điều trị và cho xuất viện, tình trạng khó thở của bé vẫn tái diễn, mức độ ngày càng tăng. Khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, các bác sĩ nhận thấy trẻ có tràn dịch màng phổi trái lượng nhiều nhưng các chỉ số nhiễm trùng đều âm tính – dấu hiệu không phù hợp với viêm phổi thông thường.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 thực hiện cuộc phẫu thuật cho bệnh nhi

Theo BS Phong, kết quả chọc dò dịch màng phổi xác định trẻ bị tràn dịch dưỡng trấp (chylothorax), đây là tình trạng bạch huyết rò rỉ vào khoang màng phổi, bệnh lý rất hiếm gặp ở trẻ nhỏ, việc tìm nguyên nhân đặc biệt khó khăn.

Để điều trị, bệnh nhi được nuôi ăn hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch, áp dụng chế độ dinh dưỡng chuyên biệt và sử dụng Octreotide – thuốc đặc hiệu giúp giảm tiết dưỡng trấp. Tuy nhiên sau nhiều ngày, lượng dịch màng phổi vẫn không giảm.

Trước diễn tiến bất thường, các bác sĩ chỉ định chụp MRI ngực khảo sát hệ bạch huyết. Kết quả phát hiện khối u tuyến ức chèn ép vào ống bạch huyết – nguyên nhân khiến dịch dưỡng trấp rò rỉ kéo dài và không đáp ứng điều trị nội khoa. Theo BS Phong, tràn dịch dưỡng trấp do u tuyến ức ở trẻ sơ sinh là tình trạng cực hiếm, y văn thế giới chỉ ghi nhận rất ít trường hợp. Điều này khiến quá trình chẩn đoán dễ bị nhầm lẫn với các bệnh hô hấp thường gặp như viêm phổi.

Sau 14 ngày điều trị nội khoa tích cực nhưng không cải thiện, ê kíp đã hội chẩn liên chuyên khoa gồm Hô hấp, Hồi sức tích cực – Phẫu thuật tim mạch lồng ngực, Dinh dưỡng và Chẩn đoán hình ảnh để thống nhất phương án phẫu thuật cắt bỏ u tuyến ức cho bệnh nhi.

Ca mổ được đánh giá phức tạp do bệnh nhi còn quá nhỏ, thể trạng yếu và đang suy hô hấp. Với hệ thống chuyên khoa sâu và chiến lược điều trị đa mô thức, các bác sĩ đã phối hợp nhịp nhàng cắt trọn u tuyến ức, giành lại sự sống cho bệnh nhi trong tình huống bệnh lý cực kỳ hiếm gặp, mở ra cơ hội sống khỏe mạnh cho trẻ ngay từ những tháng đầu đời.

Sau mổ, lượng dịch màng phổi giảm rõ rệt, trẻ cai được hỗ trợ hô hấp, bú tốt và hồi phục dần trước khi xuất viện trong niềm vui của gia đình và ê kíp điều trị. Các bác sĩ cho biết, tràn dịch dưỡng trấp ở trẻ sơ sinh có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu phát hiện đúng nguyên nhân. Tuy nhiên, bệnh đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, từ hồi sức, hô hấp, ngoại khoa đến dinh dưỡng và chẩn đoán hình ảnh.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh khi trẻ có dấu hiệu bất thường cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện chuyên khoa nhi để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Từ ca bệnh cực hiếm gặp này, ê kíp bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng khuyến cáo đến các đồng nghiệp, khi bệnh nhi bị tràn dịch màng phổi kéo dài, không có bằng chứng nhiễm trùng và không đáp ứng điều trị viêm phổi thông thường, cần nghĩ đến các nguyên nhân hiếm gặp để tránh bỏ sót “thủ phạm” thực sự.