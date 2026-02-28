Người phụ nữ có 2 u quái hiếm gặp ở Quảng Trị

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Một phụ nữ 66 tuổi ở Quảng Trị được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TTH Đồng Hới phẫu thuật nội soi thành công, loại bỏ đồng thời hai khối u quái hiếm gặp nằm ở ổ bụng và buồng trứng. Đáng chú ý, khi giải phẫu bệnh, bác sĩ phát hiện bên trong khối u buồng trứng có chứa búi tóc.

Ngày 18/2, đại diện Bệnh viện Đa khoa TTH cho biết: Bệnh nhân là bà Đ.T.R. (66 tuổi, trú xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị), nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng bụng dưới kéo dài, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hằng ngày. Qua thăm khám và cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện hai khối u, mỗi khối có kích thước khoảng 3,5cm, nằm ở ổ bụng và buồng trứng.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân Đ.T.R.

Theo nhận định ban đầu, đây là ca bệnh phức tạp do các khối u dính chặt vào mô xung quanh, ruột, buồng trứng và tử cung. Ê-kíp điều trị quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi ít xâm lấn nhằm bóc tách và loại bỏ trọn vẹn các khối u, hạn chế tối đa tổn thương cho cơ quan lân cận.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ phải cẩn trọng bóc tách khối u kèm ruột thừa dính ở hố chậu phải, đồng thời gỡ dính và cắt bỏ khối u buồng trứng kèm phần phụ bên trái. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi.

Sau mổ, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy khối u quái buồng trứng chứa búi tóc bên trong. Trong khi đó, khối u vùng ổ bụng có dấu hiệu vôi hóa, cấu trúc cứng như xương.

ThS.BS. Võ Trường Giang, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp cho biết: U quái là loại u hiếm gặp, hình thành từ các tế bào mầm đa năng, có thể chứa nhiều loại mô khác nhau như tóc, răng, móng tay, mô xương, mô sụn…

Sau phẫu thuật, sức khoẻ bệnh nhân phục hồi tốt.

Sau điều trị và theo dõi hậu phẫu, sức khỏe bệnh nhân phục hồi tốt. Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ khi có biểu hiện đau bụng kéo dài, rối loạn tiêu hóa, bất thường vùng chậu… cần đi thăm khám sớm. Việc phát hiện và điều trị kịp thời giúp hạn chế biến chứng, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Hoàng Nam
