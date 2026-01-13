Phẫu thuật đảo ngược cẳng chân giúp bé 5 tuổi có cơ hội đi lại

TPO - Các bác sĩ Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật xoay cẳng chân 180 độ (Rotationplasty), tạo khớp gối chức năng mới cho một bé trai 5 tuổi mắc thiểu sản xương đùi bẩm sinh mức độ nặng. Đây là một trong những kĩ thuật chỉnh hình phức tạp, mở ra cơ hội phục hồi vận động lâu dài và nâng cao chất lượng sống cho trẻ mắc các bệnh lí xương hiếm gặp.

Theo gia đình, bất thường xương đùi của trẻ đã được phát hiện từ khi người mẹ mang thai ở tháng thứ 5. Sau khi chào đời, trẻ tiếp tục được chẩn đoán trật khớp háng bẩm sinh và đã trải qua phẫu thuật khi 17 tháng tuổi. Dù chức năng khớp háng được cải thiện, song biến dạng xương đùi và khớp gối vẫn tiến triển nặng, ảnh hưởng lớn đến khả năng vận động.

BS. Hoàng Hải Đức - Trưởng Khoa Chỉnh hình thăm khám cho bệnh nhi sau ca phẫu thuật xoay cẳng chân 180 độ.

Thiểu sản xương đùi bẩm sinh – thách thức lớn trong điều trị

Bác sĩ, TS. Hoàng Hải Đức, Trưởng Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thiểu sản xương đùi bẩm sinh là bệnh lí hiếm gặp, với tỉ lệ ước tính từ 1/52.000 đến 1/200.000 trẻ sinh sống. Bệnh thường liên quan đến rối loạn phát triển phôi thai sớm, có thể kèm theo nhiều bất thường về cấu trúc xương, khớp và hệ cơ vùng đùi - gối.

Ở mức độ nặng, bệnh gây biến dạng chi, chênh lệch chiều dài hai chân và hạn chế vận động nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày và chất lượng sống của trẻ. Khi nhập viện, xương đùi trái của bệnh nhi chỉ đạt gần một nửa chiều dài so với bên lành, khớp gối cứng gấp, không thể duỗi hoàn toàn. Sự chênh lệch chiều dài chi khiến việc đi lại của trẻ gặp rất nhiều khó khăn.

Sau quá trình hội chẩn chuyên môn kĩ lưỡng, cuối năm 2025, các bác sĩ Khoa Chỉnh hình đã thống nhất chỉ định phẫu thuật Rotationplasty cho bệnh nhi. Đây là kĩ thuật tái tạo chi dưới đặc biệt, trong đó phần xương đùi và khớp gối bị bệnh lí được cắt bỏ, đoạn cẳng chân còn lại được xoay 180 độ để khớp cổ chân đảm nhiệm chức năng của khớp gối.

Khi kết hợp với chân giả, khớp cổ chân có thể thực hiện động tác gấp - duỗi sinh lí, giúp trẻ đi lại tự nhiên và hiệu quả hơn so với phương pháp cắt cụt đùi truyền thống. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3,5 giờ, được thực hiện an toàn nhờ sự phối hợp chặt chẽ của ekip phẫu thuật, gây mê và hồi sức.

Hồi phục tích cực

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu chặt chẽ, đặc biệt là tuần hoàn chi, kiểm soát đau và phòng ngừa nhiễm trùng. Đồng thời, trẻ được hướng dẫn tập vận động sớm và hỗ trợ tâm lí để thích nghi với thay đổi sau phẫu thuật.

Khoảng 4 tuần sau can thiệp, kết quả cho thấy xương liền tốt, vết mổ khô, không có dấu hiệu nhiễm trùng, tuần hoàn chi ổn định. Đáng mừng, trẻ đã thực hiện được các động tác gấp - duỗi chủ động. Theo các bác sĩ, trong quá trình phát triển, xương sẽ tiếp tục tăng trưởng, giúp chiều dài hai chi dần cân đối hơn.

Chia sẻ trong lần đưa con đi tái khám, mẹ bệnh nhi cho biết gia đình từng rất lo lắng khi được tư vấn về kĩ thuật xoay cẳng chân - một phương pháp phẫu thuật chuyên sâu và phức tạp. Tuy nhiên, nhờ sự giải thích tận tình của các bác sĩ về lợi ích lâu dài, gia đình đã tin tưởng lựa chọn. “Chúng tôi chỉ mong con có thể đi lại, vui chơi và sinh hoạt gần như những đứa trẻ khác trong tương lai”, người mẹ xúc động nói.

Trong thời gian tới, bệnh nhi sẽ tiếp tục được theo dõi lâu dài và tham gia chương trình phục hồi chức năng chuyên sâu. Khi đến độ tuổi phù hợp, trẻ sẽ được đánh giá và lắp chân giả chức năng, tận dụng tối đa hiệu quả của phẫu thuật Rotationplasty để đạt khả năng đi lại độc lập và ổn định.

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ mang lại hi vọng cho bệnh nhi và gia đình, mà còn khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương trong việc làm chủ các kĩ thuật chỉnh hình phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và cuộc sống cho trẻ em mắc dị tật bẩm sinh nặng.