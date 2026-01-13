'Phù thủy vi phẫu' biến chân voi thành chân thường cho cô gái

TPO - Sau hơn 20 năm chịu đựng với kích thước chân phải khổng lồ, được ví như chân voi, cô gái 28 tuổi được bác sĩ Võ Thái Trung cùng ê kíp phẫu thuật thành công, đưa chân voi về trạng thái bình thường.

Ngày 13/1, bác sĩ Võ Thái Trung – Phó trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) cho biết, ông vừa cùng các cộng sự phẫu thuật thành công, biến chân voi của người phụ nữ về trạng thái bình thường. Ca bệnh này phức tạp, phải phẫu thuật theo từng giai đoạn, người phụ nữ phải vào, ra bệnh viện liên tục.

Người được phẫu thuật là chị Đinh Thị Yến Ngọc (28 tuổi, quê An Giang, ở trọ tại phường Thủ Dầu Một, TPHCM). Chị Ngọc có khối bướu khổng lồ ở chân phải, được gọi là “cô gái chân voi”. Từ khi mới 8 tuổi, chân phải của chị ngày càng phình to, làm biến hình dị dạng. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Ngọc không có điều kiện đi bệnh viện thăm khám, điều trị.

Mãi đến năm 2025, khi chị Ngọc xuất hiện trên kênh Độc lạ Bình Dương, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Dương biết được, tìm hiểu về trường hợp của chị để hỗ trợ.

Chân khổng lồ của chị Đinh Thị Yến Ngọc trước và sau khi được phẫu thuật

Giữa năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương quyết định nhận điều trị miễn phí cho chị Ngọc. Bác sĩ Võ Thái Trung, người được mệnh danh là “Phù thủy vi phẫu” được chỉ định tham gia điều trị cho “cô gái chân voi”.

Bác sĩ Võ Thái Trung cho biết, sau thời gian nhập viện, ra viện nhiều lần, hết kháng sinh rồi kháng viêm đến kháng đông… cuối cùng “cô gái chân voi” đã dần hồi phục hoàn toàn như chân bình thường.

“Phù bạch mạch chưa bao giờ dễ dàng cả, chỉ mong người bệnh đủ kiên trì và xác định đi cùng bác sĩ một chặng đường dài. Sự cố gắng sẽ có thành quả”- bác sĩ Trung nói về trường hợp của chị Đinh Thị Yến Ngọc.

Chị Ngọc bày tỏ: “Thật sự tôi không tin có một ngày, chân của mình lại được chữa trị về lại trạng thái gần như bình thường như bây giờ. Suốt hơn 20 năm, tôi mặc cảm vì bản thân có khiếm khuyết, giờ đây được chữa khỏi mà không tốn tiền nên tôi rất vui”.

Phẫu thuật chân voi (phù bạch) cực kỳ phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao như siêu vi phẫu nối bạch huyết do mạch máu bạch huyết siêu nhỏ, dễ rách; đồng thời cần điều trị các khối u khổng lồ hoặc can thiệp đa chuyên khoa để giảm sưng, xử lý da dày, nhiễm trùng, phục hồi chức năng.

Thành mạch bạch huyết rất mỏng (từ 0,1 - 0,4 mm), đòi hỏi kính hiển vi, dụng cụ siêu nhỏ và kinh nghiệm chuyên sâu của bác sĩ vi phẫu. Ngoài ra, cần hội chẩn các khoa liên quan để lập phác đồ, đánh giá sức khỏe tổng quát của bệnh nhân và xử lý khối u lớn, lành tính nhưng phức tạp khi phẫu thuật.