Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

'Phù thủy vi phẫu' biến chân voi thành chân thường cho cô gái

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau hơn 20 năm chịu đựng với kích thước chân phải khổng lồ, được ví như chân voi, cô gái 28 tuổi được bác sĩ Võ Thái Trung cùng ê kíp phẫu thuật thành công, đưa chân voi về trạng thái bình thường.

Ngày 13/1, bác sĩ Võ Thái Trung – Phó trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) cho biết, ông vừa cùng các cộng sự phẫu thuật thành công, biến chân voi của người phụ nữ về trạng thái bình thường. Ca bệnh này phức tạp, phải phẫu thuật theo từng giai đoạn, người phụ nữ phải vào, ra bệnh viện liên tục.

Người được phẫu thuật là chị Đinh Thị Yến Ngọc (28 tuổi, quê An Giang, ở trọ tại phường Thủ Dầu Một, TPHCM). Chị Ngọc có khối bướu khổng lồ ở chân phải, được gọi là “cô gái chân voi”. Từ khi mới 8 tuổi, chân phải của chị ngày càng phình to, làm biến hình dị dạng. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Ngọc không có điều kiện đi bệnh viện thăm khám, điều trị.

Mãi đến năm 2025, khi chị Ngọc xuất hiện trên kênh Độc lạ Bình Dương, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Dương biết được, tìm hiểu về trường hợp của chị để hỗ trợ.

tp-chan-voi.jpg
Chân khổng lồ của chị Đinh Thị Yến Ngọc trước và sau khi được phẫu thuật

Giữa năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương quyết định nhận điều trị miễn phí cho chị Ngọc. Bác sĩ Võ Thái Trung, người được mệnh danh là “Phù thủy vi phẫu” được chỉ định tham gia điều trị cho “cô gái chân voi”.

Bác sĩ Võ Thái Trung cho biết, sau thời gian nhập viện, ra viện nhiều lần, hết kháng sinh rồi kháng viêm đến kháng đông… cuối cùng “cô gái chân voi” đã dần hồi phục hoàn toàn như chân bình thường.

“Phù bạch mạch chưa bao giờ dễ dàng cả, chỉ mong người bệnh đủ kiên trì và xác định đi cùng bác sĩ một chặng đường dài. Sự cố gắng sẽ có thành quả”- bác sĩ Trung nói về trường hợp của chị Đinh Thị Yến Ngọc.

Chị Ngọc bày tỏ: “Thật sự tôi không tin có một ngày, chân của mình lại được chữa trị về lại trạng thái gần như bình thường như bây giờ. Suốt hơn 20 năm, tôi mặc cảm vì bản thân có khiếm khuyết, giờ đây được chữa khỏi mà không tốn tiền nên tôi rất vui”.

Phẫu thuật chân voi (phù bạch) cực kỳ phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao như siêu vi phẫu nối bạch huyết do mạch máu bạch huyết siêu nhỏ, dễ rách; đồng thời cần điều trị các khối u khổng lồ hoặc can thiệp đa chuyên khoa để giảm sưng, xử lý da dày, nhiễm trùng, phục hồi chức năng.

Thành mạch bạch huyết rất mỏng (từ 0,1 - 0,4 mm), đòi hỏi kính hiển vi, dụng cụ siêu nhỏ và kinh nghiệm chuyên sâu của bác sĩ vi phẫu. Ngoài ra, cần hội chẩn các khoa liên quan để lập phác đồ, đánh giá sức khỏe tổng quát của bệnh nhân và xử lý khối u lớn, lành tính nhưng phức tạp khi phẫu thuật.

Hương Chi
#phẫu thuật #chân voi #bác sĩ Võ Thái Trung #phẫu thuật vi mô #bệnh viện Bình Dương #điều trị dị dạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục