Phù thủy vi phẫu giúp thiếu nữ Thái nghèo cải thiện khuôn mặt dị dạng

TPO - Cô gái 18 tuổi, người đồng bào Thái ở Nghệ An mang khuôn mặt dị dạng được bác sĩ Võ Thái Trung nhận lời phẫu thuật. Đây là vị bác sĩ nổi tiếng với biệt danh “phù thủy vi phẫu”, thực hiện nhiều ca khó, trong đó có trường hợp giữ được bàn tay nguyên vẹn cho sản phụ mang song thai ở TPHCM.

Ngày 11/1, bác sĩ Võ Thái Trung – Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) cho biết, ông đã đồng ý tiếp nhận để phẫu thuật cho một trường hợp đặc biệt.

Ca bệnh mà bác sĩ Trung nhắc đến là em Lương Thảo Vân, 18 tuổi, người đồng bào Thái ở Nghệ An. Vân sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mang khuôn mặt dị dạng, không dám tiếp xúc với bạn bè.

Tham gia ca phẫu thuật cho em Thảo Vân, ngoài bác sĩ Thái Trung, còn có bác sĩ Quang Đức, người luôn đồng hành với bác sĩ Trung trong những ca phẫu thuật khó tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Nói về trường hợp của Thảo Vân, bác sĩ Trung nhận định, đây là ca phức tạp, cần thêm thời gian để hội chẩn, can thiệp và theo dõi hồi phục.

Do thời điểm cận Tết Nguyên đán, còn nhiều bệnh nhân điều trị dang dở, nên hiện tại chưa thể sắp xếp phẫu thuật ngay cho Thảo Vân. Vì vậy, bác sĩ Thái Trung cho biết, sau Tết sẽ lên lịch để tiếp nhận và hỗ trợ trường hợp này.

Khuôn mặt biến dạng của Thảo Vân sẽ được bác sĩ Trung cùng cộng sự tiếp nhận điều trị

Hiện tại, Thảo Vân đang ở cùng gia đình tại Nghệ An, bác sĩ Thái Trung mới chỉ đánh giá tình hình thông qua hình ảnh do anh Hà Huy Khánh cung cấp. Anh Khánh là người làm cầu nối giữa Thảo Vân và bác sĩ Thái Trung. Do hoàn cảnh của em Vân khó khăn, nên chi phí phẫu thuật, điều trị sẽ được mạnh thường quân lo liệu.

Theo chia sẻ của gia đình, khi mới sinh ra, trên khuôn mặt Thảo Vân chỉ có hai bớt nhỏ màu sẫm. Nhưng theo thời gian, khi em lớn lên, những vết bớt ấy cũng dần lớn theo, khiến khuôn mặt bị biến dạng. Thời gian qua, gia đình đã đưa em đi thăm khám ở một số bệnh viện song chưa nơi nào điều trị được.

Sau khi nghe thông tin về bác sĩ Thái Trung, người phẫu thuật nhiều ca bệnh khó, anh Lương Văn Thanh, bố của Thảo Vân đã liên hệ nhờ anh Hà Huy Khánh kết nối. Sau khi nhận được tin về việc bác sĩ Thái Trung đồng ý tiếp nhận trường hợp của Thảo Vân, gia đình rất vui mừng, mong em có thể tự tin, hòa nhập với mọi người, không còn mặc cảm với khiếm khuyết.

“Khi đưa ra một quyết định, chúng tôi phải tính toán đầy đủ trước và sau khi thực hiện để đảm bảo rằng kết quả phải tốt nhất có thể. Lời hứa phải được thực hiện với trách nhiệm”- bác sĩ Trung chia sẻ.

Bác sĩ Võ Thái Trung nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM sau khi phẫu thuật thành công nối bàn tay cho sản phụ mang song thai

Bác sĩ Võ Thái Trung, sinh năm 1982, nổi tiếng với chuyên môn cao về vi phẫu, tạo hình và được mệnh danh là "phù thủy vi phẫu" nhờ thành công nhiều ca phẫu thuật khó, đặc biệt là ca nối thành công cánh tay đứt lìa cho sản phụ mang song thai, được giới y khoa đánh giá cao.

Cuối tháng 11/2025, ê kíp phẫu thuật do bác sĩ Trung phụ trách đã thực hiện thành công một ca mổ đặc biệt bảo tồn và nối lại bàn tay bị đứt rời của một sản phụ đang mang song thai 23 tuần.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mất máu nhiều, toàn bộ bàn tay phải đứt lìa hoàn toàn sau tai nạn lao động. Nhiệm vụ của toàn bộ ê kíp là đảm bảo an toàn cho mẹ và song thai, nhưng mong ước của cô gái là giữ được bàn tay.

Trước nguy cơ mất chi thể trong khi hai thai nhi vẫn còn rất yếu, bác sĩ Trung đã đưa ra quyết định hiếm gặp, đó là cấy tạm bàn tay bị đứt rời vào cẳng chân để duy trì tuần hoàn, chờ điều kiện tối ưu để nối lại.

Bàn tay của sản phụ được nuôi ghép vào chân và cánh tay sau khi nối lại

Sau gần hai tháng nuôi mô bằng kỹ thuật vi phẫu, ê kíp đã tiến hành phẫu thuật tái tạo. Bàn tay được ghép trở lại với đầy đủ cấu trúc xương, gân, mạch máu và thần kinh. Mới đây, người phụ nữ đã vượt cạn, “mẹ tròn con vuông”. Bàn tay của người phụ nữ hoạt động bình thường.

Ca phẫu thuật trên được đánh giá là một trong những ca bảo tồn chi thể phức tạp nhất từng ghi nhận tại Việt Nam.