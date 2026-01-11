Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nghệ An: Mực nước sông Con xuống thấp, nhiều trụ cầu trơ móng

Thu Hiền

TPO - Mực nước sông Con đoạn chảy qua xã Nghĩa Đồng (Nghệ An) xuống rất thấp, nhiều đoạn cạn trơ đáy, khiến người dân không khỏi lo lắng về nguy cơ sạt lở, thiếu nước sản xuất và ảnh hưởng đến an toàn công trình giao thông.

tp-42.jpg
Ghi nhận tại khu vực cầu treo Đò Rô (xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An), lòng sông Con﻿ gần như khô cạn, lộ ra nhiều bãi đá ngầm nằm chằng chịt dưới chân cầu. Dòng nước chảy yếu, nông, có đoạn chỉ còn lưng chừng mắt cá chân.
tp-43.jpg
tp-46.jpg
Nhiều bãi cát bồi nổi lên giữa lòng sông, khiến dòng chảy bị chia cắt, thu hẹp đáng kể so với trước đây.
tp-45.jpg
tp-44.jpg
Mực nước sông giảm sâu cũng kéo theo tình trạng sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ. Những bụi tre từng được trồng để giữ đất nay bị xói chân, nghiêng ngả rồi đổ xuống lòng sông.
tp-50.jpg
Tại khu vực cầu Đò Sen trên tuyến đường tỉnh ĐT.545, nhiều trụ cầu đã lộ rõ phần móng. Trước đây, các trụ cầu này luôn nằm sâu dưới làn nước, nhưng nay phần chân trụ trơ ra giữa lòng sông cạn.
tp-48.jpg
tp-40.jpg
Nhiều trụ cầu phơi móng.
tp-41.jpg
tp-55.jpg
Người dân địa phương bày tỏ lo ngại, nếu tình trạng cạn kiệt kéo dài kết hợp với mưa lũ lớn, nguy cơ xói lở móng trụ, ảnh hưởng đến an toàn công trình là điều khó tránh khỏi.
tp-49.jpg
“Đoạn sông này trước kia có mực nước khá sâu, kể cả vào mùa khô. Tuy nhiên, năm nay nước rút nhanh và mạnh hơn mọi năm, nhiều bãi đá ngầm vốn chìm sâu nay lộ rõ. Chưa năm nào thấy sông cạn như thế này”, anh Thủy (37 tuổi, trú xã Nghĩa Đồng) chia sẻ.
tp-51.jpg
tp-47.jpg
Theo người dân, nguyên nhân khiến mực nước sông Con giảm mạnh có thể do việc tích nước ở thượng nguồn, lượng mưa ít kéo dài, bên cạnh đó là tác động của hoạt động khai thác cát, xói mòn đất hai bên bờ sông, làm thay đổi dòng chảy và độ sâu lòng sông.
tp-52.jpg
Một lãnh đạo UBND xã Nghĩa Đồng cho biết, sông Con chảy qua địa bàn xã có 4 trạm bơm nước, trong đó xã trực tiếp quản lý 2 trạm, cung cấp nước tưới tiêu cho hơn 200ha lúa, hoa màu và cây nguyên liệu. Hiện nay, các trạm bơm này đang được nâng cấp, sửa chữa. “Tình trạng sông cạn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Chính quyền địa phương đã kiến nghị các cấp, ngành liên quan có giải pháp lâu dài nhằm bảo vệ dòng chảy, hạn chế sạt lở và bảo đảm an toàn các công trình trên sông”, lãnh đạo xã Nghĩa Đồng cho hay.
Thu Hiền
#Sông Con #cầu #trụ cầu #cạn nước #giao thông #công trình

