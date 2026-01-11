Nghệ An: Mực nước sông Con xuống thấp, nhiều trụ cầu trơ móng

TPO - Mực nước sông Con đoạn chảy qua xã Nghĩa Đồng (Nghệ An) xuống rất thấp, nhiều đoạn cạn trơ đáy, khiến người dân không khỏi lo lắng về nguy cơ sạt lở, thiếu nước sản xuất và ảnh hưởng đến an toàn công trình giao thông.
Nhiều bãi cát bồi nổi lên giữa lòng sông, khiến dòng chảy bị chia cắt, thu hẹp đáng kể so với trước đây.
Mực nước sông giảm sâu cũng kéo theo tình trạng sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ. Những bụi tre từng được trồng để giữ đất nay bị xói chân, nghiêng ngả rồi đổ xuống lòng sông.
Người dân địa phương bày tỏ lo ngại, nếu tình trạng cạn kiệt kéo dài kết hợp với mưa lũ lớn, nguy cơ xói lở móng trụ, ảnh hưởng đến an toàn công trình là điều khó tránh khỏi.
Theo người dân, nguyên nhân khiến mực nước sông Con giảm mạnh có thể do việc tích nước ở thượng nguồn, lượng mưa ít kéo dài, bên cạnh đó là tác động của hoạt động khai thác cát, xói mòn đất hai bên bờ sông, làm thay đổi dòng chảy và độ sâu lòng sông.