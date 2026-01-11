Nghệ An: Mực nước sông Con xuống thấp, nhiều trụ cầu trơ móng

TPO - Mực nước sông Con đoạn chảy qua xã Nghĩa Đồng (Nghệ An) xuống rất thấp, nhiều đoạn cạn trơ đáy, khiến người dân không khỏi lo lắng về nguy cơ sạt lở, thiếu nước sản xuất và ảnh hưởng đến an toàn công trình giao thông.