Tàu hàng chở 2.000 lít dầu bị gãy bánh lái, sóng đánh mắc cạn

TPO - Một tàu hàng trên đường từ Hải Phòng vào Cần Giờ khi đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi thì gặp sự cố và bị sóng lớn đánh dạt vào bờ và mắc cạn, trên tàu hiện có 2.000 lít dầu.

Tối ngày 18/11 trao đổi với PV, ông Trần Ngọc Sang - Chủ tịch UBND phường Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan lên phương án cứu hộ tàu hàng bị sóng lớn đánh dạt vào bờ, mắc cạn trên cát (khu vực sát mép biển) thuộc địa phận tổ dân phố Trung Lý, trên tàu hiện có khoảng 2.000 lít dầu.

Trước đó, vào ngày 16/11, tàu hàng số hiệu HY 0459, công suất 250CV do ông Nguyễn Công Sinh (quê Hải Phòng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng hải trình từ Hải Phòng vào Cần Giờ.

Trên tàu có 5 thuyền viên. Khi di chuyển đến khu vực vùng biển Quảng Ngãi đã bất ngờ gặp sự cố gãy bánh lái, trôi dạt. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, tàu bị sóng đánh tấp vào bờ và mắc cạn tại vị trí nói trên.

Tàu hàng cùng 2.000 lít dầu bị sóng đánh tấp vào bờ mắc cạn.

Nhận được tin báo, UBND phường Đức Phổ đã cắt cử lực lượng cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phổ Quang, phường Trà Câu nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hỗ trợ tàu bị nạn.

Trung tá Lê Minh Thư - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phổ Quang cho biết, qua kiểm tra thực tế, sức khỏe các thuyền viên đều cơ bản ổn định, nguy cơ tràn dầu từ tàu cá bị nạn không cao. Đơn vị đã hỗ trợ thuyền trưởng khắc phục bánh lái và bố trí chỗ ở tạm thời cho các thuyền viên tại chòi nuôi tôm của người dân.

Cũng theo Trung tá Thư, do điều kiện sóng to gió lớn nên chưa thể triển khai công tác cứu hộ. Hiện tại, cát đã lấp một phần tàu hàng. Đồn Biên phòng đang liên hệ với một đơn vị có chuyên môn ở Dung Quất để khảo sát tình hình. Khi thời tiết ổn định, sẽ tiến hành trục vớt, kéo tàu về cơ sở sửa chữa.